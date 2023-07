L’équipe australienne de football féminin demande instamment l’égalité des prix de la FIFA avant la Coupe du monde

« Ceux qui nous ont précédés ont montré qu’être un Matilda signifie quelque chose », a déclaré Sam Kerr, le capitaine des Matildas âgé de 29 ans et un aimant pour de nombreux jeunes fans de football. « Ils nous ont montré comment lutter pour la reconnaissance, la validation et le respect. »

L’équipe australienne, classée 10e au monde, est dans le groupe B avec le Canada, l’Irlande et le Nigeria, et les matchs se dérouleront dans cinq villes à travers le pays.

Afin d’égaliser la disparité entre les tournois, les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis ont conclu l’année dernière un accord prévoyant un salaire égal et un plan de partage des prix de la Coupe du monde. Un certain nombre de pays, dont l’Australie, ont pris des mesures pour combler l’écart de rémunération entre les équipes masculines et féminines, mais une part égale des prix de la Coupe du monde n’a pas fait partie de ces accords.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fixé un objectif d’égalité des prix pour les tournois masculins et féminins d’ici 2027. Mais il a suggéré que les sponsors et les diffuseurs devraient jouer un rôle pour y parvenir. (À un moment donné, la Coupe du monde féminine de cette année a été confrontée à un black-out médiatique dans certaines parties de l’Europe après que la FIFA a jugé ses offres de diffusion initiales « inacceptables ». Un accord a finalement été conclu en juin, laissant peu de temps pour promouvoir le tournoi.)

« Sept cent trente-six footballeurs ont l’honneur de représenter leur pays sur la plus grande scène de ce tournoi, mais beaucoup se voient toujours refuser le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement », ont déclaré les joueurs. « Nous appelons tous ceux qui occupent des postes de pouvoir dans le football, les affaires et la politique à nous accompagner dans ce voyage pour rendre le football féminin aussi grand que possible ici et dans le monde. »