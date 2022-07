L’équipe canadienne de soccer féminin domine la Jamaïque et affrontera les États-Unis en finale du championnat CONCACAF W

Près d’un an après que le Canada a battu les États-Unis en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo, ils se retrouvent, cette fois avec une qualification olympique en jeu.

Les É.-U. et les Canadiennes, classées au sixième rang, s’affrontent lundi lors de la finale du Championnat de la CONCACAF W après avoir éliminé la 37e Costa Rica et la 51e Jamaïque par des scores identiques de 3-0 en demi-finale jeudi lors du tournoi à huit équipes. .

Le Canada a dominé la Jamaïque 18-1 (9-0 en tirs cadrés), selon la CONCACAF. Les États-Unis ont dominé le Costa Rica 15-2 (7-0 en tirs cadrés). Les deux rivaux nord-américains ont chacun remporté quatre matchs de suite sans encaisser de but pour atteindre le match de championnat.

Après avoir affronté une opposition moindre qui a choisi de regrouper sa défense, les Canadiens affronteront un ennemi beaucoup plus dangereux et créatif aux États-Unis.

“Vous voulez toujours vous tester et les États-Unis sont une équipe incroyable”, a déclaré l’entraîneur du Canada Bev Priestman. “Je sais qu’ils entreront certainement dans ce match avec Tokyo en tête. Ils voudront y remédier. Il y a beaucoup de choses en jeu.”

Bien que satisfaite des progrès de son équipe au tournoi, Priestman pense qu’elle a “un autre niveau” à donner.

“Et je pense que jouer contre une équipe comme les États-Unis fera ressortir certaines de nos forces que les équipes ne nous ont peut-être pas permis de faire.”

Jessie Fleming a marqué en première mi-temps et les remplaçantes Allysha Chapman et Adriana Leon ont ajouté des buts en deuxième mi-temps pour les Canadiennes dans une confortable victoire contre la Jamaïque. Le Canada a eu le dessus pendant tout le match et le score aurait pu être plus déséquilibré sans la gardienne jamaïcaine Rebecca Spencer, qui joue pour Tottenham en Angleterre.

Le Canada a graduellement augmenté la pression au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, par vagues. Les Reggae Girlz ont eu quelques instants dans la partie canadienne mais n’ont pas créé d’occasions. Priestman s’est rendue à son banc au début de la deuxième mi-temps, permettant à la capitaine Christine Sinclair de passer une courte nuit.

Le Canada et les États-Unis se sont affrontés dans cinq des 10 dernières finales féminines de la CONCACAF, les États-Unis ayant remporté les cinq finales. Mais les Canadiens ont battu les Américains 1-0 en demi-finale à Tokyo – sur une pénalité de Fleming – en route pour remporter l’or l’été dernier. Les États-Unis ont remporté le bronze.

REGARDER | Le Canada exclut la Jamaïque :

Le Canada élimine la Jamaïque et se qualifie pour la finale de la CONCACAF contre les États-Unis Le premier but de Jessie Fleming s’est avéré être le vainqueur alors que le Canada a battu la Jamaïque 3-0 en demi-finale du championnat de la CONCACAF.

Les Canadiennes ont remporté le tournoi de la CONCACAF en 1998 et 2010, battant le Mexique en finale à deux reprises. Les Américains ont remporté les huit autres éditions, dont les deux dernières.

Les quatre demi-finalistes de la CONCACAF W ont réservé leur billet pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande en faisant partie des quatre derniers du tournoi. Haïti et le Panama, qui se sont classés troisièmes dans leurs groupes respectifs, passent aux éliminatoires intercontinentales de la Coupe du monde.

Le champion de la CONCACAF se qualifie à la fois pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et pour la première Gold Cup de la CONCACAF W, également prévue pour 2024. gagnant réservant son billet pour les Jeux olympiques de Paris et la Gold Cup.

Le Canada a pris les devants à la 18e minute après que l’arrière Ashley Lawrence ait devancé un défenseur sur le flanc gauche et envoyé un centre qui a légèrement dévié mais qui a tout de même réussi à atteindre le but de Fleming. La milieu de terrain de Chelsea a battu Spencer au ballon pour se diriger vers son troisième du tournoi et le 18e pour le Canada.

