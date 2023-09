L’équipe américaine a échoué à la Coupe du Monde FIBA, mais ce n’était pas une perte totale

MANILLE, Philippines — Les Américains n’ont pas accompli ce qu’ils s’étaient fixés cet été, et il n’y a rien à faire pour l’instant.

Oui, il y a encore un match à jouer pour l’équipe américaine à la Coupe du monde dimanche, contre les Canadiens, rien de moins, et, pour le bien des Américains, on ne peut qu’espérer que la fierté et le professionnalisme prendront le dessus et qu’ils remporteront cette médaille de bronze. jeu de médaille sérieusement.

Mais troisième place contre quatrième ? Non, ce n’est pas ce que recherchent les pros de l’USAB. C’est la première place, ou faire une randonnée, et la première n’arrivera pas après la défaite de vendredi soir contre l’Allemagne en demi-finale. Cependant, il ne faut en aucun cas considérer l’expérience de l’équipe américaine pour 2023 comme une perte.

ALLER PLUS LOIN Les États-Unis s’inclinent face à l’Allemagne en demi-finale du Championnat du monde FIBA

« Je pense que j’ai pu apprendre beaucoup de choses auprès de beaucoup de très bons joueurs, de beaucoup de très bons entraîneurs, et fondamentalement, je me suis rendu compte que j’étais à ma place », a déclaré Austin Reaves.

Car aussi déterminé que soit USA Basketball lorsqu’il s’agit de décider de ce que signifie le « succès » dans un tournoi (victoire ou autre), c’est un programme qui repose autant sur le développement de carrière individuel que sur les médailles d’or.

L’équipe américaine a toujours été une rampe de lancement pour la célébrité (voir Kevin Durant, vers 2010), pour la formation de partenariats qui changent l’histoire (voir les Heatles) et, pour les joueurs et les entraîneurs qui ne s’appellent pas « KD » ou LeBron, ou « Coach K », pour profiter d’opportunités de croissance qui n’auraient peut-être pas existé autrement. Nous avons déjà raconté ce que ce tournoi a signifié pour une étoile montante comme Anthony Edwards.

Les penseurs profonds d’USA Basketball veulent que les joueurs de tous niveaux viennent au programme avec la conviction qu’ils en sortiront meilleurs.

À l’approche du match de dimanche contre le Canada, Reaves est troisième de l’équipe américaine pour les points (12,4 points par match), à égalité au deuxième rang pour les interceptions (1,3 interceptions par match), et lorsque les matchs sont serrés, Kerr le place sur le terrain comme l’un des cinq gars comptaient pour gagner le match. Il tire à 52 pour cent à 3 points pour le tournoi et a inscrit 21 points lors de cette défaite de deux points contre l’Allemagne.

Vous pensez que cette expérience pourrait l’aider dans une équipe de Laker profonde, avec des espoirs de titre, un LeBron James vieillissant désespéré d’une bague de plus ?

« J’ai l’impression d’avoir concouru à un niveau élevé », a déclaré Reaves. « Évidemment, j’ai des choses sur lesquelles travailler, mais j’ai l’impression que je peux me lancer sur les chapeaux de roue pour la première de l’année.

Les Knicks de New York ont ​​atteint le deuxième tour des séries éliminatoires la saison dernière et ont livré un combat au Heat de Miami en demi-finale de conférence. Il y a deux joueurs parmi ceux-là sur cette itération américaine, dont Jalen Brunson, dont la trajectoire de carrière se dirigeait déjà vers le nord avant de rejoindre l’équipe américaine.

Brunson fait partie des joueurs américains qui sont clairement déçus par ce qui s’est passé vendredi, et qui n’essaieront pas d’édulcorer la dévastation de la perte d’une chance de remporter la Coupe du monde avec de la prose sur le fait de jouer contre le Canada pour la troisième place. Il a une moyenne de 10,7 points et 4,3 passes décisives, et si vous lui demandez son opinion sur la façon dont il a joué dans quelques-uns de ces matchs, son auto-évaluation est quelque peu critique.

