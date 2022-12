L’équipage spatial utilise un bras robotique pour inspecter la capsule endommagée

Dimanche, l’équipage de la Station spatiale internationale inspectait une capsule spatiale russe attachée qui pourrait avoir été endommagée par une micrométéorite, tandis que les contrôleurs au sol envisageaient d’envoyer un vaisseau spatial de remplacement pour ramener certains d’entre eux chez eux.

La société spatiale russe Roscosmos a déclaré que l’équipage utilisait une caméra sur un bras robotique de fabrication canadienne pour capturer des images du Soyouz MS-22 où une fuite de liquide de refroidissement a été détectée mercredi soir dernier, heure des États-Unis. Une fois les images transmises au sol lundi, les responsables de l’espace les analyseront – ainsi que d’autres données sur le problème – d’ici la fin du mois et décideront des prochaines étapes.

Une option, a déclaré Roscomos, consiste à accélérer la livraison d’une autre capsule Soyouz à la station spatiale. Les travailleurs du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan se préparent à lancer Soyouz MS-23 vers la station spatiale en mars prochain avec trois membres d’équipage, mais pourraient l’envoyer plus tôt sans équipage. Cela permettrait à certains des sept membres d’équipage actuellement sur la station spatiale de rentrer chez eux.

Un responsable spatial russe a déclaré jeudi dernier qu’une micrométéorite aurait pu être à l’origine de la fuite. Roscosmos a déclaré que les dommages concernaient la peau extérieure d’un compartiment d’instruments et d’équipements.

Roscosmos et la NASA affirment tous deux que le problème ne présente aucun danger pour l’équipage. La fuite a incité deux cosmonautes russes à interrompre une sortie dans l’espace prévue mercredi dernier. Une sortie dans l’espace américaine est prévue mercredi prochain.

La NASA a déclaré que les propulseurs de la capsule Soyouz avaient été testés vendredi dernier et fonctionnaient normalement.

Sergei Krikalev, cosmonaute vétéran et directeur des programmes de vols spatiaux en équipage de Roscosmos, a déclaré que la fuite pourrait affecter les performances du système de refroidissement de la capsule et la température dans la section équipement de la capsule. L’agence de presse russe Ria-Novosti a rapporté que la température de la capsule avait augmenté mais que les contrôleurs au sol avaient réussi à la ramener à des niveaux normaux. L’agence n’a pas expliqué comment la température a été réduite.

Mercredi dernier, alors que les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin étaient sur le point de s’aventurer à l’extérieur de la station lors de la sortie dans l’espace, des spécialistes au sol ont vu un flux de fluides et de particules sur une vidéo en direct depuis l’espace, ainsi qu’une chute de pression sur les instruments, émanant du Capsule Soyouz.

Prokopyev, Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio avaient utilisé la capsule pour arriver à la Station spatiale internationale le 21 septembre, et elle sert de canot de sauvetage pour l’équipage. La capsule devait revenir sur Terre avec une partie de l’équipage de la station spatiale, dans le cadre de rotations régulières, en mars prochain.

Avec Prokopyev, Petelin et Rubio, quatre autres membres d’équipage sont actuellement sur l’avant-poste spatial : les astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Cassada ; Koichi Wakata de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ; et Anna Kikina de Roscosmos.

The Associated Press