L’équipe canadienne féminine d’aviron de huit espère entamer la défense de son titre olympique aux championnats du monde

Lorsque l’équipe canadienne d’aviron de huit féminine prendra l’eau en Serbie aux championnats du monde cette semaine pour avoir l’occasion de qualifier un bateau pour défendre son titre olympique, l’équipe sera nettement différente de celle qui a franchi la ligne d’arrivée en premier à Tokyo.

À deux ans de la première médaille d’or olympique du Canada au huit féminin depuis 1992, seuls trois rameurs — Sydney Payne de Toronto, Avalon Wasteneys de Campbell River, en Colombie-Britannique, et Kasia Gruchalla-Wesierski de Calgary — reviendront dans un équipage à Belgrade qui cherchera à figurer parmi cinq pays qui peuvent se qualifier en huit féminin pour les Jeux de Paris l’été prochain.

La finale du huit féminin débutera à 8 h 10 le 10 septembre, alors que CBC Sports diffusera les championnats du monde en direct du 7 au 10 septembre.

Malgré le revirement, le Canada aura le luxe de renvoyer la voix imposante de la barreuse Kristen Kit, de St. Catharines, en Ontario, qui se sent chanceuse de pouvoir compter sur ses trois autres rapatriées au cours d’une période quadriennale accélérée de trois ans.

« Il y a encore beaucoup de discussions en cours sur la façon dont nous pourrons mettre une équipe olympique à niveau en trois ans », a déclaré Kit à CBC Sports, qui dit qu’elle aurait pris sa retraite après que Tokyo ait vu son employeur, RBC en Ontario, ne lui a pas permis de prendre sa retraite. travailler à distance depuis la Colombie-Britannique, pour pouvoir toujours m’entraîner avec l’équipe d’aviron.

« Cela se résume vraiment à la rétention des athlètes… les équipages qui ont connu très peu d’abandons à Tokyo semblent être ceux qui vont très vite en ce moment. »

Payne, 25 ans, Wasteneys, 25 ans, et Gruchalla-Wesierski, 32 ans, ont rapidement dû assumer un rôle de leadership dans la préparation des Jeux olympiques de Paris, à l’instar des rôles occupés par Lisa Roman, Susanne Grainger et Christine Roman aux Jeux olympiques de Paris. Jeux olympiques de Tokyo après avoir participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

« [The returning 2016 Olympic women’s eight rowers] ont pu aider [the new members of that team] comprendre ce qui allait se passer aux Jeux olympiques et à quoi ressemblerait cette expérience lors des qualifications, et ils ont pu le faire pour nous pour les Jeux de Tokyo », a déclaré Payne à CBC Sports.

« J’espère que nous trois, plus Kristen, serons en mesure d’aider les coéquipiers qui n’ont pas participé aux qualifications olympiques à comprendre un peu plus l’expérience avant d’y arriver afin qu’ils se sentent un peu plus à l’aise dans le cadre fou et élevé. environnement de stress dans lequel nous sommes sur le point d’entrer.

Mélanger et assortir

Les autres membres de l’équipe féminine de huit que le Canada a envoyé en Serbie sont Morgan Rosts, de Jordan, en Ontario, Cassidy Deane, de Whistler, en Colombie-Britannique, Kirsten Edwards, de Port Moody, en Colombie-Britannique, Alexis Cronk, de London, en Ontario, et Jessica Sevick. de Strathmore, Alberta.

Le premier événement international majeur avec l’équipe senior pour le groupe des mi-25 ans composé de Deane, Cronk et Edwards a eu lieu en juin 2022 lors de la Coupe du monde d’aviron II en Pologne dans l’épreuve du quatre féminin, et les trois n’ont pas participé à l’épreuve du quatre féminin. huit équipes jusqu’à remporter l’argent à la Coupe du monde d’aviron III en Suisse le mois suivant – la première incursion de Rosts avec l’équipe au niveau senior.