Mais lorsqu’on lui a demandé quels points positifs il retiendrait de son expérience aux États-Unis, la première chose qu’il a répondu a été : « Dans mon passé, j’ai vu que beaucoup de joueurs qui ont fait cela, avant cette année (la prochaine NBA), ont de grandes choses. années.

« Je pense que cela a été amusant et cela m’a aidé à me préparer pour la saison », a déclaré Brunson. «Je prends cela aussi positif que possible en ce moment. Évidemment, nous avons un autre match (dimanche), mais (cet été) va m’aider à long terme.

Tyrese Haliburton est l’un des trois joueurs américains à avoir été All-Star de la NBA la saison dernière, et juste avant de commencer à s’entraîner pour l’équipe américaine, il a accepté une prolongation de contrat de 260 millions de dollars sur cinq ans. Il a été exclusivement réserviste sous Kerr, alors qu’il a été titulaire à temps plein au cours de deux de ses trois saisons professionnelles, et Haliburton a déclaré que sa sortie du banc lui avait donné une nouvelle perspective.

Haliburton, comme Reaves, fait partie de ceux sur lesquels Kerr compte dans les moments clés. Il est le leader de l’équipe américaine pour les passes décisives (5,4 par match), les interceptions (1,6) et le deuxième de l’équipe pour les blocs par match (1,1).

« Évidemment, nous jouons tous des rôles différents, mais je pense que pour moi, en sortant du banc, en voyant comment je peux avoir un impact différent sur les matchs, où je peux être meilleur défensivement, je pense que j’ai grandi dans ce sens grâce à cette expérience », il a dit. « Évidemment, il y a encore beaucoup de place pour grandir, mais le simple fait de me voir sous différents aspects sera intéressant avant la saison NBA.

« Je pense qu’être le meneur avec d’autres grands buteurs, d’autres grands joueurs et comprendre qu’ils veulent être sur le terrain en même temps que moi, ils veulent que je sois là pour les impliquer », était quelque chose qu’il aurait dit. appris en jouant pour l’équipe américaine.

Un argument quant à la valeur que ces connaissances pourraient apporter aux Indiana Pacers, son équipe pro ? Ce ne sont que quelques exemples.

Les joueurs et entraîneurs américains sont conscients des critiques auxquelles ils font face chez eux. De la construction de l’équipe aux décisions d’alignement, en passant par ceux qui regrettent encore l’époque où les États-Unis n’avaient tout simplement pas perdu ces matchs, ils sont conscients de l’angoisse et de l’idée que l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Paris ressemblera très différent du groupe qui s’habillait dimanche.

Mais cela signifie-t-il que le Team USA World Tour de 2023 a été un échec total ? Pas exactement.

Depuis le premier jour du camp d’entraînement le 3 août à Las Vegas, en passant par une saison d’exhibitions éreintante qui a emmené les Américains dans la mer Méditerranée et dans le désert d’Arabie, et une Coupe du monde de trois semaines dans une humidité étouffante et une circulation étouffante. , pluies torrentielles (et poches d’une beauté époustouflante) à Manille, l’équipe américaine peut en tirer une richesse d’expérience et de mémoire. Mais pas d’or.

« Presque tout, à part le match d’hier soir », a déclaré l’entraîneur américain Steve Kerr, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de positif de tout ce voyage. « Je veux dire la camaraderie, l’engagement de ce groupe, l’énergie qu’ils apportent chaque jour, à quel point ils se soucient les uns des autres, la chimie du staff et de l’équipe. Nous avons juste un groupe formidable de personnes qui s’investissent beaucoup dans tout cela, et une partie de la compétition est que vous n’allez pas gagner à chaque fois et que vous allez concourir et faire tout ce que vous pouvez pour gagner.

« Mais une partie de la compétition consiste à accepter le fait qu’il va y avoir un chagrin. Et le chagrin est particulièrement important lorsque vous avez un groupe qui est si autorisé et qui se sent digne de gagner. Et c’est ce que je ressens à propos de ce groupe.

(Photo du haut d’Austin Reaves : Ezra Acayan / Getty Images)