L’équipage éteint l’incendie d’un pétrolier touché par un missile Houthi au large du Yémen après que les États-Unis ont ciblé les rebelles lors d’une frappe aérienne

JERUSALEM — L’équipage d’un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall touché par un missile lancé par les rebelles houthis du Yémen a éteint samedi un incendie qui a duré plusieurs heures à bord du navire en détresse, déclenché par la frappe, ont annoncé les autorités.

L’attaque du Marlin Luanda a encore compliqué la crise de la mer Rouge provoquée par les attaques des rebelles soutenus par l’Iran Guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le pétrolier transportait du naphta produit en Russie, un pétrole inflammable, entraînant Moscou encore plus dans un conflit qu’il imputait jusqu’ici aux États-Unis.

Tôt samedi, les forces américaines ont mené une frappe contre un missile anti-navire Houthi qui visait la mer Rouge et s’apprêtait à être lancé, a annoncé le commandement central de l’armée américaine. Cette attaque a eu lieu après que le USS Carney, un destroyer de classe Arleigh Burke, a dû abattre un missile Houthi le visant.

Le Marlin Luanda a brûlé pendant des heures dans le golfe d’Aden jusqu’à son extinction samedi, a indiqué Trafigura, une société commerciale basée à Singapour. Son équipage, composé de 25 ressortissants indiens et de deux Sri Lankais, tentait toujours de lutter contre l’incendie déclenché par l’attaque du missile, a-t-il indiqué. Personne n’a été blessé par l’explosion, a-t-on ajouté.

“Nous sommes heureux de confirmer que tout l’équipage à bord du Marlin Luanda est en sécurité et que l’incendie dans la citerne à cargaison a été complètement éteint”, a déclaré Trafigura. “Le navire navigue maintenant vers un port sûr.”

La marine indienne a déclaré que son destroyer lance-missiles INS Visakhapatnam aidait l’équipage du Marlin Luanda à combattre l’incendie. Il a publié des images montrant l’incendie qui faisait toujours rage samedi, probablement alimenté par le naphta à bord.

Le navire, géré par une société britannique, transporte du naphta russe à destination de Singapour, a indiqué la compagnie. Il décrit le pétrole inflammable comme étant acheté en dessous des prix plafonds fixés par les sanctions du G7 imposées à la Russie en raison de sa guerre en cours contre l’Ukraine. L’impact environnemental de l’attaque n’était pas clair.

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade. Le général Yahya Saree a revendiqué l’attaque du Marlin Luanda dans une déclaration préenregistrée vendredi soir, le décrivant comme un « navire pétrolier britannique ». Il a insisté sur le fait que de telles attaques se poursuivraient.

Depuis novembre, les rebelles ont pris pour cible à plusieurs reprises des navires dans la mer Rouge en raison de l’offensive israélienne à Gaza contre le Hamas. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime sur une route clé du commerce mondial entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe.

Depuis le début de la campagne de frappes aériennes, les rebelles affirment désormais qu’ils cibleront également les navires américains et britanniques. Mercredi, deux navires battant pavillon américain transportant des marchandises pour le compte des départements d’État et de la Défense américains ont été attaqués par les Houthisforçant un navire de guerre de l’US Navy qui l’escortait à abattre certains projectiles.

La Chine, qui dépend du commerce maritime dans la région, a appelé au calme. Les États-Unis ont cherché à amener la Chine à faire pression sur l’Iran, car Pékin reste un acheteur majeur du pétrole iranien sanctionné par l’Occident.

Mais la Russie a jusqu’à présent condamné les États-Unis et le Royaume-Uni pour avoir mené des frappes contre les Houthis, tout en rencontrant également le groupe rebelle à Moscou ces derniers jours.

Le plus haut commandant de la marine américaine au Moyen-Orient a déclaré à l’AP lundi, les attaques des Houthis étaient les pires depuis la soi-disant guerre des pétroliers des années 1980. Cela a abouti à une bataille navale d’une journée entre Washington et Téhéran et a également vu la marine américaine abattre accidentellement un avion de ligne iranientuant 290 personnes en 1988.

Pendant ce temps, samedi, les autorités ont signalé un autre incident au cours duquel un navire dans la mer d’Oman a déclaré avoir vu des personnes armées de fusils d’assaut et d’une grenade propulsée par fusée hors de leur navire.

“La petite embarcation s’est approchée à moins de 300 mètres (environ 985 pieds)”, a indiqué l’agence des opérations commerciales de l’armée britannique. “L’équipe de sécurité à bord a tiré des coups de semonce et a procédé à un échange de tirs, la petite embarcation s’est ensuite retirée.”

Il a déclaré que toutes les personnes à bord étaient en sécurité. La société de sécurité privée Ambrey a décrit l’incident comme impliquant un petit bateau de « style somalien » aidé par un vaisseau-mère plus grand. À mesure que les attaques des Houthis se sont intensifiées, les activités présumées des pirates somaliens ont également augmenté.

___

L’écrivain d’Associated Press, Aijaz Hussain, de Srinagar, en Inde, a contribué à ce rapport.