L’équipe canadienne féminine de soccer se rendra aux Jeux olympiques de 2024

Le Canada a réservé son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

L’équipe canadienne de soccer féminin, classée 10e, a battu la Jamaïque, 37e, 4-1 au total pour remporter la dernière inscription de la CONCACAF parmi les 12 pays pour les Jeux.

Le Canada a gagné 2-1 mardi à BMO Field lors du deuxième match des qualifications olympiques aller-retour après avoir remporté une victoire 2-0 au Stade national de Kingston, en Jamaïque, vendredi.

Cloé Lacasse et Jordyn Huitema ont marqué pour le Canada devant une salle comble de 29 212 personnes, ce qui a établi un nouveau record pour un match de l’équipe nationale masculine ou féminine en Ontario.

Drew Spence a marqué le seul but de la Jamaïque.

Les États-Unis se sont qualifiés directement pour les Jeux en battant le champion olympique en titre, le Canada, 1-0 lors de la finale du Championnat W de la CONCACAF en 2022.

La Jamaïque, qui a perdu 3-0 contre le Canada en demi-finale, a battu le Costa Rica 1-0 après prolongation lors des éliminatoires pour la troisième place pour organiser les éliminatoires avec le Canada.

Les Canadiennes ont participé aux quatre derniers Jeux olympiques, remportant l’or, le bronze et le bronze après avoir terminé huitièmes aux Jeux de 2008 à Pékin.

Le Canada a remporté ses 10 rencontres précédentes contre la Jamaïque, battant les Reggae Girlz 62-2.

Lacasse a eu la première chance de marquer pour le Canada, captant une passe de Sydney Collins, se dirigeant vers le centre du terrain juste devant la surface et envoyant un tir qui a été stoppé deux minutes plus tard.

Le Canada a continué à saisir les occasions, mais c’est la Jamaïque qui a ouvert le score pour le plus grand plaisir de ses partisans.

Spence a tiré un coup franc par-dessus le mur canadien à la 33e minute pour profiter d’une faute de Julia Grosso.

Cependant, Lacasse a rattrapé son tir manqué à la 39e minute. Après qu’Ashley Lawrence ait touché la barre transversale sur un tir dévié de sa part, la défense jamaïcaine l’a dégagée hors des limites suite à une autre occasion canadienne à proximité.

Sur le jeu qui a suivi, Adriana Leon a envoyé un coup de pied de coin qui a frappé la tête de Lacasse dans la foulée pour égaliser le match alors que la foule locale éclatait de joie.

Huitema a donné une avance de 2-1 au Canada à la 50e minute. Lawrence a réussi à surpasser un défenseur pour rester sur le ballon sur le côté droit de la surface et a envoyé un centre dirigé par Huitema, qui est entré dans le match au début de la mi-temps à la place de l’attaquant Nichelle Prince.

Christine Sinclair, 40 ans, a débuté sur le banc mais est entrée en jeu pour Léon à la 59e minute, recevant une ovation debout de la foule. Deux minutes plus tard, Sinclair avait des fans sur le bord de leurs sièges alors qu’elle a failli marquer mais a été arrêtée de près.

La Jamaïque, cependant, a fait un effort grâce à ses propres occasions de marquer. Mais à chaque occasion manquée – y compris un centre de Deneisha Blackwood vers Cheyna Matthews bien défendu à la 73e minute – les acclamations ne faisaient que s’intensifier de la part des fidèles canadiens.

Même si l’équipe jamaïcaine s’est montrée plus physique dans les dernières minutes du match – Blackwood et Spence ont reçu des cartons jaunes aux 85e et 89e minutes – le Canada a gardé son sang-froid et a tenu bon pour assurer la victoire.

HONNEURS

Les attaquants Janine Beckie et Leon ont été récompensés avant le match pour leur 100e sélection avec l’équipe nationale. Ils ont tous deux reçu des maillots du Canada avec leurs noms et le numéro 100 ainsi qu’un bouquet de fleurs.

Beckie, qui fait partie de l’équipe mais ne joue pas car elle réhabilite une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit subie en mars, compte 101 sélections à son actif, dont la 100e lors d’une victoire 2-0 contre le Brésil à la SheBelieves Cup en Février.

Leon a fait sa 100e apparition avec son 30e but pour le Canada lors de la victoire de vendredi contre la Jamaïque.

À la mi-temps, l’ancienne défenseure Carmelina Moscato a été reconnue pour son intronisation au Temple de la renommée de Canada Soccer dans le cadre de la promotion 2023.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 septembre 2023.