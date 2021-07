L’équipe antitrust de Biden signale un grand tournant chez Corporate Titans

WASHINGTON – Le président Biden a réuni l’équipe antitrust la plus agressive depuis des décennies, empilant son administration avec trois croisés juridiques alors qu’elle se prépare à s’attaquer à la consolidation des entreprises et au pouvoir de marché avec des efforts qui pourraient inclure le blocage des fusions et le démantèlement des grandes entreprises. La décision de M. Biden la semaine dernière de nommer Jonathan Kanter à la tête de la division antitrust du ministère de la Justice est le dernier signe de sa volonté de se heurter aux entreprises américaines pour promouvoir plus de concurrence dans l’industrie technologique et dans l’économie. M. Kanter a passé des années en tant qu’avocat à combattre des géants comme Facebook et Google au nom de sociétés rivales. S’il est confirmé par le Sénat, il rejoindra Lina Khan, qui a aidé à recadrer le débat universitaire sur l’antitrust et dirige maintenant la Federal Trade Commission, et Tim Wu, un partisan de longue date de la séparation de Facebook et d’autres grandes entreprises qui est maintenant l’assistant spécial de le président pour la technologie et la politique de la concurrence. Les nominations montrent à la fois l’activisme antitrust renouvelé du Parti démocrate et la préoccupation croissante de l’administration Biden que la concentration du pouvoir dans la technologie, ainsi que dans d’autres industries comme les produits pharmaceutiques, l’agriculture, les soins de santé et la finance, ait nui aux consommateurs et aux travailleurs et ralenti la croissance économique.

Ils soulignent également que M. Biden est prêt à utiliser le pouvoir de son bureau et à ne pas attendre le durcissement de l’action du Congrès, une approche à la fois plus rapide et potentiellement plus risquée. Ce mois-ci, il a publié un décret chargé de 72 initiatives destinées à alimenter la concurrence dans diverses industries, à accroître le contrôle des fusions et à restreindre la pratique répandue consistant à forcer les travailleurs à signer des accords de non-concurrence. Des groupes extérieurs et des alliés idéologiques de l’administration avertissent que si M. Biden espère vraiment suivre les traces de ses idoles antitrust, les présidents Theodore Roosevelt et Franklin D. Roosevelt, il devra faire pression pour une législation radicale pour accorder de nouveaux pouvoirs aux régulateurs fédéraux. , en particulier dans le secteur de la technologie. Les lois antitrust fédérales fondamentales, qui ont été écrites il y a plus d’un siècle, n’envisageaient pas le type de commerce qui existe aujourd’hui, où les grandes entreprises peuvent offrir aux clients des prix bas mais au détriment de la concurrence. L’administration a discrètement soutenu la législation en cours à la Chambre, mais elle n’a pas encore cherché à mener une poussée antitrust du Congrès à la manière de M. Biden sur les infrastructures, la garde d’enfants et d’autres éléments de son programme économique de 4 000 milliards de dollars. Cela pourrait s’avérer problématique si les juges continuent d’annuler les actions du ministère de la Justice, de la FTC ou d’autres agences. Le mois dernier, un juge fédéral a rejeté une poursuite de la FTC contre Facebook, affirmant que l’agence n’avait pas avancé d’argument convaincant selon lequel la société est un monopole et lui a demandé de mieux justifier ses affirmations. Mme Khan fait face à son premier grand test lorsqu’elle dépose ce procès, et vendredi, l’agence a demandé au tribunal un délai supplémentaire.

Les choix antitrust de M. Biden ont fait valoir que Facebook, Google et Amazon ont un pouvoir de monopole et ont utilisé leurs positions dominantes dans les médias sociaux, la recherche et la vente au détail en ligne pour écraser les concurrents, laissant aux consommateurs moins d’options, même si cela n’entraîne pas des coûts plus élevés. .

Les choix antitrust de M. Biden ont fait valoir que Facebook, Google et Amazon ont un pouvoir de monopole et ont utilisé leurs positions dominantes dans les médias sociaux, la recherche et la vente au détail en ligne pour écraser les concurrents, laissant aux consommateurs moins d'options, même si cela n'entraîne pas des coûts plus élevés. .

