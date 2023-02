L’équipe a joué avec beaucoup d’ordre, déclare l’entraîneur Marquez après que le Hyderabad FC ait obtenu la 2e place

L’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Manolo Marquez, était extrêmement ravi après que son équipe ait remporté une victoire cruciale 1-0 contre l’ATK Mohun Bagan lors du dernier match de la Super League indienne (ISL) 2022-23 au stade GMC Balayogi, ici et a déclaré que l’équipe joué avec beaucoup d’ordre et était compact.

Un vainqueur de Bartholomew Ogbeche a non seulement permis au Hyderabad FC de rentrer à la maison avec trois points, mais également de s’assurer la deuxième place du classement ISL. Ils ont maintenant 39 points dans le sac après 17 matchs. Pendant ce temps, les Mariners restent au quatrième rang avec 28 points et chutent plus loin dans la course aux séries éliminatoires.

Marquez considère cette campagne comme la plus difficile des trois saisons qu’il a dirigées au Hyderabad FC et était heureux d’avoir obtenu la deuxième place tout en jouant le style de football qu’il attend de son équipe.

“Nous sommes très heureux. Au cours de ces trois saisons, cela a été le plus difficile car cette saison, nous avons eu beaucoup de joueurs importants et le niveau des joueurs indiens ainsi que de l’équipe a été bon. L’équipe a joué avec beaucoup d’ordre et était compacte”, a déclaré Marquez lors de la conférence de presse d’après-match mardi soir.

Après avoir obtenu la deuxième place, Marquez a laissé entendre qu’il donnerait plus de minutes aux joueurs qui n’ont pas joué régulièrement cette saison. Le Hyderabad FC affrontera le Jamshedpur FC lors de son prochain match, qui sera son dernier match à domicile de la saison.

« Nous devons bien nous entraîner et faire notre travail. Certains joueurs avec moins de minutes auront une chance contre le Jamshedpur FC car ils n’ont aucune chance de se qualifier pour les éliminatoires”, a-t-il déclaré.

Les supporters sont toujours une grande partie de l’équipe et Hyderabad FC a un autre match à domicile à jouer avant le début des séries éliminatoires. Marquez s’attend à un autre match avec une bonne ambiance et a ensuite remercié les fans.

«Nous sommes satisfaits des supporters et essayons de faire d’Hyderabad une ville où le football se développe en tant que sport. Je m’attends à ce que plus de gens viennent nous voir jouer dans le stade, et nous avons besoin de leur soutien total pendant les séries éliminatoires”, a déclaré l’Espagnol.

Manolo Marquez a salué le retour du défenseur Chinglensana Singh dans le onze de jeu face à l’ATK Mohun Bagan et a confirmé la disponibilité du milieu de terrain Joao Victor lors du prochain match contre le Jamshedpur FC.

« Il (Joao) jouera quelques minutes contre le Jamshedpur FC car nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. Nous avons décidé de jouer avec plus d’expérience dans l’équipe et j’ai été impressionné par les performances de Sana Singh et Bartholomew Ogbeche”, a-t-il conclu.