8 joueurs différents ont marqué pour le Canada dans le tournoi

Priestman a envoyé Jordyn Huitema, Julia Grosso, Leon et Chapman dans un quadruple changement à la 53e minute.

Chapman a porté le score à 2-0 avec une tête à la 64e minute après qu’une course époustouflante l’ait vue atteindre un merveilleux centre de Leon depuis la ligne de touche droite qui a trouvé l’arrière au second poteau. C’était le deuxième but de Chapman en 91 apparitions canadiennes.

“Un guerrier”, a déclaré Prestman avec admiration à propos de Chapman, qui a pris un rôle de remplaçant avec Jayde Rivière rejoignant Lawrence à l’arrière.

Leon a augmenté l’avance à la 76e, repoussant un ballon de la tête de Huitema sur un centre de Janine Beckie pour son 24e but pour le Canada.

Huit joueurs différents ont marqué pour le Canada lors du tournoi.

Priestman a gardé le même 11 partant qui a battu le Costa Rica lors du dernier match de groupe du Canada lundi. Les partantes canadiennes ont totalisé 1 160 sélections avant la demi-finale, Sinclair faisant sa 314e apparition.

La Jamaïque a créé la surprise jeudi en laissant la capitaine Khadija (Bunny) Shaw sur le banc. L’attaquant de Manchester City, qui a marqué 54 buts en 38 matches seniors pour la Jamaïque, est arrivé en demi-finale à égalité en tête des marqueurs du tournoi avec trois buts avec le Canadien Grosso.

L’entraîneur jamaïcain Lorne Donaldson a déclaré que Shaw souffrait “peut-être d’une petite maladie”. Il semble que les Jamaïcains aient choisi de ne pas risquer leur star, sachant qu’ils ont encore une chance de participer aux éliminatoires olympiques s’ils battent le Costa Rica lors du match pour la troisième place de lundi.

“Vous devez regarder vers l’avenir, surtout lorsque vous avez des joueurs qui sont un peu défoncés et qui sont malades et tout ça”, a déclaré Donaldson.

“Donnez du crédit au Canada”, a-t-il ajouté. “Parce qu’ils sont toujours champions olympiques la dernière fois que je me suis retourné. C’est une très bonne équipe, nous sommes juste une équipe en pleine croissance. Nous apprenons. Nous sommes ensemble depuis trois semaines et c’est tout. Nous avons donné tout et nous avons été battus.”

Jayda Pelaia de Brampton, en Ontario, qui a joué au soccer collégial pour la Caroline de l’Est et l’État de l’Arizona, a commencé comme arrière pour les Reggae Girlz, mais a dû se retirer à la 10e minute après que sa jambe ait semblé se déformer lors d’un premier défi. Le gardien Jazmeen Jamieson, de Toronto, qui joue pour les Rovers du comté de Simcoe dans la Ligue 1 de l’Ontario, était sur le banc jamaïcain.

Les Canadiennes ont eu leur chemin avec les Reggae Girlz, remportant les huit rencontres précédentes tout en les devançant 57-1. Mais la Jamaïque a depuis recruté plusieurs doubles nationaux et Priestman a souligné avant le match de jeudi qu’il s’agissait d’une équipe jamaïcaine plus redoutable avec des joueurs des meilleures ligues de clubs.

Huitema a marqué cinq buts et Janine Beckie en a ajouté trois autres lors d’un match de 9-0 contre le Canada lors de la dernière rencontre entre les deux, au Championnat de qualification olympique de la CONCACAF en février 2020.

La Jamaïque a terminé deuxième derrière les États-Unis dans le groupe A, battant le Mexique n ° 26 1-0 et Haïti n ° 60 4-0 tout en perdant 5-0 contre les Américains. Le Canada a remporté le groupe B, blanchissant le n ° 76 Trinidad 6-0, le n ° 57 Panama 1-0 et le Costa Rica 2-0.