L’équipe canadienne de football féminin en grève pour des questions d’équité salariale, déclare la capitaine Christine Sinclair

L’équipe canadienne de football féminin se mettra en grève avec effet immédiat en raison de problèmes d’équité salariale et de compressions budgétaires par l’association de football du pays, a déclaré vendredi la capitaine Christine Sinclair, moins d’une semaine avant la Coupe SheBelieves.

Le Canada, champion olympique en titre, affrontera les États-Unis lors de leur premier match de la SheBelieves Cup, qui débutera le 16 février, avec la participation du Brésil et du Japon.

Mais les joueurs de l’équipe ont déclaré dans un communiqué que l’instance dirigeante de Canada Soccer avait réduit les jours de camp d’entraînement, les fenêtres de camp complètes et le nombre de joueurs et de personnel invités aux camps, en plus de réduire le financement des équipes de jeunes.

La préparation de l’équipe pour la Coupe du monde, prévue du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, est « compromise par l’incapacité continue de Canada Soccer » à soutenir les équipes nationales, a-t-il ajouté.

Les joueurs se sont entraînés vendredi dans des maillots portés à l’envers pour protester contre les conditions de travail avant la SheBelieves Cup, a déclaré Sinclair.

“En tant qu’équipe, nous avons décidé d’agir et à partir de maintenant, nous ne participerons à aucune activité de l’Association canadienne de soccer jusqu’à ce que cela soit résolu”, a déclaré Sinclair au diffuseur TSN, ajoutant que l’organisme n’avait pas encore répondu aux demandes de l’équipe. .

Dans une déclaration ultérieure, cependant, Canada Soccer a déclaré qu’il rencontrerait les joueuses de l’équipe féminine à Orlando samedi pour de nouvelles discussions, ainsi que son conseiller juridique.

Canada Soccer a une « expérience éprouvée » en matière de soutien au football féminin, a-t-il ajouté.

« L’équité salariale pour notre équipe nationale féminine est au cœur de nos négociations en cours avec nos joueuses. Canada Soccer n’acceptera aucun accord sans cela”, a-t-il déclaré.

“Nous avons présenté une proposition fondée sur l’équité à nos équipes nationales et à leurs conseils il y a plusieurs mois et nous attendons toujours une réponse définitive aux termes de cette proposition.”

La coéquipière internationale de Sinclair, Janine Beckie, a déclaré: “Dire que nous sommes indignés est un euphémisme.”

Elle a ajouté : “Il n’y a pas vraiment de mots pour décrire ce que ça fait d’être ici au camp avec l’équipe nationale et de savoir qu’on ne nous donne pas les mêmes ressources que notre équipe masculine a reçu l’année dernière pour se préparer à leur Coupe du monde.”

De son côté, l’équipe nationale masculine a offert son soutien à l’équipe féminine, se disant « profondément déçue » par les actions de Canada Soccer.

“Canada Soccer affirme ne pas avoir les fonds nécessaires pour fournir aux joueuses de l’équipe nationale féminine les conditions de travail et les matchs dont elles ont besoin pour se préparer à la Coupe du monde féminine de 2023”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“C’est scandaleux et appelle une réponse immédiate et urgente.”

