L’équipe canadienne de soccer féminin poursuit son importante évolution sous la direction de l’entraîneur Priestman

La paire de matchs amicaux récents de l’équipe féminine canadienne contre l’Australie s’est avérée bien plus qu’une tournée d’enquête avant la Coupe du monde féminine de la FIFA de l’an prochain.

Le Canada, n ° 5 au classement mondial, a balayé la série de deux matchs contre les Australiens, classés au 12e rang, l’attaquant Adriana Leon comptant pour les trois buts des Reds, couronné par la victoire 2-1 de mardi à Stade Allianz de Sydney.

Les champions olympiques se sont rendus à l’autre bout du monde non seulement pour se tester contre un adversaire de haut niveau, mais aussi pour les aider à se préparer et à s’acclimater à la Coupe du monde de l’été prochain, qui sera co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande du 20 juillet au août . 20.

“Tout ce que nous avons vécu, cela ne fait que vous rendre de plus en plus excité en tant qu’entraîneur, en tant que joueur, d’en faire partie parce que vous savez [Australia is] va faire un spectacle fantastique à la Coupe du monde », a déclaré l’entraîneur canadien Bev Priestman après la victoire de mardi. « Mais ensuite, vous parlez des apprentissages – décalage horaire, tout, hôtels, stades, terrains – c’est exactement pourquoi nous sommes venus ici.

“Je pense que c’est vraiment approprié de commencer le voyage et de vivre ce genre de moments. Cela a vraiment excité le groupe, moi-même, à propos de ce qui va arriver.”

REGARDER: Leon coule l’Australie avec 2 buts:

Adriana Leon fait tout le score alors que le Canada balaie deux matchs amicaux en Australie Après avoir marqué le seul but lors de la victoire 1-0 du Canada contre l’Australie à Brisbane samedi, Adriana Leon a inscrit un doublé lors de la victoire 2-1 du Canada à Sydney mardi.

Au-delà de la collecte d’informations précieuses sur les conditions de jeu Down Under, le Canada a poursuivi son évolution importante sous Priestman, restant fidèle à ses valeurs fondamentales d’être une équipe solide sur le plan défensif, tout en étant plus aventureuse et fluide dans son jeu offensif.

Au cours de ces deux matchs, Priestman a déployé une formation 4-2-3-1 à l’esprit offensif, s’éloignant de son 4-3-3 préféré, la capitaine Christine Sinclair jouant plus profondément dans un rôle de deuxième attaquant, par opposition au principal. le buteur. Les résultats du changement de formation ont été extrêmement positifs, permettant au Canada de dominer l’Australie pendant de longues périodes.

Le changement de formation a également permis au Canada de devenir plus flexible sur le plan tactique, ce que Priestman a identifié comme une priorité après le tournoi de qualification de la Coupe du monde de cet été au cours duquel le Canada a terminé deuxième derrière les États-Unis.

“Cela nous donne certaines forces et enlève peut-être d’autres domaines aussi. Donc, je pense que c’est l’une des cordes de notre arc”, a déclaré Priestman à propos de sa nouvelle configuration 4-2-3-1.

“Ce que vous apprenez quand il s’agit de gagner des tournois, c’est la cohérence dans les alignements et ce que vous faites, mais aussi [opponents] comprendre la façon dont vous jouez très facilement. Pouvoir changer cela, faire tourner des joueurs à différents postes signifie de la fraîcheur, et c’est vraiment ce que j’ai appris.

“Cet été, je me suis éloigné de [World Cup] qualification et j’ai pensé que je devais penser à une manière différente d’avoir de nouveaux joueurs ou différents joueurs à différents postes, pour être vraiment frais tout au long d’un tournoi.”

