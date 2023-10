Le président élu américain Joe Biden s’exprime alors qu’il fait campagne au nom des candidats démocrates au Sénat américain de Géorgie Jon Ossoff et Raphael Warnock, avant le second tour des élections du 5 janvier, lors d’un rassemblement électoral à Atlanta, en Géorgie, le 4 janvier. 2021.

Phillips, un multimillionnaire qui accomplit son troisième mandat à la Chambre, inscrit vendredi figurer au scrutin primaire démocrate du New Hampshire. L’État Granite n’est cependant plus la première primaire pour les démocrates, après le Comité national démocrate a approuvé un nouveau calendrier cette année, cela a donné la priorité à la Caroline du Sud.

Phillips a déclaré aux journalistes vendredi qu’il avait tenté de parler à Biden par téléphone jeudi, mais que le président n’avait pas répondu à son appel. Phillips j’ai aussi essayé d’appeler Biden il y a trois mois, lorsqu’il a envisagé pour la première fois de participer à la course. Biden ne lui a pas non plus parlé à ce moment-là.

Les alliés du président Joe Biden ont à peine reconnu l’entrée officielle de Phillips dans la course cette semaine. Dans une réponse préparée à l’annonce de Phillips, le porte-parole de la campagne Biden 2024, Kevin Munoz, ne l’a même pas mentionné par son nom.

Le représentant américain Dean Phillips (D-MN)(R) organise un rassemblement à l’extérieur du NH Statehouse après avoir remis son formulaire de déclaration de candidature à la présidence au secrétaire d’État du New Hampshire, David Scanlan, le 27 octobre 2023 à Concord, New Hampshire. Hampshire.

Plus d’une douzaine d’alliés et d’assistants de campagne de Biden contactés par CNBC vendredi pour discuter du défi de Phillips n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mais quelques-uns l’ont fait.

Le maire d’Atlanta, Andre Dickens, a déclaré que Phillips “ne prépare pas une candidature sérieuse ou significative à la présidence des États-Unis”.

“Les enjeux de cette élection sont trop élevés – en particulier pour les électeurs noirs – pour se concentrer sur un projet de vanité plutôt que sur ce qui est le mieux pour notre parti et notre pays”, a écrit Dickens dans un e-mail à CNBC.

Phillips, pour sa part, insiste sur le fait que sa candidature contre Biden ne profitera pas à l’éventuel candidat républicain, un domaine actuellement dominé par l’ancien président Donald Trump.

“Cette sagesse conventionnelle [that] une primaire contre un président en exercice aiderait, l’alternative est pour moi absurde”, a déclaré Phillips vendredi sur Meet the Press Now.

L’un des collègues du Congrès de Phillips s’est montré un peu plus indulgent avec lui. “J’aime et respecte Dean”, a déclaré le représentant Brendan Boyle, D-Pa. “Mais je suis un partisan du premier jour de Joe Biden et cela ne change pas.” Boyle et Dickens siègent tous deux au conseil consultatif national de la campagne Biden.

Phillips est également un partisan de Biden, à en juger par son bilan de vote au Congrès, qu’il soutient.

“J’admire le président. J’ai voté pour ces politiques parce qu’elles sont bonnes et qu’elles feront une différence au fil du temps”, a-t-il déclaré à Kristen Welker, animatrice de Meet the Press Now.

C’est le même point que Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, a fait valoir plus tôt dans la semaine, lorsqu’elle a été interrogée sur l’entrée prévue de Phillips dans la course.

“Nous apprécions le soutien presque à 100 % du membre du Congrès à ce président”, a-t-elle déclaré. La loi interdit à Jean-Pierre de soutenir les candidats depuis le pupitre de la Maison Blanche.

Depuis des mois, Phillips donne des interviews suggérant que Biden, 80 ans, est effectivement trop vieux pour être président.

Phillips a également déclaré qu’une primaire compétitive ferait finalement de Biden un candidat plus fort si le président gagnait.

Pourtant, on ne sait pas exactement ce que Phillips espère accomplir avec sa course.

“Je ne me présente pas contre Joe Biden. Je ne me présente pas contre le président Biden”, a-t-il déclaré sur MTP Now. “Je cours pour l’avenir.”