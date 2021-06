L’équipe australienne de softball est la première à arriver au Japon pour les Jeux olympiques

L’équipe australienne de softball est devenue mardi le premier athlète à atterrir au Japon pour le Jeux olympiques, dans une étape majeure pour les Jeux reportés en cas de pandémie, qui continuent de faire l’objet de controverses. L’équipe « Aussie Spirit » a atterri à l’aéroport de Narita à l’extérieur de Tokyo avec son personnel de soutien et a été immédiatement emmenée pour des tests de coronavirus. Portant des masques faciaux et portant leurs uniformes verts et dorés, ils ont été accueillis par des hôtes portant des chapeaux décorés de mascottes olympiques et paralympiques Ils ont fait signe aux caméras et pris des selfies alors qu’ils remplissaient des papiers avant les tests. Tous les membres de la délégation ont été vaccinés, mais ils ont toujours été soumis à des tests avant le départ et à l’arrivée, et seront également soumis à des restrictions strictes pendant leur séjour.

L’arrivée sera un coup de pouce pour les organisateurs qui luttent contre une opposition publique persistante et des doutes quant à savoir si les Jeux peuvent ou doivent avoir lieu.

Une grande partie du Japon, y compris Tokyo, est en état d’urgence virale, et les sondages montrent en grande partie qu’une majorité de Japonais souhaitent que les Jeux soient encore retardés ou complètement annulés.

Mais les organisateurs affirment que des livres de règles détaillés sur les virus assureront la sécurité des participants et du public et notent qu’environ 80% des personnes du village olympique seront vaccinées.

L’équipe australienne de softball a déclaré qu’elle était préparée pour les règles et heureuse de reprendre le jeu après la perturbation de la pandémie. Pour certains, Tokyo 2020 pourrait être leur dernier coup à la gloire olympique, le softball ne figurant pas à Paris 2024.

« Nous savons que ce sera un peu un long voyage, nous savons que nous allons passer par de nombreux tests Covid », a déclaré la joueuse Jade Wall, alors que l’équipe se préparait à quitter Sydney.

« Mais écoutez, nous sommes tous préparés pour cela, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous sommes en sécurité lorsque nous y arriverons et nous sommes également en sécurité pendant que nous sommes au Japon. »

VACCINS POUR LES ATHLÈTES JAPONAIS

L’équipe se rendra directement de l’aéroport à sa base d’entraînement dans la ville d’Ota, à environ 100 kilomètres (environ 60 miles) au nord de Tokyo.

Les règles seront strictes. Aucun membre de la famille n’est autorisé, avec seulement 10 membres du personnel voyageant avec l’équipe.

Et toute la délégation sera confinée à un seul étage d’hôtel pour dormir, manger et s’entraîner au gymnase.

« La seule raison pour laquelle (ils) quitteraient l’hôtel est d’aller au stade et de revenir. Ils auront moins de contacts quotidiens avec le public qu’ils ne le feraient en Australie », a déclaré le PDG de Softball Australie, David Pryles.

Mais le voyage reste un moment « énorme » pour l’équipe, qui a vu ses préparatifs olympiques interrompus par la pandémie et n’a plus joué ensemble depuis février 2020, a-t-il déclaré à l’AFP.

L’équipe affrontera des équipes locales et sélectionnera des athlètes pour une équipe de 15 femmes avant de s’installer dans le village olympique le 17 juillet.

Leur premier match – contre les hôtes – donnera le coup d’envoi de la compétition olympique le 21 juillet, deux jours avant la cérémonie d’ouverture.

De nombreuses villes du Japon ont supprimé les camps d’entraînement pour les athlètes olympiques par crainte de virus.

Mais le maire d’Ota, Masayoshi Shimizu, a déclaré aux journalistes lundi que la ville était fière d' »offrir son soutien pour montrer notre amitié » et de maintenir des liens de longue date avec l’Australie.

Dans un autre signe d’élan vers les Jeux, les vaccinations des athlètes olympiques japonais commencent plus tard mardi.

Ils sauteront la file d’attente car le déploiement relativement lent du vaccin au Japon jusqu’à présent ne s’applique qu’aux travailleurs médicaux et aux personnes âgées.

Un peu plus de sept pour cent des personnes au Japon ont jusqu’à présent reçu une première dose, avec environ 2,5 pour cent entièrement vaccinés, bien que le rythme se soit accéléré ces derniers jours.

