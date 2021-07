L’équipe britannique de football féminin s’agenouillera aux Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe britannique de football féminin prévoit de se mettre à genoux avant le coup d’envoi des Jeux olympiques de Tokyo. Les joueurs ont adopté une position antiraciste au cours de l’année dernière et le CIO a assoupli ses règles ce mois-ci pour permettre aux athlètes olympiques de faire des gestes de protestation sur leur terrain de jeu aux Jeux de Tokyo. « Les joueurs et le personnel se mettent à genoux au niveau des clubs et au niveau international depuis plus d’un an maintenant », a déclaré l’entraîneur britannique Hege Riise, « et nous étions tous unis dans notre décision de continuer à faire tout notre possible pour sensibiliser au racisme et à la discrimination sous toutes ses formes, debout dans l’unité et la solidarité avec tous ceux dont la vie est affectée. »

Les Jeux olympiques commencent la semaine prochaine avec la Grande-Bretagne qui accueillera le Japon, le Canada et le Chili en phase de groupes.

« Nous sommes clairs que prendre le genou est un symbole important de protestation pacifique contre la discrimination, l’injustice et l’inégalité dans la société et nous sommes heureux que le CIO ait reconnu l’importance de cette forme de liberté d’expression », a déclaré Riise.

« Nous le ferons avec le plus grand respect pour nos collègues concurrents, les officiels et le CIO, dans le respect des idéaux qui sont au cœur du mouvement olympique. »

Les quatre nations qui forment la Grande-Bretagne jouent généralement au football séparément, mais sont autorisées à participer aux Jeux olympiques, se qualifiant grâce à la course de l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde féminine 2019.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici