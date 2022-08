L’équipe Anahat Singh-Sunayna Kuruvilla s’assure une place pour les quarts de finale en double féminin de squash

Les adolescentes Anahat Singh et Sunayna Kuruvilla ont réalisé une performance impressionnante pour atteindre les pré-quarts de finale du double féminin de la compétition de squash aux Jeux du Commonwealth, à Birmingham jeudi. Anahat et Sunayna, qui participent tous deux au CWG pour la première fois, ont battu Yeheni Kuruppu et Chanithma Sinaly du Sri Lanka 11-9 11-4 en huitièmes de finale.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Anahat, âgée de 14 ans, qui a également remporté une manche en simple féminin, a frappé quelques gagnants des crips dans le match. Le meilleur joueur indien Dipika Pallikal a soutenu le duo indien, qui a fait l’éloge de l’adolescent talentueux. Abhay Singh et Velavan Senthilkumar ont également enregistré une victoire consécutive contre Luca Reich et Joe Chapman des îles Vierges britanniques pour participer aux pré-quarts de finale du double masculin.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct du CWG 2022, jour 7 : Sindhu passe aux huitièmes de finale, Hima Das se qualifie pour les demi-finales du 200 m

Le duo expérimenté de double mixte Joshna Chinappa et Harinderpal Sandhu a cependant subi une défaite 8-11 9-11 en huitièmes de finale contre les Australiennes Donna Lobban et Cameron Pilley. Joshna et Pallikal sont les championnes du monde en titre du double féminin et devraient remporter leur deuxième médaille d’or dans l’histoire du CWG.

Mercredi, Saurav Ghosal est entré dans l’histoire en devenant le premier Indien à remporter une médaille en simple au CWG. Il sera en action en double mixte aux côtés de Pallikal plus tard jeudi. Ghosal et Pallikal avaient également remporté les titres de double mixte aux Championnats du monde plus tôt cette année.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici