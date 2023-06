L’équipe canadienne de soccer masculin s’incline face aux États-Unis lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, prolongeant la sécheresse des trophées

Quelques instants avant leur première finale en 23 ans, plusieurs membres vétérans de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada semblaient avoir les yeux larmoyants alors que les hymnes nationaux retentissaient dans le stade Allegiant de Las Vegas dimanche.

Le Canada s’est incliné 2-0 face aux États-Unis lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, la deuxième édition d’un tournoi qui a remplacé les matchs amicaux internationaux dans la région et a mis un autre trophée dans le mélange pour les équipes nationales masculines – donnant au Canada une meilleure chance au régional gloire.

Les États-Unis ont ouvert le score après 11 minutes de jeu lorsque Chris Richards a échappé à un défenseur dans la surface de réparation avant de diriger le corner de Gio Reyna devant Milan Borjan du Canada. Les Américains ont ajouté à leur avance à la 34e minute alors que Reyna préparait Folarin Balogun pour son premier but international après avoir choisi de représenter les États-Unis contre l’Angleterre.

BUT 🇺🇸 1-0 pour le #USMNT sur le #CanMNT alors que Chris Richards obtient une tête sur un corner à la 12e minute 🎯< br>

Le Canada a terminé la soirée avec six tirs cadrés, comparativement à trois pour les États-Unis, mais la finition clinique sur coups de pied arrêtés s’est avérée être la différence pour l’entraîneur-chef par intérim BJ Callaghan et l’équipe américaine.

« Nous devons être sérieux pour gagner une Coupe du monde [in 2026]. Lorsque vous jouez à domicile, vous avez une chance de gagner », a déclaré l’entraîneur du Canada, John Herdman.

« Nous avons amené une Coupe du monde dans notre pays et nous ne voulons pas vraiment la gagner », a-t-il ajouté, la voix montante. « Et vous voyez à quel point cette équipe est proche ce soir. Tactiquement, nous étions là. Chances, tirs, nous étions là. Les marges étaient si serrées ce soir, si serrées. Nous devons devenir réels. Nous devons devenir réels Et rapide.

« Parce que ces joueurs, ils le méritent. Ils méritent leur tir. Le pays le mérite. Toutes les personnes qui ont travaillé pour l’apporter [the World Cup to Canada] mérite le coup. Allons après ça. Nous sommes proches. »

D’un côté, l’équipe masculine du Canada est jeune, débordant de talents de classe mondiale, avec des jeunes plus excitants qui montent. Mais dimanche a marqué un changement générationnel pour le Canada, alors qu’Atiba Hutchinson, de Brampton, en Ontario, le capitaine talismanique de l’équipe de 40 ans, a raccroché les crampons après une carrière dans l’équipe nationale qui a duré deux décennies et 104 apparitions.

Après leur première apparition en Coupe du monde en 36 ans au Qatar, l’opportunité de jouer pour un trophée pour la première fois depuis qu’ils ont remporté la Gold Cup de la CONCACAF en 2000 a été inestimable pour un groupe canadien en pleine mutation, comme Ismaël Koné, 21 ans. et Alphonso Davies, 22 ans, continuent de diriger l’équipe vers la prochaine génération.

Le Canada a atteint la finale de la compétition avec une victoire de 2-0 sur le Panama jeudi, où Jonathan David d’Ottawa et Davies d’Edmonton ont tous deux marqué. Pendant ce temps, les États-Unis ont battu le Mexique 3-0 dans une demi-finale controversée avec quatre cartons rouges.

REGARDER | Le puissant tir de Davies scelle la victoire en demi-finale contre le Panama :

Le puissant tir de Davies envoie le Canada en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF Alphonso Davies marque avec une fusée absolue et scelle la victoire 2-0 du Canada sur le Panama en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Bien que le Canada ait gagné son chemin vers la finale, il a semblé nerveux, prenant une demi-seconde de trop pour prendre une décision ou ajoutant trop de poids à une passe, ne montrant pas le niveau de jeu qui lui a valu la première place lors des qualifications pour la Coupe du monde. .

Alors qu’ils se sont installés dans le match en seconde période, cela n’a pas suffi pour une victoire lors de leur première finale internationale, malgré sept membres de l’équipe qui ont remporté des trophées avec leurs clubs cette saison.

Au milieu de terrain, la prochaine génération canadienne a repris le flambeau et a plongé dans la pression d’une finale. Avec des vétérans regardant depuis le banc et un Borjan de 35 ans dans le but, Koné et Stephen Eustaquio ont pris les rênes du moment critique du Canada aux côtés de Davies, Scott Kennedy, Alistair Johnston, Kamal Miller et David, qui ont tous aura 30 ans ou moins pour la Coupe du monde 2026 à domicile.

Les préparatifs retiennent le Canada

Pour Herdman, un entraîneur obsédé par les petits détails du jeu, le manque de temps de préparation est critique pour la capacité du Canada à passer à l’étape suivante. Les États-Unis ont eu un camp d’entraînement d’une semaine avant la finale de la Ligue des Nations, tandis que le Canada a eu quatre jours pour se préparer à deux matchs dans une fenêtre serrée.

« C’est la période de préparation, qui coûte beaucoup d’argent pour mettre les choses en place pour ces fenêtres », a déclaré Herdman, mentionnant le manque de fonds qui entrave les préparatifs du Canada.

« Nous devons trouver une solution financière. Nous devons sérieusement envisager de gagner une Coupe du monde. Lorsque vous jouez à domicile, vous avez une chance de la gagner. Les marges étaient si serrées; nous devons obtenir réel, nous devons être réels et rapides. »

Alors que les préparatifs pourraient s’améliorer pour le Canada à l’approche des tournois futurs, l’expérience de jouer dans des matchs importants contre une opposition test est une autre clé pour Herdman alors qu’il continue de mener les hommes canadiens vers 2026.

Maintenant, alors que Hutchinson se retire en tant que leader de tous les temps, il laisse le programme dans un meilleur endroit qu’il ne l’a trouvé, avec des talents de classe mondiale et des chances légitimes de remporter des trophées.

Le Canada aura une chance de remporter un autre trophée, le coup d’envoi de la Gold Cup de la CONCACAF le 27 juin contre le Guatemala, Cuba et une équipe qui ne s’est pas encore qualifiée, où l’on s’attend à ce qu’ils envoient un groupe avec moins d’expérience mais débordant du désir de soulever un trophée .