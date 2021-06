L’équipe anti-émeute ENTIÈRE de la police de Portland démissionne après l’inculpation d’un policier pour avoir frappé un «photographe militant» lors d’un affrontement enflammé

L’ensemble de l’équipe d’intervention rapide de 50 membres d’élite de PORTLAND a voté à l’unanimité la démission mercredi après qu’un collègue officier a été inculpé pour avoir agressé une femme avec une matraque lors d’une émeute l’été dernier.

« Malheureusement, ce fonctionnaire décoré a été pris entre des feux croisés de dirigeants municipaux motivés par l’ordre du jour et d’un système de justice pénale politisé », a publié la Portland Police Association dans un communiqué.

L’officier de police de Portland Corey Budworth est inculpé de délit d’agression au quatrième degré pour « avoir causé illégalement, sciemment et imprudemment des blessures physiques » à la photographe Teri Jacobs lors d’une émeute le 18 août 2020 Crédit: Full Rev Media

L’ensemble de l’escouade anti-émeute de 50 membres démissionne après l’acte d’accusation de Budworth Crédit : Police de Portland

Jacobs a reçu un règlement de 50 000 $ après l’incident par la ville de Portland Crédit : Teri Jacobs/Facebook

Cela survient après qu’un grand jury du comté de Multnomah a inculpé l’officier Cody Budworth d’un chef d’agression au quatrième degré pour avoir frappé un photographe à la tête avec une matraque le 18 août 2020.

Le syndicat a décrit cette nuit-là comme une manifestation planifiée qui a été préparée en ligne avec des invitations incendiaires appelant les participants à « venir avec des fusils et des armes ».

À l’arrivée de la nuit, le syndicat a déclaré que plus de 200 manifestants avaient déclenché une nuit de violence lorsqu’ils sont descendus sur le bâtiment Multnomah dans le sud-est de Portland « équipés de casques tactiques, le visage couvert et armés de diverses armes ».

Au cours de la mêlée, des biens publics ont été dégradés, des bennes à ordures incendiées et diverses fenêtres ont été brisées.

La déclaration du syndicat affirme que l’équipe d’intervention rapide (RRT), y compris l’agent Budworth, est entrée et a « expulsé les émeutiers » des locaux, donnant aux pompiers la possibilité d’éteindre l’incendie.

La nuit en question aurait impliqué 200 manifestants – dont beaucoup se sont présentés en tenue tactique et ont impliqué un cocktail Molotov mettant le feu à un bâtiment

La confrontation avec Jacobs s’est produite après que les agents ont commencé à arrêter certains des émeutiers Crédit: Full Rev Media

Mais ils disent que les émeutiers n’auraient « pas été satisfaits » et qu’ils se seraient « re-amassés » et se seraient mis à marcher vers le bâtiment en feu.

Lors de la prochaine ronde de flics contre des émeutiers, la déclaration décrit ensuite que l’agent Budworth a été « jeté de force au sol » alors que ses collègues policiers ont utilisé du gaz poivré et des munitions moins mortelles pour les forcer à se disperser.

Pour neutraliser la situation, les membres du RRT ont commencé à procéder à des arrestations.

Dans une tentative particulière de capturer l’un des émeutiers, les flics ont fait face à la résistance et à l’ingérence des autres émeutiers.

C’est ici que le syndicat affirme que l’officier Budworth et d’autres « ont utilisé leurs matraques émises par le bureau de police pour essayer d’arrêter les activités criminelles de la foule ».

L’Association de la police de Portland s’est montrée solidaire de l’officier Budworth qui, selon eux, avait raison et a agi de manière appropriée lorsqu’il a déplacé « l’émeutier » Jacobs avec son bâton. Crédit: Full Rev Media

Ils disent que lui et d’autres flics ont utilisé leurs matraques selon le livre lorsque Budworth a rencontré Teri Jacobs, qu’ils qualifient d' »émeutière ».

« Selon sa formation et en réponse à l’agression active d’un émeutier interférant avec une arrestation légale, l’agent Budworth a utilisé des coups de matraque pour déplacer un émeutier, maintenant connu sous le nom de Teri Jacobs, hors de la zone.

Alors que l’agent Budworth dégageait Mme Jacobs de la zone pour mettre fin à ses activités criminelles, Mme Jacobs est tombée au sol.

« Croyant raisonnablement qu’elle se relevait pour reprendre ses activités illégales, l’agent Budworth a utilisé une dernière poussée de matraque pour essayer de la maintenir au sol, ce qui a accidentellement frappé Mme Jacobs à la tête.

Ils tentent ensuite de défendre la grève à la tête de Budworth comme étant « accidentelle et non criminelle. «

La déclaration a souligné que la nuit était remplie de circonstances incroyablement difficiles et est survenue après « près de 75 nuits consécutives de violence, de destruction et de chaos ».

Budworth « a fait face à une situation violente et chaotique, évoluant rapidement, et il a utilisé le plus bas niveau de force de matraque – une poussée ; pas une grève ou un coup – pour retirer Mme Jacobs de la région. «

En réponse aux démissions, le procureur du comté de Multnomah, Mike Schmidt, a déclaré qu’il était « confiant que le Bureau poursuivra sa mission de maintien de la sécurité publique ».

Il a ajouté : « En attendant, mon bureau continuera de se concentrer sur des poursuites justes et équitables en matière pénale. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la communauté fasse confiance aux forces de l’ordre si nous nous tenons à un niveau inférieur.

La réponse est intervenue deux jours après que Schmidt a annoncé que son bureau inculpait Budworth pour « un usage excessif et illégal de la force le 18 août 2020 lors d’une manifestation politique ».

Il a remercié la police de la ville pour s’être présentée « nuit après nuit en réponse à des manifestations civiles qui sont parfois devenues violentes ».

Les manifestants avaient adhéré aux messages en ligne pour se présenter à la marche sur le bâtiment du comté de Multnomah avec du matériel tactique et des armes Crédit : Getty

Il a ensuite expliqué que les policiers doivent être tenus responsables s’ils vont trop loin.

« Mais lorsque cette ligne est franchie et que le recours à la force par un policier est excessif et n’a pas de justification en vertu de la loi, l’intégrité de notre système de justice pénale exige que nous, en tant que procureurs, agissons comme un mécanisme de responsabilité », a déclaré le procureur. .

« Dans ce cas, nous alléguons qu’aucune justification légale n’existait pour le déploiement de la force de l’officier Budworth, et que le déploiement de la force était légalement excessif dans les circonstances. »

Jacobs a reçu un règlement de 50 000 $ après l’incident par la ville de Portland.

La femme aurait porté des informations d’identification de presse lorsqu’elle a été confrontée à l’agent Budworth.

Lors de l’annonce de l’acte d’accusation d’agression contre l’agent Budworth, le procureur du comté de Multnomah, Mike Schmidt, a annoncé que le recours à la force par l’agent de police était : excessif et sans justification en vertu de la loi » Crédit: Full Rev Media

« Teri Jacobs a été brutalement frappé à la tête, au cou, au dos et au visage avec une matraque par Corey Budworth lors d’une manifestation. Les agents à proximité ne sont pas intervenus pour l’arrêter », a déclaré mardi Juan Chavez, son avocat, selon Fox News .

« Un acte d’accusation, bien qu’indubitablement important et un signal d’alarme pour les policiers de Portland, ne résoudra pas les problèmes de maintien de l’ordre dans notre ville. »

Le chef de police adjoint Chris Davis a confirmé les démissions du RRT, qui, selon lui, est une mission bénévole et a veillé à ce qu’ils restent toujours dans la force en tant que policiers,

« Ai-je déjà vu quelque chose comme ça dans ma carrière ? Non, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous l’ait fait », a déclaré le chef adjoint Chris Davis aux journalistes lors d’une conférence de presse sur Zoom, selon l’Oregonian.

Il a ensuite lancé un appel public pour donner un contexte à la crise que lui et son département ont endurée depuis que la ville est devenue une poudrière de protestation de masse depuis plus d’un an depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-19 et après le meurtre de George Floyd.

« Toute notre organisation, et même pas seulement notre personnel assermenté, mais aussi notre personnel professionnel au cours des 14 derniers mois, a subi quelque chose, aucun d’entre nous n’a jamais vu dans notre carrière, à un niveau et une intensité que je ne ‘ Je pense qu’aucune autre ville des États-Unis n’en a fait l’expérience », a déclaré Davis

«Je veux juste reconnaître à quel point ces temps ont été difficiles, à quel point ils ont été vraiment difficiles au cours des deux dernières années… Et l’énorme stress qui a été placé sur notre organisation; en particulier les membres de RRT.

Il a ensuite assuré que malgré les démissions massives de l’unité qui assure l’ordre public, les recherches à grande échelle et la réponse aux catastrophes, la sécurité ne serait pas compromise.

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de réponse dans les situations d’ordre public », a-t-il déclaré. « Nous utiliserons les ressources dont nous disposons. »

Il a déclaré qu’il avait rencontré d’autres organismes chargés de l’application des lois pour discuter d’un éventuel partenariat avec eux « pour s’assurer que nous avons un plan en place pour protéger la communauté, quoi qu’il arrive ».