L’équipe avancée de la police kenyane quitte Haïti alors que la mission internationale est retardée

NAIROBI, Kenya (AP) — Une équipe avancée de policiers kenyans qui évaluaient l’état de préparation avant le déploiement d’une force multinationale pour réprimer la violence en Haïti rentre chez elle après que le déploiement prévu ait été retardé en raison de problèmes logistiques.

L’équipe devrait rentrer d’Haïti lundi après avoir recommandé un report de déploiement qui a ensuite été annoncé par le président.

Un haut responsable kenyan, qui a refusé d’être nommé car il n’est pas le porte-parole officiel, a déclaré que les bases sont toujours en construction et que des ressources cruciales, notamment des véhicules, sont nécessaires avant que le déploiement des 200 premiers policiers du Kenya puisse avoir lieu.

Le déploiement devait commencer cette semaine, mais le président William Ruto a déclaré qu’il serait retardé de trois semaines.

La base à partir de laquelle la police opérera est construite à environ 70% et il est nécessaire de disposer de magasins sécurisés pour l’armurerie, selon le haut responsable qui faisait partie de l’équipe avancée.

Les responsables sont arrivés en Haïti mardi, ont rencontré la police haïtienne jeudi et le conseil présidentiel de transition vendredi.

Le président américain Joe Biden a exprimé jeudi sa profonde gratitude à Ruto, qui était en visite d’État, pour son déploiement visant à aider à réprimer la violence des gangs en Haïti.

Les États-Unis ont accepté de contribuer 300 millions de dollars à une force multinationale qui comprendra 1 000 policiers kenyans et d’autres venus de la Jamaïque, des Bahamas, d’Antigua-et-Barbuda et d’autres pays.

Haïti souffre de pauvreté, d’instabilité politique et de catastrophes naturelles depuis des décennies. Intervention internationale en Haïti a une histoire compliquée. Une mission de stabilisation en Haïti approuvée par l’ONU et qui a débuté en juin 2004 a été entachée par un scandale d’abus sexuels et le introduction du choléra, qui a tué près de 10 000 personnes. La mission s’est terminée en octobre 2017.