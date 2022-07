L’équipe canadienne de baseball féminin rend hommage à une joueuse de longue date lors de la série Friendship contre les États-Unis

Cette semaine, l’équipe nationale féminine de baseball du Canada dispute ses premiers matchs contre une équipe internationale en trois ans avec le cœur lourd.

Le Canada et les États-Unis s’affrontent dans une série amicale de baseball féminin de cinq matchs, qui a débuté jeudi et se terminera lundi au Baseball Central de Thunder Bay, en Ontario.

Il s’agit de la première série compétitive pour Équipe Canada depuis 2019 en raison de la pandémie, mais il manque un visage familier.

Amanda Asay, l’une des plus anciennes membres de l’équipe nationale, est décédée dans un accident de ski en janvier à l’âge de 33 ans.

REGARDER | La sélectionneuse canadienne Ashley Stephenson se souvient de son amie Amanda Asay :

La gérante d’Équipe Canada Ashley Stephenson parle de son amie Amanda Asay Le baseball féminin d’Équipe Canada joue à Thunder Bay, en Ontario, ce week-end, et ils jouent en l’honneur de leur amie et ancienne coéquipière Amanda Asay, décédée plus tôt cette année.

Ashley Stephenson, qui a fait ses débuts cette semaine en tant que gérante d’Équipe Canada, a pris le terrain aux côtés d’Asay pendant 14 ans au cours de sa carrière de joueuse, puis l’a entraînée au cours des deux dernières années.

“Amanda était une bonne amie à moi. Elle était probablement la meilleure coéquipière que j’aie jamais eue. Compétitrice incroyable – elle était notre leader, notre capitaine”, a déclaré Stephenson, luttant pour retenir ses larmes, après un entraînement en équipe avant le début de la série. .

“C’est la première année que nous ne l’avons pas avec nous depuis 2005, [when] Elle a commencé. Ce sera donc un moment émouvant pour notre groupe. C’était une compétitrice et nous allons nous assurer que nous jouons de la bonne manière pour elle.”

Asay a été reconnue avant le début du match 1 jeudi avec un moment de silence, et ses parents – Loris et George – ont été accueillis sur le terrain.

Les parents d’Asay, Loris et George, ont été honorés au début du match entre l’équipe canadienne et l’équipe américaine à Thunder Bay. Asay était un élément clé de l’équipe. Elle est décédée plus tôt cette année à l’âge de 33 ans. (Marc Doucette/CBC)

Les joueuses canadiennes portent un écusson spécial sur la manche droite avec le mot Ace — le surnom d’Asay — et son numéro 19. L’équipe nationale féminine a retiré le numéro plus tôt cette année. Les joueurs arborent tous le numéro 19 sur leurs maillots d’entraînement.

À la fois lanceuse et joueuse de premier but, Asay s’est jointe à l’équipe nationale en 2005. Elle a été cinq fois médaillée de la Coupe du monde de baseball féminin, jouant pour les équipes canadiennes qui ont remporté l’argent en 2008 et 2016, et le bronze en 2006, 2012 et 2018.

Asay était également un membre clé de l’équipe canadienne qui a remporté l’argent aux Jeux panaméricains de 2015 à Toronto, la première fois que le baseball féminin a été inclus dans les grands jeux multisports.

Asay a été reconnu deux fois comme le joueur le plus précieux de l’équipe nationale, recevant l’honneur en 2006 et 2016.

Asay, illustré ici, est décédé après un accident de ski en janvier. Lors de la série internationale amicale à Thunder Bay, la gérante d’Équipe Canada, Ashley Stephenson, a déclaré qu’Asay était une bonne amie et « probablement la meilleure coéquipière que j’aie jamais eue ». (HO-Baseball Canada/La Presse canadienne/File)

Claire Eccles, voltigeuse et lanceuse de Surrey, en Colombie-Britannique, a passé huit ans au sein de l’équipe nationale — toutes, jusqu’à maintenant, avec Asay.

“Elle faisait partie intégrante de l’équipe”, a déclaré Eccles. “Il y a définitivement un vide là-bas. Je joue avec elle depuis l’âge de 16 ans et j’ai fait partie de l’équipe pour la première fois. Je n’ai jamais mis les pieds sur le terrain sans elle.

“Je pense que nous l’avons tous dans nos cœurs. Nous jouons définitivement pour elle cette année. Elle mérite d’être honorée pour tout ce qu’elle a fait.”

REGARDER | Claire Eccles dit qu’Amanda Asay est dans le cœur de l’équipe :

Claire Eccles partage ce qu’Amanda Asay signifiait pour Équipe Canada Claire Eccles dit que la perte d’Amanda laisse un «vide énorme» dans l’équipe alors qu’Équipe Canada se prépare à affronter les États-Unis lors de la série amicale féminine à Thunder Bay.

Zoe Hicks, qui joue au troisième but, est également à Thunder Bay et fait sa première apparition avec l’équipe nationale canadienne.

Elle a dit que même si elle ne connaissait pas personnellement Asay, son héritage et sa présence se font toujours sentir tout au long du programme.

“Elle a juste montré à tout le monde comment s’y prendre. La façon dont elle a tout fait était la façon dont elle a fait n’importe quoi”, a déclaré Hicks. “Elle a représenté le Canada de la meilleure façon. Sur le terrain, hors du terrain, hors saison, en saison, elle a toujours été la travailleuse la plus acharnée à poser les bonnes questions.

“Elle était juste inspirante pour tout le monde.”

REGARDER | Zoe Hicks dit qu’Amanda Asay était inspirante :