L’équipe Biden intensifie sa stratégie pour faire face à davantage de manifestations – de gauche à droite

WASHINGTON — Les conseillers du président Joe Biden et les dirigeants du Parti démocrate se sont préparés à plus que les manifestations politiques habituelles pendant la campagne électorale cette année, de gauche comme de droite, et ont récemment commencé à élaborer un plan pour y faire face, selon quatre personnes proches du dossier. la planification.

Dans le cadre de cette stratégie, les conseillers de Biden cherchent à faire face à des dynamiques apparues récemment : une recrudescence des protestations contre la politique du président concernant la guerre entre Israël et le Hamas et des manifestants qui rendent la tâche difficile aux invités – et dans au moins un cas, à un hôte – pour assister aux événements.

De tels cas sont devenus plus fréquents à mesure que la guerre à Gaza se poursuit avec le soutien indéfectible de Biden à Israël. Mercredi, des manifestants pro-palestiniens ont été traînés et emmenés hors d’un événement organisé par les Travailleurs unis de l’automobile, au milieu du discours du président. Un jour plus tôt, Biden avait été interrompu par des manifestants appelant à un cessez-le-feu à plus d’une douzaine de reprises lors d’un événement que sa campagne avait promu comme coup d’envoi des élections générales. L’effort apparemment coordonné comprenait des chants intermittents de « Génocide Joe », forçant le président à prononcer un discours de marquis saccadé.

Par la suite, un collaborateur de Biden a déclaré que c’était « loin d’être idéal » chaque fois que de telles perturbations se produisaient, mais « totalement regrettable » lorsqu’elles éclipsaient un message présidentiel clé.

Alors que les manifestations sont une constante des événements politiques pour les démocrates comme pour les républicains, Biden est confronté à une augmentation des perturbations au sein de son propre parti en raison d’une décision politique spécifique. Les manifestations risquent de saper un message essentiel de la campagne de Biden : qu’il apporte l’unité et la stabilité au pays contrairement à son adversaire attendu du Parti républicain, l’ancien président Donald Trump, qui a cherché à exploiter les divisions au sein de la coalition électorale du président. Et en tant que candidat promettant de protéger la démocratie américaine, y compris la liberté d’expression, Biden est confronté à un défi particulier : limiter les perturbations des manifestants sans prendre une main trop lourde, ont déclaré ses collaborateurs.

Pour résoudre ce problème, les responsables démocrates ont fait appel à un vétéran de la planification préalable des événements de campagne pour les aider à superviser une nouvelle approche, selon les responsables de Biden, qui s’attendent à davantage de manifestations tout au long de 2024.

Doug Landry, qui a travaillé sur la planification logistique de plusieurs campagnes présidentielles, a été chargé d’aider à trouver un moyen de permettre aux critiques de la politique de Biden d’exprimer librement leurs points de vue, mais pas au point de submerger les événements de la campagne ou d’empêcher les partisans d’y assister. » ont déclaré les responsables.

Landry était présent aux événements de Biden mardi en Virginie et mercredi à Washington, DC, dans les coulisses, informant les bénévoles et les assistants de campagne des plans.

Les collaborateurs de Biden ont préparé le président à la manière de gérer les manifestations lors de ses discours, ont indiqué des responsables. Lorsque les manifestants contre sa politique israélienne ont perturbé son événement il y a deux semaines en Caroline du Sud pour appeler à un cessez-le-feu dans la guerre, Biden a déclaré qu’il respectait leur passion tandis que ses partisans dans le public scandaient « quatre ans de plus ». Il a adopté une approche similaire mardi en Virginie, même si, à mesure que les interruptions se poursuivaient, il semblait visiblement irrité.

La planification d’événements majeurs tels que la Convention nationale démocrate en est encore à ses débuts, mais la stratégie de l’équipe Biden comprend désormais la prise de mesures spécifiques avant tous les événements pour garantir que les points d’entrée restent ouverts et accessibles, ont indiqué des responsables.

Considérant que les manifestations potentielles font partie intégrante de la campagne électorale depuis des années, les responsables ont déclaré qu’ils approchaient de 2024, conscients de la plus grande probabilité d’activités perturbatrices.

