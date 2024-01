L’équipe AlphaTauri F1 passe à la nouvelle identité Visa Cash App RB

Bien que cela ne soit pas mentionné dans l’annonce d’aujourd’hui, l’équipe de Faenza utilise également l’acronyme VCARB, et il est entendu qu’il pourrait éventuellement être révélé comme la désignation de type du châssis RB, avec une décision finale encore à prendre.

Comme indiqué la semaine dernière, le nom proposé de l’équipe Racing Bulls, qui figurait dans le cadre à un moment donné, n’a pas été utilisé.

Visa est le premier sponsor mondial des deux équipes appartenant à Red Bull, et son logo apparaîtra donc également sur les RB20 de Max Verstappen et Sergio Perez, ainsi que sur les inscriptions à la F1 Academy pour les deux équipes.

L’accord représente le premier nouvel accord de parrainage majeur de Visa depuis 15 ans, tandis que Cash App avait déjà eu une implication avec Red Bull annoncée en 2021.

Anciennement connue sous les noms de Minardi et Toro Rosso, l’équipe italienne s’éloigne de la marque AlphaTauri qu’elle a utilisée au cours des quatre dernières saisons après la fin de son accord de sponsoring avec l’entreprise de vêtements.

L’annonce d’aujourd’hui ne comportait que le nouveau nom, les sponsors en titre et le logo, et l’événement du mois prochain à Las Vegas verra le dévoilement de la livrée de la voiture et de la combinaison que porteront Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda.

“C’est fantastique de révéler la nouvelle identité et d’accueillir de nouveaux partenaires alors que nous entamons la prochaine phase de l’histoire de l’équipe en F1”, a déclaré le PDG Peter Bayer.

« Faenza entre dans une nouvelle ère de course, en restant fidèle à nos racines de réservoir de talents, mais en se concentrant désormais encore plus sur la compétition pour les plus grands prix de la F1.

“Nous avons une vision audacieuse pour l’équipe dirigée par moi-même et le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, et avoir à nos côtés des partenaires tournés vers l’avenir tels que Visa et Cash App dans ce voyage est extrêmement excitant.”

L’implication parallèle de Visa avec l’équipe principale de Red Bull est une indication de l’ampleur de l’accord ainsi que d’une coopération plus étroite entre les organisations sœurs sur le plan commercial.

« La naissance de Visa Cash App RB est un moment extrêmement important », a déclaré Oliver Hughes, directeur marketing de Red Bull Technology.

“La nouvelle identité n’est pas simplement un changement de nom, c’est le début d’un nouveau voyage passionnant conçu pour amener l’équipe vers de nouveaux niveaux de compétitivité et cela se démontre par la présence de l’une des marques les plus emblématiques au monde en tant que partenaire titre de l’équipe.

“La nouvelle identité de l’équipe en tant que Visa Cash App RB s’oriente vers un avenir dans lequel l’équipe chargera vers l’avant de la grille chaque week-end.”

Les deux sponsors ont été présentés par AlphaTauri lors du GP de Las Vegas l’année dernière, et ils travaillent en étroite collaboration depuis lors.

Ils s’engagent à « offrir aux titulaires de carte la possibilité de se rapprocher de l’action grâce à des activités d’équipe, notamment un accès aux coulisses, des rencontres avec les pilotes, des marchandises et une hospitalité élevée lors des courses ».

La participation de la F1 Academy est considérée comme un élément important de l’accord, et les pilotes participeront au lancement à Las Vegas.

« Il s’agit d’un partenariat révolutionnaire et d’une excellente opportunité pour la marque Visa d’impliquer l’une des communautés sportives à la croissance la plus rapide de la planète », a déclaré Frank Cooper III, directeur du marketing de Visa.

« Cette alliance résonne fortement avec la vision de Visa d’inspirer les individus à « réussir », en s’efforçant de faire de petits pas pour s’améliorer chaque jour, pendant chaque course ou événement.

« L’équipe Visa Cash App RB et Cash App se consacrent à connecter les personnes et les communautés, et il n’y a pas de plus grand fédérateur que le sport », a déclaré Catherine Ferdon, responsable de la marque Cash App.

« Avec la croissance continue de la F1 aux États-Unis, ce parrainage nous permet d’approfondir nos relations avec les fans de F1 et renforce l’engagement de Cash App à soutenir et à développer la culture du fandom de F1 aux États-Unis tout en offrant plus de valeur à nos clients.

“Nous avons l’habitude d’élever les talents émergents et nous sommes impatients de sponsoriser une équipe connue pour développer d’incroyables pilotes prometteurs.”

Photo par: Davide Cavazza Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Pendant ce temps, l’équipe a effectué mardi sa dernière piste sous son ancien nom lorsque Tsunoda a entamé une session de trois jours à Imola avec l’AT02, la réglementation permettant désormais aux machines de F1 2022 – les premières construites selon la réglementation actuelle en matière d’appuis élevés – d’être utilisé pour les essais privés de voitures précédentes.

Le test d’Imola est essentiellement l’occasion pour les pilotes de se débarrasser de la rouille, Ricciardo devant prendre le relais mercredi après-midi pour la deuxième journée et demie.