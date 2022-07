L’équipe canadienne de soccer féminin affronte les États-Unis avec une place olympique en jeu

Il semblait presque inévitable que le Canada et les États-Unis soient les deux dernières nations debout à la fin du championnat CONCACAF W lorsque le tournoi au Mexique a débuté plus tôt ce mois-ci.

Et c’est ainsi que cela s’est passé, les deux rivaux devant s’affronter lors de la finale de lundi à 22 h HE à l’Estadio BBVA de Monterrey.

Les États-Unis, n ° 1 au classement mondial actuel, et le Canada, sixième, ont déjà obtenu leur place pour la Coupe du monde de la FIFA l’an prochain en terminant parmi les quatre premiers de cette compétition. Mais gagner la finale offre bien plus qu’un simple droit de vantardise, car le champion de la CONCACAF se qualifiera également automatiquement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le finaliste sera contraint d’affronter l’équipe de troisième place, soit le Costa Rica, soit la Jamaïque, lors d’un match éliminatoire en septembre 2023 pour revendiquer l’autre place olympique proposée dans la région.

“Pour tout joueur de classe mondiale ou entraîneur, ce sont les matchs pour lesquels vous vivez. Ce sont les matchs où vous devez faire de votre mieux pour obtenir un résultat. En finale, tout peut arriver le jour J. Mais je pense que c’est ‘ sera ce à quoi nous nous attendons, c’est-à-dire un match de football fantastique où les deux équipes feront tout pour s’assurer une place olympique », a déclaré l’entraîneur canadien Bev Priestman.

Le match débutera lundi à 22 h HE en direct sur OneSoccer. Regardez une rediffusion sur CBC TV et CBC Gem mardi à 1 h HE.

Les Américains ont battu les Canadiens lors de chacune de leurs quatre rencontres précédentes en finale de la CONCACAF depuis le tournoi inaugural en 1991. Mais le Canada a remporté la victoire lors de sa dernière rencontre contre ses voisins les plus proches, remportant une victoire spectaculaire de 1-0 en demi-finale. des Jeux olympiques de Tokyo en route pour remporter l’or.

Ce résultat a marqué la première victoire du Canada sur les États-Unis depuis 2001 et a mis fin à un dérapage de 37 matchs sans victoire contre les Américains. Historiquement, c’est une rivalité que les États-Unis ont dominée depuis leur première rencontre contre le Canada en 1986, avec 51 victoires et seulement quatre défaites en 63 rencontres de tous les temps.

Mais la milieu de terrain vétéran Desiree Scott, qui compte 180 sélections, croit que cette équipe canadienne actuelle entrera dans la finale de lundi avec un nouveau niveau de bravade découlant de sa victoire aux Jeux olympiques de l’été dernier.

“Évidemment après Tokyo, il va y avoir un peu [extra] peu de feu et combat là-bas. Mais ce sont deux meilleures équipes mondiales qui s’affrontent lors d’une finale, et je pense que c’est exactement ce que ça va être”, a déclaré Scott.

Elle a ajouté: “Je pense que notre confiance avant ce match est à son plus haut niveau. … Évidemment, rien n’est même donné; c’est mérité et nous le savons avant cette finale. Mais l’espace mental de l’équipe est confiant , et nous sommes vraiment motivés pour cette finale.”

Le Canada et les États-Unis ont connu des parcours similaires jusqu’à la finale de cette compétition. Ils ont dominé leurs groupes respectifs au premier tour sans trop de soucis avant d’afficher des victoires 3-0 lors de leurs matchs de demi-finale. Le Canada et les États-Unis ont remporté leurs quatre matchs par un score combiné de 12-0.

REGARDER | Le Canada élimine la Jamaïque pour atteindre la finale :

Le Canada élimine la Jamaïque et se qualifie pour la finale de la CONCACAF contre les États-Unis Le premier but de Jessie Fleming s’est avéré être le vainqueur alors que le Canada a battu la Jamaïque 3-0 en demi-finale du championnat de la CONCACAF.

Les États-Unis ont subi quelques changements depuis les Jeux olympiques, l’entraîneur Vlatko Andonovski ayant fait appel à un certain nombre de jeunes joueurs au détriment de certains vétérans. Ces mouvements de personnel ont conduit à des ajustements importants dans leur façon de jouer.

“Je pense que les États-Unis ont l’air affamés. Vous regardez l’équipe et comment ils ont évolué depuis la dernière fois que nous les avons affrontés à Tokyo, ils ont changé à certains égards. La plupart de leurs buts entraient dans les 15 premières minutes. Ils ‘ re une équipe maintenant qui cherchera à terminer les matchs en force », a proposé Priestman.

Jusqu’à présent, le Canada a fait face à des équipes plus faibles et moins bien classées qui ont cherché à les frustrer avec leurs tactiques défensives dès le premier coup d’envoi. Plutôt que d’être aventureux en attaque, les nations ont bunkerisé et défendu dans un bloc bas contre les Canadiens. Les champions olympiques se sont taillé la part du lion lors de leurs quatre dernières sorties, mais ont parfois eu du mal à briser leurs adversaires.

La finale de lundi présente un tout autre défi pour le Canada. Les États-Unis viendront directement au Canada dès le départ et tenteront de déséquilibrer l’équipe de Priestman avec leur style de jeu agressif et offensif.

“Nous avons affronté des équipes qui nous ont juste laissé beaucoup de temps sur le ballon, une capacité à construire et à avoir une grande partie de la possession. Je pense que ce match va être beaucoup plus transitionnel, très rapide et très physique”, Scott offert.

La profondeur offensive du Canada

Fait encourageant, le Canada n’obtient pas seulement une production offensive de Christine Sinclair. Huit joueurs différents ont représenté les 12 buts de l’équipe dans ce tournoi, signe qu’elle a une profondeur d’attaque au-delà de son capitaine emblématique.

Les Canadiens blessent également les équipes de diverses façons, plutôt que par le milieu. Janine Beckie, Jayde Rivière et Nichelle Prince ont joué des rôles de premier plan dans l’attaque du Canada avec leurs descentes sur les flancs. Beckie a également été l’une des meilleures meneuses de jeu du Canada, préparant ses coéquipières avec ses passes sublimes et ses centres dangereux dans la surface depuis de larges zones.

Le maintien d’une base défensive solide a aidé l’attaque à prospérer jusqu’à présent au Mexique. Cela ne peut pas changer pour le Canada dans la finale de lundi.

“Pour nous, c’est être fier de notre jeu défensif. Nous le faisons toujours. Nous sommes une équipe difficile à battre. [final] nous avons zéro but contre. Je pense que nous devons garder cette feuille blanche, garder les Américains et leur attaque à distance. Et puis il s’agit d’être clinique dans le dernier tiers. Je sais que nous pouvons obtenir des occasions et des opportunités sur les centres, en particulier avec les prouesses offensives que nous apportons. Il s’agit simplement de terminer et de capitaliser sur ces occasions car il n’y en aura peut-être pas beaucoup”, a déclaré Scott.