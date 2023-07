L’équipe canadienne du relais masculin 4x100m remporte enfin les médailles d’argent olympiques

L’équipe canadienne masculine du relais 4×100 mètres a reçu ses médailles d’argent olympiques samedi aux essais nationaux canadiens lors d’une cérémonie de réattribution des médailles à Langley, en Colombie-Britannique.

Le groupe d’André De Grasse de Markham, Ont., Aaron Brown de Toronto, Brendon Rodney d’Etobicoke, Ont., et Jerome Blake de Kelowna, C.-B., avait initialement remporté le bronze dans cette épreuve aux Jeux de Tokyo il y a deux ans.

Cependant, une mise à niveau officielle est intervenue en mai 2022 à la suite de la disqualification de l’équipe britannique en raison d’une violation de dopage par le membre de l’équipe CJ Ujah.

Le groupe l’a reçu au stade McLeod de Langley devant des fans en liesse, avec la course originale de Tokyo diffusée sur grand écran avant la remise des médailles.

« J’avais oublié à quel point c’était lourd », a déclaré Brown en soulevant la médaille après la cérémonie.

« Quand nous étions à Tokyo, il n’y avait pas beaucoup de fans et beaucoup de soutien, donc c’était assez vide. Vous pouviez entendre un écho là-dedans. Ici, nos fans, nos gens qui nous soutiennent – nos familles sont ici, nos amis ici – c’est un moment spécial pour le revivre et le faire de la bonne façon. »

REGARDER l Les médailles d’argent de Tokyo 2020 décernées lors de la cérémonie de réattribution:

De Grasse – six fois médaillé olympique et champion olympique en titre du 200 m – n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m vendredi et Brown a remporté son cinquième titre national consécutif.

De Grasse doit participer au 200 m masculin dimanche aux côtés de Brown et Rodney.

« Juste venir ici, être chez moi devant ma famille, devant mes amis, devant les fans, c’est un sentiment incroyable. Nous n’avons pas eu cette opportunité à Tokyo à cause de la pandémie, donc c’est un peu c’est un sentiment surréaliste de l’obtenir à domicile », a déclaré De Grasse à propos de la cérémonie et de la nouvelle médaille d’argent.

L’équipe prévoit d’organiser un camp d’entraînement à Barcelone avant les championnats du monde à Budapest, en Hongrie, en août.

Damian Warner participe à la finale du 110 haies hommes après avoir échoué à se qualifier pour le 400 m vendredi.

Warner participe à des épreuves individuelles lors des sélections nationales au lieu du décathlon, où il est le champion olympique en titre.