La capitaine canadienne Christine Sinclair contrôle le ballon contre l’Australie mardi. (Getty Images)

Formation modifiée

Le jeu de Jessie Fleming et Julia Grosso, qui a joué le rôle de double pivot au milieu de terrain central, a été essentiel au succès de la formation 4-2-3-1 du Canada. Les deux ont débuté samedi lors de la victoire 1-0 à Brisbane, puis ont joué ensemble la seconde mi-temps à Sydney.

Fleming a l’habitude de jouer aux côtés des vétérans Desiree Scott et Quinn dans le cadre d’un trio de milieu de terrain qui voit les deux autres faire le sale boulot, lui permettant ainsi de se concentrer sur son instinct créatif. Ce nouveau partenariat avec Grosso est prometteur, car le duo a activement participé à la fois à la démolition des attaques australiennes et au lancement de contre-offensives.

“Je pense qu’ils ont montré qu’ils contrôlaient vraiment le milieu de terrain. Quand vous parlez de revirements et de choses qui vous étirent, je pense qu’ils ont tous les deux fait preuve d’une bravoure incroyable pour prendre le ballon, montrer le ballon, et non seulement faire ça mais jouer vers l’avant », a déclaré Priestman.

Le Canada manquait toute sa ligne de départ pour ces matchs, car les arrières Ashley Lawrence et Jayde Rivière, et les arrières centrales Kadeisha Buchanan et Vanessa Gilles étaient tous absents pour cause de blessure ou pour des raisons personnelles.

Et pourtant, le Canada n’a pas raté une miette de l’ailier défensif. Bianca St-Georges n’avait que trois sélections à son actif avant cette tournée australienne, mais la Québécoise a commencé les deux matchs en tant qu’arrière droite et a joué avec l’assurance et la maturité d’une vétéran.

REGARDER : La fusée de Leon donne la victoire au Canada lors du premier match amical contre l’Australie

La fusée d’Adriana Leon soulève le Canada au-dessus de l’Australie lors du premier match amical international Adriana Leon a marqué le seul but du match à la 11e minute, alors que le Canada a blanchi l’Australie 1-0 à Brisbane, lors du premier des deux matchs amicaux internationaux entre les deux pays.

Jade Rose, une arrière centrale de 19 ans qui se démarque avec l’équipe canadienne des moins de 20 ans, a fait un effort de joueuse du match mardi lors de sa troisième apparition seulement pour l’équipe senior. Elle a marqué le but victorieux de Leon d’un sublime ballon en profondeur, et a renversé l’attaquante australienne Sam Kerr, finaliste du Ballon d’Or Féminin l’an dernier, décerné à la meilleure joueuse du monde.

“Jade Rose intervient, une joueuse de moins de 20 ans, et elle a eu affaire à l’un des meilleurs [forwards] dans le monde, mais va ensuite se fixer un objectif avec une grande créativité », a déclaré Priestman.

Priestman a également élargi le bassin de joueurs canadiens en Australie. L’attaquante du Celtic Clarissa Larisey et le milieu de terrain de 18 ans de la NCAA Simi Awujo sont entrés en jeu à la 75e minute pour leur première sélection senior canadienne lors de la victoire de samedi, et tous deux ont impressionné par leurs brèves apparitions.

Le processus de sélection de Priestman pour son alignement pour la Coupe du monde est devenu plus difficile sur la base de ces deux derniers matchs, les nouveaux et nouveaux visages devant faire partie de ses plans à l’avenir après leur intensification en Australie.

“Pour moi, plus que tout, je suis parti [with] une nouvelle forme, de nouveaux joueurs dans cette forme et de nouveaux visages qui se sont vraiment intensifiés et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour leur pays, ce qui est fantastique”, a déclaré Priestman.

Priestman a révélé lundi que le Canada s’attend à jouer plus de matchs dans les fenêtres internationales d’octobre et de novembre, mais que ces matchs n’auront probablement pas lieu dans des sites canadiens.

Les adversaires du Canada en phase de groupes pour la Coupe du monde de l’été prochain seront déterminés lors du tirage au sort officiel le 22 octobre à Auckland.