L’équipe Biden Covid informe la presse alors que la tempête hivernale retarde les livraisons de vaccins

L’équipe d’intervention Covid-19 du président Joe Biden prévoit de tenir un point de presse vendredi au milieu d’une énorme tempête hivernale qui a fermé les sites de distribution de vaccins et retardé les livraisons à travers les États-Unis.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a averti jeudi que les pannes de courant et la tempête hivernale à travers le Texas cette semaine posent un problème «important» pour la distribution du vaccin Covid-19. L’administration Biden a annoncé un certain nombre d’étapes au cours des dernières semaines pour accélérer l’adoption du vaccin, comme l’envoi de doses directement aux pharmacies de détail et aux centres de santé communautaires.

« Nous allons juste devoir compenser cela dès que le temps se lèvera un peu, la glace fondra et nous pourrons sortir les camions et les gens », a déclaré Fauci lors d’une interview avec Andrea Mitchell de MSNBC.

Les hubs de colis FedEx et UPS dans le Midwest ont également été touchés par la tempête, entraînant un retard dans les expéditions de vaccins à l’échelle nationale.

Le retard survient alors que les plus hauts responsables de la santé du pays, y compris le Fauci et le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, exhortent les Américains à réduire la propagation du virus afin que les États-Unis puissent administrer des vaccins avant de s’inquiéter, des variantes très contagieuses exacerbent la pandémie.

