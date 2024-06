L’Equipe attribue à l’homme d’Arsenal la meilleure note après sa performance pour la France

Lors de plusieurs matchs, on a demandé à Didier Deschamps pourquoi Saliba ne joue pas plus, et il donne différentes raisons, ce qui déroute les supporters d’Arsenal car le défenseur est l’un des meilleurs de Premier League.

Saliba ne se trompe pratiquement pas dans le football de club, et il vise désormais à prendre cette forme sur la scène internationale.

Alors que la France se prépare pour l’Euro 2024, Saliba cherche à être titulaire et a récemment réalisé une solide performance lors de son match de préparation contre le Canada.