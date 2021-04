Le club de première division costaricienne Deportivo Saprissa a annoncé un changement d’entraîneur à trois reprises en l’espace de cinq heures avant de finalement confirmer que Mauricio Wright prend les rênes.

Les 35 fois champions du Costa Rica s’est séparé de l’entraîneur Roy Myers lundi à la suite de la défaite 5-0 de l’équipe à domicile contre Alajuelense, un revers qui a prolongé la course sans victoire de Saprissa à 11 matchs et a laissé l’équipe à la sixième place du tournoi Clausura avec quatre tours à jouer.

Le président de Saprissa, Juan Carlos Rojas, a annoncé mardi lors d’une conférence de presse que l’ancien joueur du club, Mauricio Wright, remplacerait Myers pour le reste de la saison. Cependant, les médias du club ont ensuite fait une correction 40 minutes plus tard en annonçant que Wright serait l’assistant de Marco Herrera.

Le club a ensuite informé tout le monde quatre heures plus tard que Wright guiderait l’équipe et non Herrera, comme cela avait été annoncé plus tôt dans la journée.

« Le Deportivo Saprissa informe les médias et les fans que, comme l’a indiqué notre président Juan Carlos Rojas, Mauricio Wright sera le nouvel entraîneur de l’équipe pour le reste du tournoi de Clausura », le club a dit.

« De plus, nous précisons que pour le match de mardi [at Limon] Marco Herrera guidera l’équipe puisque Mauricio Wright doit purger une interdiction d’un match. «