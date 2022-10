L’équipe canadienne de soccer féminin tire l’Australie, l’Irlande et le Nigéria pour la Coupe du monde

Le Canada a été tiré au sort avec l’Australie, l’Irlande et le Nigéria, coorganisateurs, de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

Le tirage au sort de samedi a été relativement favorable aux Canadiens classés septièmes, qui ont évité plusieurs poids lourds lorsqu’ils ont été placés dans le groupe B aux côtés de l’Australie. Les Matildas, 13e, étaient la deuxième équipe la moins bien classée qu’ils auraient pu affronter dans le pot 1. Seul le co-hôte, la Nouvelle-Zélande, au n ° 22, avait un classement inférieur dans le pot contenant les co-hôtes et les meilleures têtes de série.

Le Canada a battu l’Australie à deux reprises en septembre, 1-0 et 2-1 à Brisbane et à Sydney respectivement, et a une fiche de 6-2-2 contre les Matildas ce siècle.

L’Irlande, classée 24e, fera ses débuts en Coupe du monde. Les Canadiens ont remporté leur seule rencontre avec l’Irlande, 2-1 en 2014.

1er match contre le Nigeria

Mais le tirage au sort n’a pas rendu service au Canada dans le numéro 45 du Nigeria, l’équipe la mieux classée du pot 4. Les Super Falcons n’ont jamais raté une Coupe du monde et ont atteint les quarts de finale en 1999. Le Canada a une fiche de 2-1-2 contre Nigeria.

Les champions olympiques canadiens disputeront leurs matchs du premier tour en Australie, en commençant par le Nigeria.

Il s’agit de la première Coupe du monde féminine à se tenir dans deux pays, la première avec un champ élargi de 32 pays, contre 24, et la première dans l’hémisphère sud.

Des écrans LED montrent le tirage au sort final du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, samedi. (Alan Lee/Photosport/Associated Press)

Le tournoi de 64 matchs devrait se dérouler du 20 juillet au 20 août sur 10 sites différents dans neuf villes différentes – cinq villes en Australie et quatre en Nouvelle-Zélande.

L’entraîneur du Canada Bev Priestman et le secrétaire général de Canada Soccer Earl Cochrane étaient dans le public pour le tirage au sort, ainsi que le président de la FIFA Gianni Infantino, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et Anika Wells, ministre fédérale australienne des sports. Le Canadien Victor Montagliani, président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA, était également présent.

Le trophée était également là, apporté par l’ancien entraîneur américain Jill Ellis, qui l’a remporté en 2015 et 2019.

“C’est là que l’excitation commence”

Les anciens joueurs Carli Lloyd, Alexi Lalas, Gilberto Silva et Ian Wright étaient parmi ceux qui ont participé à la cérémonie de samedi au Aotea Center d’Auckland.

“C’est là que l’excitation commence et nous le voyons à travers le monde. C’est un mouvement. Le football féminin est là et il va s’agrandir et s’améliorer”, a déclaré Lloyd, qui a marqué 134 buts en 316 matches avec les États-Unis.

Les 29 équipes qualifiées ainsi que trois places encore à pourvoir ont été divisées en quatre pots par tête de série pour le tirage au sort.

La mascotte du pingouin Tazuni se produit lors du tirage au sort à Auckland samedi. (Alan Lee/Photosport/Associated Press)

Le Canada a été placé dans le pot 2, qui comprenait également les Pays-Bas, huitièmes, le Brésil, n° 9, le Japon, n° 11, la Norvège, n° 12, l’Italie, n° 14, la Chine, n° 15 et la Corée du Sud, n° 17.

En plus des co-organisateurs du tournoi, le pot 1 comprenait les États-Unis les mieux classés, la Suède n ° 2, l’Allemagne n ° 3, l’Angleterre n ° 4, la France n ° 5 et l’Espagne n ° 6.

Le Canada a été tenu à l’écart des États-Unis et des autres équipes de la CONCACAF, le Costa Rica et la Jamaïque, en vertu du “principe général” de la FIFA selon lequel aucun groupe n’a plus d’une équipe de la même confédération.

Cela ne s’applique pas à l’Europe, en raison du nombre de participants possibles – 11 ou éventuellement 12 selon le tournoi éliminatoire.

Les Philippines, le Maroc, le Vietnam et la Zambie feront également leurs débuts en Coupe du monde féminine.

Le Vietnam, classé 34e, atterrit dans le grand bain avec un match d’ouverture contre le quadruple champion des États-Unis

Le meilleur résultat du Canada à la Coupe du monde est 4e

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Les Canadiennes ont une fiche de 10-2-3 cette année et ont remporté quatre victoires consécutives depuis leur défaite 1-0 contre les É.-U. en finale du Championnat CONCACAF W au Mexique en juillet. Les quatre meilleures équipes de ce tournoi se sont qualifiées pour la Coupe du monde avec le n ° 56 Haïti et le n ° 57 Panama qui se sont qualifiés pour le tournoi éliminatoire avec une chance de les rejoindre.

Le meilleur résultat du Canada à la Coupe du monde a été quatrième en 2003.

Les trois équipes restantes pour la compétition 2023 proviendront du tournoi éliminatoire inter-confédération à 10 équipes, prévu du 17 au 23 février à Auckland.

Le peloton comprend deux équipes d’Asie (Chinese Taipei et Thaïlande), deux d’Afrique (Cameroun et Sénégal), deux de la CONCACAF (Haïti et Panama), deux d’Amérique du Sud (Chili et Paraguay), une d’Océanie (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et un d’Europe (Portugal).