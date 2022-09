L’équipe Biden veut des tests psychologiques pour les parents qui ont été séparés des enfants à la frontière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’administration Biden demande que les parents d’enfants séparés à la frontière américano-mexicaine subissent une autre série d’évaluations psychologiques pour mesurer à quel point ils ont été traumatisés par la politique de l’ère Trump, selon des documents judiciaires.

La demande fait partie d’un procès intenté par des migrants demandant une indemnisation au gouvernement après que des milliers d’enfants aient été enlevés à leurs parents dans le cadre d’une politique décriée comme inhumaine par les dirigeants politiques et religieux du monde entier. Les pourparlers de règlement avec les avocats et le gouvernement ont échoué à la fin de l’année dernière.

Les avocats du ministère de la Justice se réservent également le droit de faire examiner par un psychologue les enfants séparés, si nécessaire. Les évaluations sont courantes dans les réclamations pour dommages émotionnels, mais ces cas sont inhabituels car le rôle du gouvernement dans le traumatisme des parents et des enfants par les séparations a été bien documenté.

“Le président Biden a qualifié les séparations de la famille Trump de criminelles et de tache morale sur la nation, mais maintenant son administration embauche des médecins pour essayer de prétendre que les familles n’ont pas tant souffert”, a déclaré Lee Gelernt, directeur adjoint de l’ACLU Immigrants. Rights Project et un avocat pour les plaignants dans le but d’indemniser les migrants.

Les avocats du gouvernement ont fait valoir que les migrants “allèguent que leurs blessures mentales et émotionnelles sont de nature continue et permanente” et que leurs blessures sont directement liées à la politique du gouvernement. Ils disent qu’il est nécessaire que le gouvernement ait sa propre occasion de les examiner.

Les demandes sont venues dans deux dossiers déposés par 11 familles. Il y a près de deux douzaines de cas similaires en instance devant d’autres tribunaux, et certains ont déjà été soumis à des évaluations psychiatriques demandées par le gouvernement.

Mais les parents ont déjà assisté pendant des heures à des dépositions dans lesquelles ils racontaient en détail ce qui s’était passé. Les enquêteurs du gouvernement ont déclaré que les enfants séparés de leurs parents montraient plus de peur, de sentiments d’abandon et de symptômes de stress post-traumatique que les enfants qui n’étaient pas séparés.

Certains enfants croyaient que leurs parents les avaient abandonnés ou avaient été tués. Pour certains, le traumatisme mental a provoqué des symptômes physiques, comme des douleurs thoraciques ou cardiaques, selon un rapport de 2019 du bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les parents étudiés par Physicians for Human Rights, un collectif de médecins à but non lucratif qui travaille à documenter les violations des droits humains, ont manifesté des pensées suicidaires et ont souffert de nombreux problèmes, notamment des cauchemars, de la dépression, de l’anxiété, de la panique, des inquiétudes et des troubles du sommeil.

Les responsables de l’administration Biden ont dénoncé les politiques de l’ère Trump. Biden, un démocrate, a déclaré lors de sa campagne présidentielle que les politiques étaient “un scandale, un échec moral et une tache sur notre caractère national”.

Les avocats du ministère de la Justice reconnaissent dans des documents judiciaires que les parents ont déjà subi plusieurs évaluations de santé mentale, mais disent qu’un expert en psychologie pour adultes a jugé nécessaire d’obtenir un autre avis, selon des documents judiciaires.

“Il est de pratique courante que les plaignants alléguant une blessure émotionnelle grave soient examinés par l’expert de la partie adverse”, ont écrit les avocats fédéraux. Ils signalent un cas similaire dans le sud de la Floride dans lequel un père et un enfant ont accepté le même examen et disent que c’est “bien dans” ce qui est considéré comme approprié.

Un examen prendrait environ huit heures, quatre heures pour des entretiens cliniques et quatre heures de tests émotionnels et traumatiques, ont écrit les procureurs fédéraux. Cela ne serait pas invasif et se produirait à un endroit et à un moment convenus. Les évaluations précédentes ont été faites par des experts choisis par les avocats des parents.

Les deux parties avaient négocié un règlement, mais Biden a ensuite déclaré que les familles d’enfants séparés méritaient une forme de compensation. Une première proposition de 450 000 $ par personne a été signalée et fortement critiquée par les républicains. Interrogé sur le chiffre proposé, Biden a déclaré: “Cela n’arrivera pas.”

Les pourparlers ont pris fin peu de temps après. Les pourparlers de règlement avaient également inclus des discussions sur l’octroi aux familles de la résidence légale aux États-Unis et la fourniture de services de conseil.

Il y a un effort juridique séparé pour réunir d’autres familles, et il y a encore des centaines qui n’ont pas été réunies. L’administration Biden a formé un groupe de travail sur la réunification qui a réuni environ 600 familles.

La politique de “tolérance zéro” de Trump signifiait que tout adulte surpris en train de traverser illégalement la frontière serait poursuivi pour entrée illégale. Parce que les enfants ne peuvent pas être emprisonnés avec les membres de leur famille, les familles ont été séparées et les enfants ont été placés en garde à vue par les services de santé et sociaux, qui s’occupent des enfants non accompagnés à la frontière. Aucun système n’a été créé pour réunir les enfants avec leurs familles.

Selon les chiens de garde du gouvernement, les dirigeants de l’administration Trump ont sous-estimé à quel point il serait difficile de mettre en œuvre la politique sur le terrain et n’ont pas informé les procureurs locaux et autres que les enfants seraient séparés. Ils n’ont pas non plus compris que les enfants seraient séparés plus de quelques heures, et quand cela a été découvert, ils ont continué, ont déclaré les chiens de garde.