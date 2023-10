L’équipe canadienne masculine de volleyball obtient une place aux Jeux olympiques de Paris

L’équipe canadienne masculine de volleyball a décroché son billet pour Paris 2024 dimanche, obtenant une place pour un troisième tournoi olympique consécutif après ses participations à Rio 2016 et Tokyo 2020.

Le Canada, classé 12e, a réussi à y parvenir en battant le Mexique, 34e, 3-0 (25-20, 25-21, 25-15) lors de son dernier match du tournoi de qualification olympique masculin à Xi’an, en Chine. Cette victoire a valu aux Canadiens une deuxième place dans la poule C à huit équipes avec une fiche de 5-2.

« C’est incroyable », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada Tuomas Sammelvuo dans un communiqué de presse. « Je suis tellement heureux pour le volleyball au Canada et pour l’histoire de ce que les gens ont fait pendant de nombreuses années avec ce programme pour être désormais régulièrement présent aux Jeux olympiques.

« Je voudrais remercier les joueurs, non seulement ceux d’ici en Chine, mais aussi ceux qui ont consacré tant d’efforts à ce programme au cours de l’été, ainsi que le personnel d’entraîneurs qui a fait partie du programme. C’est un moment incroyable. moment et participer aux Jeux olympiques est énorme, car cela représente le pays. »

REGARDER | Le Canada bat le Mexique :

L’équipe masculine de volleyball du Canada écrase le Mexique pour réserver une place aux Jeux olympiques Vidéo en vedetteLes hommes canadiens représenteront le pays à Paris l’été prochain après avoir battu le Mexique en deux sets.

Terminer deuxième derrière la Pologne (6-1) dans le groupe semblait peu probable après la chute du Canada face à la Belgique, 17e, vendredi, mais la Bulgarie, 19e, en tête des Belges plus tôt samedi, a ouvert la porte aux Canadiens. .

Le Canada n’a pas gaspillé son opportunité cette fois-ci, gardant le contrôle total tout au long de la victoire en trois sets, traînant seulement 1-0 dans chacun des deux premiers sets avant de reprendre définitivement l’avantage.

Eric Loeppky, de Steinbach, au Manitoba, a mené la danse avec 16 points, dont l’un des huit as du Canada dans le match.

« C’était un match important après hier », a déclaré le capitaine de l’équipe Nicholas Hoag dans un communiqué. « C’était décevant et effrayant d’être dans cette position, mais nous avons eu une autre opportunité aujourd’hui et nous l’avons saisie. La fête commence et nous aurons l’année pour préparer Paris. »

Hoag, originaire de Sherbrooke, au Québec, est le seul membre de l’équipe actuelle à représenter le Canada à Rio, et est l’un des quatre joueurs à avoir joué en 2021 à Tokyo aux côtés d’Arthur Szwarc de Toronto, Lucas Van Berkel d’Edmonton et Stephen Maar d’Aurora, en Ontario.

Le Canada a perdu en quarts de finale à chacun des deux derniers Jeux olympiques, et son meilleur résultat en quatre participations a été sa défaite dans le match pour la médaille de bronze en 1984 à Los Angeles.

L’Argentine, médaillée de bronze en titre, a terminé troisième de la poule C et devra compter sur son classement mondial (actuellement n°6) pour remporter l’une des six places restantes dans le tournoi à 12 équipes – un résultat qui est arrivé au n°11. -a classé l’équipe canadienne féminine lors de son tournoi de qualification en septembre.

Tout au long de la semaine, le Canada a battu les Pays-Bas, l’Argentine, la Chine, la Bulgarie et le Mexique, subissant des pertes contre la Pologne et la Belgique.

Les États-Unis et le Japon dans la poule C, ainsi que l’Allemagne dans la poule A, se sont également qualifiés pour le tournoi masculin cette semaine. Le Brésil et l’Italie occupent respectivement la deuxième et la troisième place de la poule A et se battent pour une place dans le match final. du tournoi de qualification.

Liste canadienne