L’équipe Alpine Formula One testera quatre pilotes pour la saison prochaine au Hungaroring

Alpine est prête à tester quatre pilotes pour un siège dans leur équipe de Formule 1 en 2023. Selon des informations, l’équipe effectuera une séance d’essais au Hungaroring en prévision du Grand Prix de Singapour.

A noter que Fernando Alonso d’Alpine partira en fin de saison. Le double champion du monde de F1 passera chez Aston Martin après le départ à la retraite de Sebastian Vettel. Cette évolution intervient après l’extraordinaire fiasco impliquant le pilote australien Oscar Piastri.

Alpine a été impliqué dans une bataille contractuelle prolongée avec Piastri au cours des dernières semaines. L’équipe française était catégorique sur le fait qu’elle avait signé un contrat valide avec son pilote de réserve très bien noté pour conduire pour elle en 2023. Alpine est allée de l’avant et a annoncé la même chose en août. Cependant, Piastri a catégoriquement nié un tel arrangement et sa direction a déclaré qu’il avait un accord avec McLaren car sa clause Alpine avait expiré.

Par la suite, le Comité de reconnaissance des contrats de la FIA a décidé que Piastri conduirait pour McLaren lors de la saison 2023.

Fait intéressant, la séance d’essais au Hungaroring sera menée avec le même Alpine A521 2021 qui était à l’origine destiné à Oscar Piastri.

Les experts surveillent de près le remplacement d’Alpine par Fernando Alonso pour la saison prochaine. Si l’on en croit les rapports, Nyck de Vries, Jack Doohan, Colton Herta et Mick Schumacher sont en lice pour remplacer Fernando Alonso chez Alpine. Alpine n’a pas confirmé de dates précises ni de composition de pilotes pour sa prochaine session d’essais.

Des rapports antérieurs indiquaient que le quadruple champion du monde Sebastian Vettel était également en lice pour piloter pour Alpine la saison prochaine.

Lors d’un entretien avec les médias à Monza le week-end dernier, l’Allemand a rejeté tous les rapports le liant à Alpine.

«Je vais voir comment je me sens en ce moment. Je suis assez heureux de passer plus de temps sur d’autres choses et j’ai hâte de voir les enfants plus et des trucs comme ça. Le temps nous dira si je m’ennuie d’ici trois mois ou trois ans ou je ne sais pas », a déclaré Vettel.

