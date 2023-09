L’équipe américaine s’incline face à la Lituanie à la Coupe du monde de basket-ball

Les États-Unis participeront aux Jeux olympiques de Paris l’été prochain, mais la Lituanie a veillé à ce que ce soit le seul bon développement pour les Américains dimanche soir, lorsqu’elle a réussi une superbe Coupe du monde de basket-ball.

Vaidas Kariniauskas a marqué 15 points, Mindaugas Kuzminskas en a ajouté 14 et la Lituanie a battu les États-Unis 110-104 lors d’un match du deuxième tour de la Coupe du monde.

La défaite – la première pour les États-Unis en 10 matchs cet été, comptant cinq matchs hors-concours avant la Coupe du monde – est survenue un soir où les Américains ont officiellement décroché une place pour les Jeux de Paris.

Et la défaite ne leur fera pas nécessairement de mal non plus dans la course aux médailles de la Coupe du monde. Les États-Unis joueront un match de quart de finale mardi, lorsque commenceront les huitièmes de finale pour les huit équipes finales. Gagnez mardi, gagnez jeudi et gagnez dimanche prochain, et les Américains sont médaillés d’or.

Mais ce fut quand même un choc, en particulier pour une équipe américaine qui était la grande favorite pour remporter la médaille d’or. Anthony Edwards a mené les États-Unis avec 35 points, son record de l’été, tandis que Jalen Brunson et Mikal Bridges en ont chacun ajouté 14.

Pour la Lituanie (5-0), ce fut une autre soirée inoubliable contre USA Basketball. Et la nation autrefois célèbre pour ses T-shirts tie-dye – certains d’entre eux étaient portés par les supporters présents dans le bâtiment dimanche soir – a envoyé un message clair aux Américains et à tous ceux qui étaient encore en Coupe du monde.

La Lituanie a poussé les États-Unis jusqu’à leurs limites, et au-delà, à plusieurs reprises. Les Américains ont battu la Lituanie par neuf points lors d’un match préliminaire aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, puis s’en sont sortis avec une victoire de deux points en demi-finale – et sont restés invaincus dans l’ère olympique de la Dream Team – lorsque l’essai de 3 points de Sarunas Jasikevicius à la fin du temps imparti est tombé. court.

Ce n’étaient pas les seuls incidents évités de justesse, ou pire encore. La Lituanie a battu les États-Unis aux championnats du monde de 1998 (comme on appelait alors la Coupe du monde) et lors des premiers tours des Jeux olympiques d’Athènes de 2004. Cela a également donné aux Américains tout ce qu’ils voulaient aux Jeux olympiques de Londres en 2012, s’inclinant 99-94 lors d’un match du tour préliminaire où les États-Unis étaient brièvement menés au quatrième quart.

Dans un match qui n’avait pas beaucoup d’importance en termes d’espoirs de médaille, étant donné que les deux équipes étaient arrivées dimanche avec des places assurées pour les quarts de finale de mardi, il y avait beaucoup à déballer.

La Lituanie a réalisé ses neuf premières tentatives à 3 points et a rapidement pris une avance de 21 points, et les États-Unis se sont retrouvés à Paris au troisième quart lorsque la victoire de la Serbie sur la République dominicaine est devenue définitive, un résultat qui a assuré une place olympique aux Américains.

Et juste au moment où la Serbie clôturait sa victoire, les États-Unis passaient à la vitesse supérieure.

Il a fallu aux Américains moins de la moitié du troisième quart-temps – 4 minutes et 16 secondes – pour réduire à quatre leur déficit de 17 points à la mi-temps, et la tentative de retour était lancée. L’avance de la Lituanie était de 71-65 dans les 10 dernières minutes, mais elle ne serait pas à la traîne jusqu’au bout.

Les Américains ont obtenu une place automatique pour les Jeux de Paris en tant que l’un des deux meilleurs joueurs de la région Amériques à la Coupe du Monde de basket-ball.

Gagnant ou perdant dimanche, ils étaient déjà assurés d’une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Le Brésil, Porto Rico et la République dominicaine tentaient de rejoindre les États-Unis en quarts – mais ont tous perdu dimanche pour mettre fin à leur séjour à la Coupe du monde.

Et comme seul le Canada – qui jouait également dimanche soir – était encore dans le tournoi des Amériques, cela signifiait qu’il n’y avait aucun scénario dans lequel les États-Unis pourraient être dépassés par deux équipes de sa région au classement final de la Coupe du monde.

Il y aura 12 nations dans le tournoi olympique de basket-ball masculin. La France s’est qualifiée en tant qu’hôte et sept équipes – jusqu’à présent, il s’agit de l’Australie, du Soudan du Sud, du Japon et des États-Unis – obtiennent des offres automatiques en fonction de leur classement en Coupe du monde. Les deux meilleures équipes des Amériques obtiennent des places olympiques, tout comme les deux meilleures équipes d’Europe et la meilleure équipe d’Afrique (Soudan du Sud), d’Asie (Japon) et d’Océanie (Australie).

Les États-Unis ont dominé la France pour remporter l’or olympique aux Jeux de Tokyo il y a deux étés.

Reportage de l’Associated Press.