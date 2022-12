L’équipe américaine de la Coupe du monde est particulièrement diversifiée, mais le pipeline a besoin d’aide

Il y a beaucoup à célébrer maintenant. Et pourtant, comme le savent Armstrong et tous ceux qui se soucient du football américain et de sa viabilité à long terme, l’équipe actuelle cache également une vérité amère.

Au-delà de l’élite de l’élite, beaucoup de choses sont restées les mêmes. “Tout le monde sait que l’accès est un problème et le football est largement considéré comme un sport pour les enfants blancs riches”, a déclaré rien de moins que la présidente du football américain, Cindy Cone, lors du sommet Project Play de l’Aspen Institute en mai. “Je ne vais pas me reposer tant que chaque enfant qui veut jouer à notre jeu n’aura pas seulement accès à notre jeu, mais aussi la possibilité de réussir.”

Comme pour d’autres sports cherchant à élargir le bassin démographique et de talent des jeunes joueurs – le tennis et le baseball, par exemple – il s’agit d’un problème en partie économique et en partie lié à la difficulté de faire sauter les stéréotypes enracinés détenus par des personnes de toutes races à propos de qui peut s’épanouir dans quels sports.

Dans un pays où le racisme institutionnel et la ségrégation ont fait de l’enrichissement un obstacle parfois insurmontable pour la plupart des familles noires et brunes, le coût empêche le football de tenir sa véritable promesse. L’Aspen Institute a récemment découvert que le prix d’une saison typique de football pour les jeunes oscillait autour de 1 188 $, soit plus que la somme requise des familles par le baseball et le basketball. Le football, moins dépendant des équipes de voyage, coûte environ moitié moins cher.

Pas étonnant que le taux de participation au soccer chez les jeunes soit coincé dans un cycle de bosses et de creux qui empêchent le jeu de gagner du terrain. Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, la participation au football en plein air s’élevait à 10,4% en 2009, a chuté à 7,4% en 2018, a augmenté l’année suivante et est tombée à 6,2% en 2020, selon l’Institut Aspen.

Demandez à Armstrong à ce sujet, et il est impitoyable. Il a passé une grande partie de la dernière décennie à Nashville, essayant d’amener les enfants à jouer à un jeu qui s’est enraciné dans la banlieue, et concentrant autant d’attention que possible sur l’orientation des jeunes de couleur vers le jeu et leur élévation dans les rangs. .

Ses héros Soccer Club compte 550 joueurs et plusieurs équipes, du niveau récréatif à l’élite. Il compense ce qui lui manque dans des installations dédiées avec une résolution de gumshoe, parcourant la ville pour trouver de l’espace disponible sur les terrains publics et payant souvent les frais d’entrée de ses joueurs et fournissant des vêtements. Les jeunes joueurs varient le spectre économiquement. Certains sont blancs, d’autres noirs et latinos. Il y a des migrants d’Afrique, d’Asie, du Mexique et d’Amérique du Sud et centrale.