REGARDER | L’équipe féminine de 8 au nouveau look remporte l’argent à la Coupe du monde en 2022 :

Le Canada remporte l’argent à la Coupe du monde d’aviron Les Canadiennes ont terminé 2e de la finale du huit féminin lors de la 3e journée de la Coupe du monde d’aviron à Lucerne, en Suisse.

La première épreuve internationale majeure pour Sevick, 34 ans, a été l’épreuve de deux de couple féminin aux Jeux olympiques, aux côtés de Gabrielle Smith, d’Unionville, en Ontario, où le duo canadien a terminé sixième.

Bien que Smith ne participera ni aux prochains Mondiaux ni aux Jeux olympiques, elle est un autre membre de l’équipe canadienne d’aviron qui s’est retrouvée dans et hors de l’alignement du huit féminin depuis Tokyo alors que le Canada tentait de trouver la bonne combinaison pour défendre son titre. remportant l’argent à la Troisième Coupe du monde d’aviron 2022 et le bronze aux championnats du monde 2022.

« Je pense que courir en tant que balayeur était difficile », a déclaré Smith, qui souligne la différence entre courir avec deux rames en godille et courir avec une seule en balayage. « C’était un test pour ma confiance, car j’ai passé 10 ans à perfectionner un métier, puis moins d’un an à essayer de comprendre comment fonctionne le balayage.

« J’étais nerveux à l’idée de décevoir mes coéquipiers en me laissant entraîner dans les moindres détails du coup. Mais heureusement, tout s’est déroulé pour la plupart. »

REGARDER | Le Canada remporte le bronze aux Championnats du monde 2022 :

Le Canada remporte le bronze en aviron 8 féminin aux championnats du monde L’équipage canadien a résisté aux Américains pour remporter la médaille de bronze à Racice, en République tchèque.

Bien que la transition de la godille au balayage comme l’ont fait Smith et Sevick présente ses propres défis, la notion de mélanger différents athlètes dans différentes épreuves n’est pas quelque chose de rare pour l’équipe, avec le groupe de balayage féminin – les huit, les quatre et les duos – s’entraînant. ensemble.

« C’est comme à chaque entraînement, nous changeons de bateau », a déclaré Payne, qui a participé à des compétitions internationales en huit, quatre et deux. « Nous sommes rarement dans la même formation plus de trois [times] d’affilée… Vous avez la certitude que vous serez probablement en mesure de faire travailler n’importe quel groupe de personnes et de franchir la ligne d’arrivée.

Un « bain de sang » pour les qualificatifs olympiques

Le huit féminin est sans aucun doute la vedette du spectacle pour l’équipe canadienne d’aviron à l’approche de Paris, représentant les trois médailles remportées par les Canadiens à la Coupe du monde ou aux championnats du monde depuis qu’ils ont atteint le sommet de la montagne aux Jeux de Tokyo. Jeux olympiques.

REGARDER | Le Canada remporte l’argent à la Coupe du monde III 2023 :

L’équipe canadienne de huit féminin remporte l’argent en aviron à Lucerne Le Canada a terminé à moins d’une seconde des vainqueurs pour une place sur le podium à la Coupe du monde en Suisse.

Mais avant de jeter les yeux sur Paris, ils devront s’inquiéter d’affronter toutes les équipes A des meilleures nations d’aviron du monde pour la première fois depuis les Jeux olympiques, dont quatre des cinq nations qui ont affronté le Canada dans le finale olympique du huit féminin : les États-Unis, l’Australie, la Roumanie et l’équipe chinoise médaillée de bronze.

« C’est un grand pas en avant. Les qualifications olympiques… sont un bain de sang », a déclaré Kit. « C’est là qu’on voit des performances exceptionnelles, des performances que personne ne peut prédire… Il n’y a aucune stratégie pour se sauver pour la finale. »

Si le huit féminin ne se qualifie pas pour les Jeux olympiques le 10 septembre, elles auront une autre occasion de décrocher l’une des deux places lors de la régate de qualification finale en Suisse en mai.

Le Canada participera à 10 épreuves de qualification olympique à Belgrade, dont la médaillée de bronze à Tokyo Caleigh Filmer et sa partenaire Maya Meschkuleit dans le duo féminin sans barreur.