L’équipe américaine de gymnastique féminine d’autres tests positifs pour COVID à Tokyo

TOKYO – L’une des remplaçantes de l’équipe américaine de gymnastique féminine a été testée positive pour COVID-19, a confirmé lundi le Comité olympique et paralympique américain à USA TODAY Sports.

L’USOPC n’a pas identifié le gymnaste par son nom, invoquant des problèmes de confidentialité.

« La santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et personnel sont notre priorité absolue », a déclaré l’USOPC dans un communiqué. « Nous pouvons confirmer qu’une remplaçante de l’équipe féminine de gymnastique artistique a été testée positive pour COVID-19. Conformément aux règles et protocoles locaux, l’athlète a été transférée dans un hôtel en quarantaine. Par respect pour la vie privée de l’individu, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations pour le moment. »

La déclaration de l’USOPC est intervenue quelques heures après que le gouvernement local d’une ville japonaise a annoncé dans un communiqué de presse qu’un adolescent gymnaste américain avait été testé positif.

La ville, Inzai, est située dans la préfecture où l’équipe américaine de gymnastique féminine a récemment tenu son camp d’entraînement avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Les quatre remplaçantes de l’équipe américaine de gymnastique sont Kayla DiCello, Kara Eaker, Emma Malabuyo et Leanne Wong.

Un porte-parole de USA Gymnastics a déclaré à USA TODAY Sports la semaine dernière que l’organisation prévoyait de séparer les athlètes de remplacement de l’équipe principale de six membres. Les athlètes de remplacement devaient s’entraîner séparément, voyager dans un bus séparé et vivre dans des pièces séparées.