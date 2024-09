L’équipe américaine a manqué de fierté et d’intensité face au Canada, c’est la faute des joueurs

Il y a deux mois à peine, dans le tunnel d’un stade de l’autre côté de Kansas City, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis défilaient dans la zone mixte en parlant de la déception d’une élimination en phase de groupes de la Copa America.

Le message de cette soirée était un message de frustration et de besoin de trouver un moyen de faire passer cette équipe au niveau supérieur. Matt Turner a déclaré que l’équipe devait se fixer des standards plus élevés. Christian Pulisic a parlé de la nécessité de prendre du recul et de retrouver son identité, de retrouver sa motivation. Les mots du vétéran défenseur Tim Ream ce jour-là ont sonné comme un avertissement.

« Parfois, en tant que joueurs, nous ne sommes pas assez humbles pour comprendre que nous pouvons continuer à nous améliorer et nous pensons que nous sommes le produit fini », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas le cas tant que vous n’avez pas fini de jouer. »

En d’autres termes, personne n’y est encore parvenu et aucun battage médiatique ni aucun potentiel ne vous y conduiront. Il faut un engagement constant pour atteindre les niveaux supérieurs. Le sentiment d’avoir droit à quelque chose sera puni.

Il serait naïf de penser que les problèmes qui ont terrassé cette sélection nationale sur une scène aussi importante seraient résolus en deux mois sous la direction d’un manager intérimaire devant 10 523 supporters lors d’un match amical. (Et sans les titulaires habituels comme Weston McKennie, Tyler Adams, Tim Weah, Gio Reyna, Sergino Dest et Antonee Robinson.) Mais il ne faut pas s’attendre à ce que l’équipe réalise une performance qui donne l’impression d’être prête pour le match. Ou à ce que les leçons de la Copa America – l’intensité, l’effort et la mentalité nécessaires pour être une équipe de haut niveau – soient appliquées.

Au lieu de cela, le Canada a traversé et dépassé l’équipe américaine en route vers une victoire de 2-1, sa première victoire contre les États-Unis sur le sol américain depuis 1957. Franchement, le score était élogieux pour les États-Unis. En termes simples, les États-Unis n’ont pas cherché à se relever et le Canada l’a fait.



Marsch a remporté la victoire contre les États-Unis (Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Il n’y a pas de place pour tourner autour du pot. Il n’y a pas de place pour fuir la performance. Elle a été décevante. Les États-Unis ont été dominés par une équipe canadienne plus engagée envers une cause. Les Canadiens en voulaient davantage. Le Canada a remporté 63 pour cent des duels en première demie et a dominé les États-Unis 11-1 aux tirs. Le score n’était que de 1-0 à la mi-temps grâce à Patrick Schulte, qui a réalisé plusieurs arrêts importants pour maintenir les États-Unis dans le match.

Interrogé sur la satisfaction personnelle qu’il ressentait à la suite de cette victoire, l’entraîneur canadien Jesse Marsch, qui était candidat au poste de sélectionneur des États-Unis qui a été confié à Gregg Berhalter en 2023, a répondu par l’affirmative. « J’ai apprécié », a-t-il dit.

Et il aurait dû le faire. La différence entre la volonté affichée par son équipe et celle des États-Unis était évidente.

« Croyez-moi, je ne suis pas amer », a déclaré Marsch. « Je préfère entraîner notre équipe, à 100 pour cent, sans poser de questions. Je préfère de loin entraîner le Canada que les États-Unis en ce moment. On peut voir la mentalité qui a été développée. On peut voir la façon dont cette équipe joue. On peut voir à quel point ils aiment jouer pour l’équipe nationale et ils sont prêts à mettre leur carrière et leur vie en jeu, dans leur façon de jouer, pour être les meilleurs possibles pour les autres et pour l’équipe. Et c’est tout ce qu’on peut demander à un entraîneur. »

L’implication, bien sûr, était que les États-Unis n’étaient pas au même niveau d’engagement. Et Marsch a raison. Au moins, il était là ce soir. Vraiment, cela ne semble pas très éloigné de ce que Ream disait il y a deux mois à Arrowhead. Cette équipe ne peut pas se permettre de faire moins que de se donner à fond dans chaque performance. C’est une condition pour la croissance et le succès.



Schulte a épargné aux États-Unis un plus grand embarras tandis que Ream dit qu’ils doivent prendre « beaucoup plus de fierté à porter le maillot” (Bill Barrett/ISI Photos/USSF/Getty Images)

Le manager intérimaire américain Mikey Varas a rejeté la responsabilité de ses efforts pour mettre en œuvre trop de règles de jeu avec seulement trois jours pour se préparer. Mais il a également reconnu que sa responsabilité ne s’étendait pas jusqu’à un certain point.

« La mentalité est entre les mains des joueurs », a déclaré Varas. « Désolé. Ils le savent. Ils le savent. Nous nous disons la vérité. J’aime ces gars, mais ils connaissent cette mentalité – se battre, courir et se sacrifier – je ne peux pas faire ça pour eux. Je ne peux pas faire ça. C’est leur faute. Donc, en fin de compte, c’est une combinaison entre eux et moi. Nous tous ensemble. »

Les performances des États-Unis au cours de la dernière année n’ont pas toutes été marquées par les mêmes problèmes, mais le résultat contre le Canada samedi dernier est symptomatique d’une équipe qui, depuis le Qatar, semble trop à l’aise. Le cycle de la Coupe du monde 2022 a consisté à réparer les blessures de Couva et à acquérir de l’expérience. Ce cycle a consisté à transformer le potentiel – tout le battage médiatique autour de cette génération – en réalisation.

Au lieu de cela, on a trop souvent eu l’impression que l’on déroulait le tapis rouge jusqu’en 2026.

Même lors d’une soirée où plusieurs joueurs ont eu l’occasion de prouver qu’ils avaient leur place dans cette équipe, et de faire bonne impression auprès d’un nouvel entraîneur attendu dans les prochains jours, les États-Unis ont en quelque sorte fait un plat.

Comment?!

Et donc, deux mois plus tard, les réponses dans la zone mixte ont été les mêmes qu’à la fin de la Copa America.

« Je pense que nous devons revenir à une certaine fierté de porter le maillot », a déclaré Ream cette fois-ci. « Et cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas fiers de porter le maillot, mais je pense qu’il y a un certain standard auquel nous devons nous tenir et nous ne l’avons pas fait et cela nous incombe en tant qu’individus, en tant que joueurs, et cela doit venir de nous-mêmes. On ne peut pas entraîner l’intensité. Soit on l’a, soit on ne l’a pas, et soit on l’apporte, soit on ne l’apporte pas, et nous ne l’avons pas fait. »

Mauricio Pochettino arrive bientôt. Son arrivée ne peut pas arriver assez tôt. On espère qu’il insufflera de l’enthousiasme. Célèbre pour être un manager fort, Pochettino va peut-être débloquer quelque chose dans ce groupe. Il apportera sans aucun doute un nouveau regard sur le programme et un nouveau niveau de responsabilité pour chaque joueur du groupe. Mais, tout comme Varas, Pochettino est un entraîneur. Son influence ne peut pas aller plus loin. En fin de compte, elle retombera sur les joueurs.

Ream avait raison à l’époque et il a toujours raison. Aucune équipe ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers, et encore moins celle-ci. Elle a encore tout à prouver. Après la Copa America, la fédération américaine de football a clairement senti que cette équipe avait besoin d’un remaniement. La défaite de samedi n’a fait que renforcer cette opinion.

(Photo du haut : Jay Biggerstaff-Imagn Images)