L’équipe américaine visite le cimetière militaire américain de Manille le jour de congé de la Coupe du Monde FIBA

Manille, Philippines – L’équipe américaine a visité mercredi le deuxième plus grand cimetière militaire américain au monde, et L’Athlétisme a été invité à y assister. Voici un bref compte rendu de l’expérience :

Il avait plu ici quotidiennement pendant plus d’une semaine, et lorsque le ciel s’est ouvert, ce qui tombait était souvent torrentiel, engloutissant des nappes de pluie qui inondaient les rues principales des zones basses en quelques minutes.

L’hôtel Team USA ne se trouve pas dans l’une de ces zones, mais avec la menace constante de conditions météorologiques imminentes et les pluies torrentielles et abondantes souvent provoquées par ces menaces, les visites touristiques dans la région métropolitaine de Manille ont été considérablement réduites, peut-être à une promenade jusqu’à un restaurant ou un rapide neuf trous de golf, s’il n’y avait pas de lac au milieu du fairway.

Mais mercredi, jour de congé pour l’équipe américaine après sa victoire en quart de finale de la Coupe du Monde FIBA ​​contre l’Italie, les nuages ​​se sont dissipés tôt et un ciel bleu perçant et un soleil brûlant sont revenus sur la ville. Les Américains n’avaient pas connu une journée aussi chaude, ni aussi exempte de pluie et de nuages, depuis peut-être le jour où l’avion de l’équipe a atterri à Manille, le 22 août.

Trois bus remplis de joueurs, d’entraîneurs, de staff et de familles ont donc fait le court trajet de l’hôtel au stade. Cimetière et mémorial américain de Manillele deuxième plus grand cimetière militaire américain au monde, pour une cérémonie de couronnes et une visite.

17 000 soldats américains et philippins sont enterrés ici. Ils sont morts au combat sous le drapeau américain contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs tombes sont marquées par des croix (ou des piliers simples avec l’étoile de David pour les soldats juifs) en rangées parfaites, entourées d’arbres tropicaux, avec des gratte-ciel au loin, et se trouvent sur les collines verdoyantes et luxuriantes de ce terrain de 152 acres. exploité par l’American Battle Monuments Commission.

Seul le cimetière national d’Arlington, en Virginie, est plus grand et il y a près de deux fois plus de soldats enterrés ici qu’en Normandie, en France.

Les Américains ont été accueillis à leur descente du bus par l’ambassadrice des États-Unis aux Philippines, MaryKay Carlson, une diplomate de carrière qui représente les États-Unis dans le cadre de missions depuis 1985, et escortés devant la grande chapelle en pierre au centre du cimetière.

Les joueurs Jalen Brunson et Bobby Portis, l’entraîneur Steve Kerr, Carlson et ancien président des chefs d’état-major interarmées et général à la retraite de l’armée américaine Martin E. Dempsey, qui préside le conseil d’administration d’USA Basketball, se sont inclinés devant une couronne commémorative sur laquelle on pouvait lire « En l’honneur de tous ceux qui sont tombés » qui était flanqué de deux marines américains. Ils se sont ensuite mis au garde-à-vous pendant le jeu des hymnes nationaux philippins et américains et des « Taps ».

L’équipe entière a posé pour des photos avec Carlson et le personnel du cimetière, puis s’est lancée dans une visite guidée de grandes tablettes de calcaire s’élevant sur des sols en marbre, dans des allées caverneuses et ouvertes qui partent de salles de cartes détaillant les principales batailles terrestres et maritimes du Sud. Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, avec les noms de 36 000 autres soldats américains et philippins portés disparus de la guerre.



L’équipe nationale masculine de USA Basketball pose pour une photo alors qu’elle visite le cimetière américain de Manille, aux Philippines. (Stephen Gosling/NBAE via Getty Images)

Les joueurs marchaient lentement autour des tablettes en notant les noms. Ils se sont arrêtés à « Bridges », « Hart » et « Johnson » parce que ces noms de famille correspondaient aux leurs. Walker Kessler a trouvé le nom d’un « Walter Kessler ». Ils ont été régalés avec les histoires de quelques-uns des soldats tombés au combat, dont deux athlètes, un joueur de football américain recruté par les Giants de New York et un médaillé olympique philippin.



Brandon Ingram visite le cimetière américain de Manille. (Stephen Gosling/NBAE via Getty Images)

À la fin de la tournée, l’équipe américaine a présenté un maillot signé des États-Unis à Carlson, originaire de l’Arkansas, où Portis et Austin Reaves ont grandi, et elle a déclaré que le maillot serait encadré et placé bien en vue à l’ambassade américaine – qui se trouve actuellement une rue bordée de palmiers dans un quartier conçu par des architectes mandatés par le président William Howard Taft. (Les Philippines étaient une colonie américaine avant la guerre et, après leur libération des envahisseurs japonais, les États-Unis ont obtenu leur indépendance en 1946.)

Non loin de l’ambassade américaine se trouve l’hôtel Manila, ouvert en 1912, où le général de l’armée américaine Douglas MacArthur a conservé une suite penthouse comme bureau pendant la guerre. Ernest Hemingway a visité l’hôtel en 1941.

À la fin de la visite du cimetière, les Américains disposaient de quelques minutes avant de monter à bord de ces bus climatisés pour parcourir le terrain et lire les noms sur les croix.



L’entraîneur Erik Spoelstra visite le cimetière américain de Manille. (Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)

La visite au cimetière était la deuxième visite en groupe d’un site historique public depuis le début du camp d’entraînement le 3 août. L’équipe américaine a également visité la grande mosquée Sheik Zayed à Abu Dhabi, l’une des plus grandes mosquées du monde en dehors de La Mecque, en Arabie Saoudite. Saoudite.

Les Américains s’entraîneront jeudi et affronteront l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde à 8 h 40 HE vendredi.

(Photo du haut : Stephen Gosling/NBAE via Getty Images)