L’équipe anglaise de la Ligue de rugby en fauteuil roulant se prépare à un défi difficile pour l’Australie lors de l’ouverture de la Coupe du monde | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Tom Coyd, a déclaré qu’il aimerait développer le jeu en fauteuil roulant au Royaume-Uni et voir son équipe réussir son tournoi à domicile

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Tom Coyd, a déclaré que son équipe était prête à relever le “difficile défi” posé par l’Australie lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant et le capitaine Tom Halliwell s’inspire de l’unité et du succès des Lionnes anglaises.

La compétition sera disputée entre huit équipes et débutera jeudi à la Copper Box Arena de Londres.

Après avoir pris ses fonctions d’entraîneur-chef en 2020, Coyd a travaillé pour cette Coupe du monde et il est bien dans le viseur de son équipe de remporter le prix ultime.

L’équipe d’Angleterre en fauteuil roulant a remporté le trophée pour la dernière fois en 2008 et a depuis terminé deuxième de la France dans les deux tournois. Coyd a hâte que la compétition commence.

“L’ambiance n’a jamais été aussi bonne. Sérieusement, l’ambiance est fantastique”, a déclaré Coyd à la veille du match d’ouverture de l’Angleterre.

“Il a été transformé en un lieu absolument incroyable, comme si ce n’était pas déjà le cas. La Coupe du monde de rugby a fait un travail formidable et maintenant nous devons simplement enchaîner avec quelque chose d’encore mieux.”

L’Angleterre commence son tournoi à domicile contre l’Australie à 19h30 jeudi et l’entraîneur-chef a marqué le concours comme un test important pour son équipe.

“Ce premier match contre l’Australie va être un défi vraiment difficile pour nous”, a déclaré Coyd. “Nous ne les avons pas joués depuis plus de trois ans et ils ont fait des pas de géant depuis lors.

“Nous avons regardé au fur et à mesure que nous le pouvions, évidemment la géographie signifie que vous ne pouvez pas trop les surveiller. Nous nous sommes intéressés à leurs matchs Origin; ils en ont joué deux cette année.

“Nous sommes conscients qu’ils ont une équipe très différente de celle que nous avons jouée en 2019 ; une stratégie plus développée et je m’attends à un match incroyablement difficile et notre équipe est prête à relever le défi.”

Après avoir affronté l’Australie, l’Angleterre affronte l’Irlande et l’Espagne dans le groupe A.

S’ils sont en tête du classement, l’Angleterre affrontera le deuxième du groupe B en demi-finale et un éventuel match contre la France dans une autre finale est quelque chose qui pourrait très bien être envisagé. Coyd ne regarde pas trop loin, cependant.

“Je ne sais vraiment pas comment le tournoi va se développer”, a-t-il déclaré. “Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous assurer que nous jouons aussi bien que possible et voir comment le tirage au sort tombera.”

Le capitaine anglais Tom Halliwell dit que toute l’équipe a été stimulée par le succès qu’elle a vu d’autres équipes nationales remporter ces derniers temps, en particulier les Lionnes d’Angleterre.

“Nous avons parlé de nous inspirer des Lionnes et de ce qu’elles ont fait cet été et nous avons l’impression d’avoir des histoires similaires, alors nous voulons simplement imiter cela”, a déclaré Halliwell.

“Vous pouviez voir à quel point ils appréciaient leur temps dans le camp ensemble et à quel point ils appréciaient la compagnie de l’autre. Ce n’est pas différent pour nous.

“Nous voulons juste faire la même chose et imiter ce qu’ils ont fait parce qu’ils ont rassemblé un pays et nous sentons que nous avons l’opportunité de faire quelque chose de similaire.”

L’humoriste Adam Hills – ambassadeur du tournoi – a parlé de l’impact de la compétition sur les individus.

“Je pense que cela nous a tous fait accepter nos handicaps. Cela nous a également fait réaliser que parfois votre handicap peut mener à quelque chose de mieux dans la vie, comme si je n’aurais jamais joué pour l’Australie sans le fait que je sois né sans pied. ” dit Hills.

“Cela nous a tous fait accepter nos handicaps, cela permet aux personnes handicapées de faire partie d’une équipe et vous n’obtenez pas toujours cela lorsque vous êtes handicapé, nous pouvons donc ressentir ce que c’est que de faire partie de cet incroyable groupe de personnes.

“Je me souviens d’avoir été au lancement à Buckingham Palace et c’était, c’est les hommes, c’est les femmes, c’est le fauteuil roulant – sur un pied d’égalité. Et chaque fois que je dis” sur un pied d’égalité “, je pense que ce n’est probablement pas bon pour le fauteuil roulant mais c’est tout simplement énorme parce que nous sommes tous des joueurs de la ligue de rugby, hommes, femmes, handicapés physiques en fauteuil roulant. Je pense que le slogan du tournoi devrait être “C’est la ligue de rugby, n’est-ce pas ?”.

Wilkin : C’est incroyablement habile, ça m’a coupé le souffle

Jon Wilkin a passé du temps avec l’équipe d’Écosse avant le tournoi et a acquis un aperçu significatif et une appréciation du sport.

“Depuis que j’ai pris ma retraite, je n’ai pas vraiment touché un ballon et le simple fait de me mettre dans l’état d’esprit de jouer au rugby en fauteuil roulant a été exceptionnel pour moi”, a déclaré Wilkin. “J’ai été accueilli très chaleureusement par l’équipe écossaise. J’ai compris très vite à quel point il est difficile de bien performer.

“Pour les gens qui n’ont pas vu le jeu en fauteuil roulant, c’est féroce et ils se frappent si fort. Quand vous avez quelqu’un qui arrive sur une chaise vers vous, à toute vapeur, c’est la chose la plus contre nature d’accélérer vers eux,” il a continué.

“J’essayais de reculer, je reculais pour m’écarter. Apparemment, ce n’est pas la bonne façon de faire ! Cela m’a donné un très bon aperçu du jeu en fauteuil roulant et de son accessibilité.

“C’est le sport le plus inclusif que j’aie jamais vu et c’est incroyablement amusant. C’est sérieux, c’est agressif et c’est incroyablement habile. Ça m’a vraiment coupé le souffle, je suis devenu très émotif après parce que j’ai tellement aimé ça.”