L’équipe Biden lance une « stratégie de ne pas trébucher » – Axios

L’équipe de réélection du président américain s’efforce de dissimuler ses faiblesses physiques

L’équipe du président américain Joe Biden travaille de toute urgence pour l’empêcher de s’effondrer lors de sa campagne de réélection en 2024, a rapporté mardi Axios.

Depuis qu’il a trébuché sur un sac de sable et est tombé à la vue du public lors d’une cérémonie de l’Air Force Academy en juin, un incident largement partagé et moqué sur les réseaux sociaux, Biden, 80 ans, porte plus souvent des chaussures de tennis et utilise les «escaliers courts« Pour monter les marches d’Air Force One, afin d’éviter une nouvelle chute publique, a affirmé le média.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a insisté sur le fait que le programme « Ne pas voyager » avait été «divulgué de manière proactive et transparente» dans les résumés de santé publiés par le médecin de Biden au cours des deux premières années de sa présidence, et accusant Axios de négliger celui de Biden «des réalisations très réelles pour les Américains qui travaillent dur» au profit d’une histoire sensationnaliste sur le chef de l’Etat vieillissant.

En savoir plus Trump mène Biden à deux chiffres – sondage

L’équipe de Biden aurait évalué la possibilité qu’on se moque de lui pour avoir utilisé les petits pas sur le tarmac par rapport à la menace beaucoup plus pressante des électeurs (et potentiellement même du Parti démocrate) l’abandonnant en raison de son âge, et a décidé que quelques concessions étaient préférables à un nouvel embarras public.

Le président américain a travaillé avec un physiothérapeute pour améliorer son équilibre. Son médecin lui avait recommandé des exercices d’équilibre, décrits comme «flexibilité générale et manœuvres de maintien proprioceptives« , et a observé que le président souffrait d’arthrite et d’une diminution de la sensation dans les pieds ainsi que d’une spondylose de la colonne vertébrale, entraînant des difficultés de mouvement.

Un sondage mené le mois dernier par Associated Press et NORC suggère que les trois quarts des Américains pensent que Biden est trop vieux pour être président. Seule la moitié environ des personnes interrogées considèrent l’ancien président et favori républicain Donald Trump, qui à 77 ans n’a que trois ans de moins que son rival, comme trop vieux pour ce poste.

Apparemment conscient de la proximité entre leurs âges, Trump a déclaré que même si Biden était «manifestement incompétent« , il n’est pas trop vieux pour être président, se concentrant plutôt sur le manque de »acuité mentale» et les conséquences négatives de son mandat.

Alors que Biden lui-même a dit son propre âge «ne s’inscrit pas» avec lui et a insisté sur le fait que les électeurs devraient le juger sur son niveau d’énergie, un sondage CBS publié plus tôt ce mois-ci suggérait que seulement 34% des électeurs américains inscrits pensaient qu’il terminerait réellement un deuxième mandat s’il était réélu. Un peu plus d’un quart – 26 % – pensent que Biden a la santé mentale et physique nécessaire pour continuer à servir.