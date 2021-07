L’équipe américaine de retour sur la bonne voie après le deuxième jour des étranges Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Il a fallu environ 48 minutes pour que la fortune de l’équipe américaine aux Jeux de Tokyo change dimanche – moins d’une heure pour que la famine olympique se transforme en fête.

Les nageurs américains Chase Kalisz et Jay Litherland ont remporté les deux premières médailles des États-Unis vers 10 h 38, heure locale, respectivement l’or et l’argent au 400 mètres quatre nages individuel masculin. Puis le bronze pour Kieran Smith au 400 m libre masculin.

Au moment où Emma Weyant et Hali Flickinger sont sortis de la piscine après avoir terminé deuxième et troisième du 400 mètres quatre nages individuel féminin, les zéro médailles de l’équipe américaine étaient devenues cinq – un signe avant-coureur de l’après-midi et de la soirée à venir.

Après être restés sans médaille le premier jour des Jeux olympiques d’été pour la première fois en près d’un demi-siècle, les États-Unis sont revenus et ont remporté 10 médailles le jour 2. Selon l’historien du Comité olympique Bill Mallon, ce n’est que la 73e fois dans l’histoire olympique que Team USA a remporté des médailles à deux chiffres en une seule journée de compétition.

« Hier, un début un peu lent pour tout le monde », a déclaré le tireur américain Will Shaner, un étudiant de 20 ans qui a remporté l’or dans l’épreuve masculine de carabine à air comprimé à 10 mètres. « Aujourd’hui, (aider) enfin à faire bouger les choses, c’est incroyable. C’est vraiment un honneur. »

Cela a été un début de Jeux extrêmement étrange pour l’équipe des États-Unis, bien sûr – et pas seulement à cause de la sécheresse des médailles et des inondations qui ont suivi.

Le spectre de COVID-19 continue de planer sur tout à Tokyo, en particulier alors que de plus en plus d’événements s’intensifient et que les athlètes des sports de la deuxième semaine – y compris l’athlétisme – continuent d’arriver.

Dimanche, des tests positifs ont éliminé deux des plus grands noms du golf masculin, l’Espagnol Jon Rahm et l’Américain Bryson DeChambeau, qui se sont chacun retirés avant de s’envoler pour le Japon. Le Comité olympique a annoncé séparément qu’un membre non identifié de sa délégation avait également été testé positif pour le coronavirus.

Ensuite, il y avait la vue bizarre d’une Simone Biles moins qu’invincible. Elle a atterri hors des limites sur un saut et a trébuché sur une sortie de la poutre, des erreurs inhabituelles alors que les États-Unis ont terminé deuxièmes derrière la Russie lors des qualifications par équipe de gymnastique féminine.

Une autre puissance américaine traditionnelle, l’équipe américaine de basket-ball masculin, a également faibli dimanche, s’inclinant 83-76 lors de son match d’ouverture contre la France.

La plupart du temps, cependant, dimanche a apporté d’agréables surprises – comme Shaner, qui est arrivé à Tokyo au 24e rang mondial, établissant un record olympique. Ou son compatriote du Kentucky Wildcat Lee Kiefer et Anastasija Zolotic, 18 ans, remportant des médailles d’or dans une paire d’épreuves que les États-Unis n’avaient jamais remportées auparavant : le fleuret féminin et le taekwondo féminin, respectivement.

« Qu’est-ce qui vient de se passer? » Kiefer a déclaré, toujours sous le choc, quelques instants après sa victoire.

Les médailles de bronze en skateboard de rue masculin, gracieuseté de Jagger Eaton, et le relais 4×100 libre féminin en piscine ont complété les médailles lors de la deuxième journée.

Les Américains espèrent désormais que le début de la semaine prochaine apportera plus de la même chose – et ils ont de nombreuses raisons d’être optimistes.

Il y aura quatre autres finales de natation lundi au Centre aquatique de Tokyo, et les Américains seront les favoris pour remporter une médaille dans chacune d’entre elles. Et des projections de trois médailles devraient suivre mardi et mercredi, cette dernière pouvant voir Katie Ledecky remporter une paire de médailles à elle seule en un peu plus d’une heure.

En dehors de la piscine, l’équipe américaine aura une chance réaliste de remporter des médailles dans tous les domaines, de l’escrime au tir au skeet lundi. L’équipe américaine de softball féminin a déjà décroché une place dans le match pour la médaille d’or, qui se jouera mardi. Et mercredi présentera des opportunités de médailles dans une paire de nouveaux sports dans lesquels les États-Unis ont dominé: le basket-ball 3 contre 3 et le surf.

Il y a cinq ans, aux Jeux olympiques de Rio 2016, les Américains ont remporté 121 médailles – 51 de plus que la Chine, qui a terminé deuxième au total des médailles. Ils ont encore un long chemin à parcourir avant d’égaler ou de dépasser ce total, même avec l’ajout de nouveaux sports ou disciplines. Mais comme ce week-end l’a montré, la fortune aux Jeux olympiques peut changer rapidement – de la confiance à la confusion, ou de l’inquiétude à la joie, parfois seulement 48 minutes à la fois.