Les bénévoles présents lors des événements sont formés pour garder un œil sur les manifestants potentiels, même s’ils ne peuvent pas les empêcher d’y assister, ont indiqué des responsables. Lors de l’événement de mardi en Virginie, par exemple, des bénévoles ont remarqué que les participants portaient des épinglettes faisant allusion à leur message sur la guerre entre Israël et le Hamas, ce qui permettait aux responsables d’être en alerte.

Pourtant, aucun responsable de Biden ne s’attendait à ce que les manifestants interrompent le président à 13 reprises et craignent désormais que ce soit la stratégie des manifestants lors d’événements futurs, ont déclaré des responsables.

Les manifestations ont constitué un défi particulier pour les collectes de fonds de la campagne présidentielle, ont déclaré des sources proches des plans pour y répondre – à tel point que les donateurs démocrates ont soulevé la question le mois dernier lors d’un sommet organisé par la campagne Biden et le Comité national démocrate à Washington, DC. , selon plusieurs participants.

Une semaine avant une réunion de donateurs, l’acteur et réalisateur Rob Reiner n’a même pas pu assister à une collecte de fonds de Biden qu’il était censé co-organiser parce que des manifestants pro-palestiniens avaient bloqué un certain nombre de routes d’accès au lieu, a déclaré une source proche du dossier. dit. Et quelques jours auparavant, une collecte de fonds pour Biden à Boston avait démarré tardivement parce que des manifestants pro-palestiniens empêchaient les invités de se garer sur place, selon un participant.

Le problème ne se limite pas aux événements présidentiels.

Les membres démocrates du Congrès sont également confrontés à des manifestations régulières dans leurs bureaux de district ou lorsqu’ils assistent à des événements locaux. Un responsable démocrate a déclaré que les discours de certaines collectes de fonds au Congrès ne faisaient plus l’objet d’invitations afin de rendre plus difficile la planification de manifestations à grande échelle par les groupes. Au lieu de cela, a déclaré le responsable, les participants reçoivent l’emplacement exact de la collecte de fonds quelques heures seulement avant son début.

Trump a également été confronté à des protestations lors de ses récents événements, disant à l’un d’entre eux de « sortir d’ici ». L’ancien président n’a pas intégré la liberté d’expression dans son message de campagne et a suggéré dans le passé que les manifestants lors de ses événements devraient être physiquement blessés ou arrêtés.

Michael Tyler, directeur de la communication de la campagne Biden, a tenté de transformer la question des manifestations en un contraste politique avec Trump lorsqu’on l’a interrogé mercredi sur les manifestations coordonnées lors du discours du président la veille en Virginie.

« Ce que vous avez vu hier, c’est un président qui comprend et respecte le droit fondamental des Américains à manifester pacifiquement, conformément au premier amendement. Je pense que cela contraste fortement avec Donald Trump et les républicains, qui ne semblent pas comprendre la même chose, qui veulent seulement utiliser ces situations pour attiser les flammes et diviser davantage les gens », a déclaré Tyler aux journalistes.

La Convention nationale démocrate de cet été à Chicago constitue peut-être le plus grand défi pour l’équipe présidentielle.

Les conventions nationales sont soigneusement chorégraphiées et hautement mises en scène, de sorte que toute perturbation peut laisser un œil au beurre noir à un moment où une grande partie du pays regarde.

Un porte-parole de la convention démocrate a noté que les conventions des deux partis sont classées comme événements spéciaux de sécurité nationale par les services secrets, ce qui signifie que les sites et les hôtels seront fortifiés par les agents chargés de l’application des lois fédérales lors de l’événement principal. Les deux conventions comprendront des zones désignées pour la « liberté d’expression ».

“Nous travaillons en étroite coordination avec les forces de l’ordre pour superviser la sécurité, y compris la planification de l’expression des droits du premier amendement, et nous sommes impatients d’accueillir ce qui, nous en sommes convaincus, sera une convention sûre et réussie”, a déclaré un porte-parole de la Convention nationale démocrate dans un communiqué. .