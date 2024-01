L’équipage ukrainien de l’US Bradley détaille une attaque enflammée contre un char russe T90

Un soldat ukrainien a décrit comment lui et ses camarades ont attaqué le char le plus avancé de Russie à l’aide d’un M2 Bradley. Cela intervient alors que des informations indiquent que le véhicule de combat d’infanterie (IFV) fourni par les États-Unis a été efficace pour affronter les forces de Moscou.

Dans le cadre de leur soutien militaire à Kiev, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine 186 IFV Bradley jusqu’à présent pendant la guerre, ainsi que quatre véhicules d’équipe de soutien. Les forces armées ukrainiennes ont publié des images de ce qu’elles considèrent comme des frappes réussies contre des cibles russes à l’aide du VCI américain. Semaine d’actualités n’a pas encore été en mesure de vérifier le clip.

Une vidéo publiée cette semaine par Kiev sur les réseaux sociaux montre ce qui ressemble à un Bradley tirant sur un char russe T-90M avec un canon à chaîne de 25 mm. Les renseignements de source ouverte ont lié les images à la 47e brigade mécanisée ukrainienne opérant autour de Stepove, au nord-ouest de la ville d’Avdiivka à Donetsk.

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe de la Défense au sujet des dernières affirmations ukrainiennes concernant le ciblage d’un T-90. Le char est également connu sous le nom de Breakthrough et, en tant que version améliorée du T-72, est un concurrent du M1 Abrams américain.

UN vidéo postée vendredi par le compte pro-ukrainien X, ex-Twitter WarTranslated, devenu viral, montre deux soldats ukrainiens de la 47e brigade mécanisée expliquant comment ils ont affronté le char le plus récent et le plus résistant de Russie lors de leur deuxième mission ensemble depuis l’entraînement.

Un entretien plus personnel et détaillé avec l’équipage du Bradley ukrainien qui affrontait un T-90M russe. Passe également en revue l’utilisation des IFV Bradley fournis par les États-Unis dans les conditions de l’hiver ukrainien 💪 pic.twitter.com/GtSGt8Cxiq – WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) 19 janvier 2024

Dans l’interview des deux hommes, le média ukrainien TCH n’a donné que les prénoms du commandant et du tireur du Bradley, nommé Serhiy, et du chauffeur, Oleksandr.

“Je ne peux pas exprimer ce que signifie voir un char dans le viseur”, a déclaré Serhiy, selon une traduction sous-titrée par WarTranslated. “À l’entraînement, je disais : “à Dieu ne plaise que je voie un char dans le viseur”. Il s’est avéré que c’était le cas, et c’était très proche”, a-t-il déclaré en riant.

Les deux hommes ont décrit comment ils avaient tiré sur le char russe “avec tout ce que nous pouvions”, comme l’a dit Serhiy, “pendant que je jouais à des jeux vidéo, je me souvenais de tout, à la fois comment les frapper et où. Je pouvais l’arrêter à tout prix”.

Samedi, le film, dont le journaliste a déclaré qu’il avait été filmé sur la route à Avdiivka, dans la région de Donetsk, avait été visionné plus de 4 millions de fois. WarTranslated a écrit : “Une interview plus personnelle et détaillée avec l’équipage du Bradley ukrainien qui a affronté un T-90M russe.”

Les Bradley ont été présentés comme faisant une grande différence pour l’Ukraine. Comme l’a rapporté précédemment Semaine d’information, Un commandant ukrainien de la 47e brigade mécanisée a déclaré que les soldats russes ont peur de lancer des opérations “quand ils savent qu’un Bradley sera contre eux”.

Cette image d’illustration du 30 septembre 2022 montre des soldats ukrainiens avec un char russe T-90A abandonné près de Kharkiv. La vidéo est devenue virale d’un Bradley fourni par les États-Unis utilisé pour cibler un T-90 à Avdiivka, dans la région de Donetsk.

YASUYOSHI CHIBA/Getty Images