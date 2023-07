L’équipe canadienne de relais masculin recevra des médailles d’argent lors de la cérémonie de réattribution

L’équipe canadienne de relais 4 X100 mètres (de gauche à droite) Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre de Grasse célèbrent leur médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Tokyo à Tokyo, au Japon, le vendredi 6 août 2021. Le 4×100 masculin canadien Le relais du -mètre obtiendra ses médailles d’argent olympiques améliorées aujourd’hui aux essais nationaux canadiens lors d’une cérémonie de réattribution des médailles.LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

L’équipe canadienne masculine du relais 4×100 mètres recevra ses médailles d’argent olympiques samedi (29 juillet) aux essais nationaux canadiens lors d’une cérémonie de réattribution des médailles.

Le groupe d’André De Grasse, Aaron Brown, Brendon Rodney et Jerome Blake avait initialement décroché le bronze dans cette épreuve aux Jeux de Tokyo il y a deux ans.

Cependant, une mise à niveau officielle est intervenue en mai 2022 à la suite de la disqualification de l’équipe britannique en raison d’une violation de dopage par le membre de l’équipe CJ Ujah.

De Grasse – six fois médaillé olympique et champion olympique en titre du 200 m – n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m vendredi et Brown a remporté son cinquième titre national consécutif.

Damian Warner participe à la finale du 110 haies hommes après avoir échoué à se qualifier pour le 400 m vendredi.

Warner participe à des épreuves individuelles lors des sélections nationales au lieu du décathlon, où il est le champion olympique en titre.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





SportsAthlétisme