Les entreprises et certains économistes ne sont pas d'accord. Facebook cite TikTok, Snap et Twitter comme exemples de concurrents, et Amazon affirme qu'il n'a que 5% de toutes les ventes au détail aux États-Unis, malgré une étude de recherche eMarketer montrant que 40% de toutes les ventes au détail en ligne se produisent sur sa plate-forme. Le président et ses collaborateurs ont fait de son adoption d'une mentalité de « trustbuster » une étape cruciale vers le rééquilibrage de l'économie non seulement pour faire baisser les prix, mais aussi pour alimenter plus de concurrence et créer des emplois bien rémunérés. « J'ai toujours pensé que le système de marché libre n'était pas seulement qu'il y avait une concurrence entre les entreprises, mais devinez quoi : les entreprises devraient être en concurrence pour les travailleurs », a déclaré M. Biden à une audience de CNN dans l'Ohio mercredi, faisant la promotion de son décret. « Devinez quoi – peut-être qu'ils paieront plus d'argent. » Les responsables de la Maison Blanche soutiennent que le fait de placer des régulateurs tenaces dans des positions puissantes peut leur permettre de réussir dans les efforts antitrust d'une manière que le président Donald J. Trump, qui a également publié un décret sur la concurrence et a parlé de briser les fusions technologiques et hospitalières, l'a fait. ne pas. « Nous avons bon espoir », a déclaré Diana Moss, présidente de l'American Antitrust Institute et partisane d'une application plus stricte de la concurrence. « Mais lorsque le caoutchouc rencontrera la route, ils devront jongler avec un programme agressif avec les réalités des tribunaux, du Congrès et des pressions de l'extérieur. »

« Je suis le plus inquiet de la rhétorique », a déclaré Chang-Tai Hsieh, économiste à l’Université de Chicago dont la recherche a trouvé qu’une certaine concentration des entreprises au cours des dernières années a produit des innovations stimulant l’économie. « Ils regardent ce qu’ils voient dans l’industrie de la technologie – et l’industrie de la technologie est différente. Et ils extrapolent de l’industrie technologique à toutes les autres industries. Corporate America combat déjà les efforts de M. Biden. Google, Facebook et Amazon ont rempli leurs équipes juridiques d’experts antitrust, embauchant des fonctionnaires antitrust vétérans du gouvernement ces dernières années. Facebook et Amazon ont demandé la récusation de Mme Khan des affaires antitrust liées à leurs sociétés. Ils disent que Mme Khan, qui a travaillé sur une enquête antitrust de la Chambre sur les plateformes numériques, vient avec des préjugés sur leurs sociétés. Les critiques de M. Kanter, un avocat antitrust privé, soulignent sa représentation passée de Microsoft et de News Corp comme des conflits d’intérêts alors que le ministère de la Justice mène sa bataille judiciaire contre Google.

Les mesures de M. Biden reflètent l’influence croissante d’un mouvement visant à restreindre le pouvoir des entreprises qui s’est propagé des universitaires progressistes et des dirigeants libéraux comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts à certains des républicains les plus conservateurs du Congrès. Thomas Philippon, économiste à l’Université de New York, conclu en 2019 que la concentration croissante du marché avait nui à l’économie américaine et coûté 5 000 $ par an à l’Américain moyen. Les responsables de l’administration citent à plusieurs reprises cette statistique pour soutenir le récent décret de M. Biden. Réprimer la concentration du marché et travailler à promouvoir la concurrence « peut faire une énorme différence dans la vie de millions de personnes dans ce pays », Bharat Ramamurti, directeur adjoint du Conseil économique national de M. Biden et ancien collaborateur de Mme Warren, dit dans une interview. M. Ramamurti a cité les avantages potentiels non seulement du démantèlement d’entreprises, mais aussi d’aider les consommateurs à avoir des choix plus nombreux et moins chers pour les comptes chèques, permettant la vente d’appareils auditifs sans ordonnance et limitant les restrictions de l’entreprise quant à savoir si les employés peuvent travailler pour un concurrent.