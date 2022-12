L’équipage d’une compagnie aérienne canadienne détenu en République dominicaine depuis avril de retour au Canada

Un membre d’équipage d’une compagnie aérienne canadienne détenu en République dominicaine depuis avril est de retour au Canada.

L’équipage de cinq personnes a atterri à Toronto jeudi soir, selon Pivot Airlines.

“Bien que nous soyons soulagés du retour tant attendu de l’équipage, nous savons que cet incident a eu un lourd tribut sur leur vie et celle de leurs familles”, a déclaré le PDG de la compagnie aérienne Eric Edmondson dans un communiqué. “Pour cette raison, nous demandons aux médias et au public de respecter leur vie privée en ce moment.”

L’épreuve a commencé au début d’avril de cette année, lorsque l’équipage de cinq personnes d’un vol Pivot Airlines de Calgary à Punta Cana, en République dominicaine, a trouvé un étrange sac à bord de l’avion et l’a signalé aux autorités.

D’autres sacs ont été découverts par la suite et la police locale a déclaré avoir finalement trouvé plus de 200 kilogrammes de cocaïne à bord du jet.

“Vivre un cauchemar”

Ce qui s’est passé n’est pas tout à fait clair.

Les deux pilotes, deux agents de bord et un ingénieur de maintenance à temps partiel ont été emprisonnés, puis libérés sous caution après avoir rendu leurs passeports dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

À la suite de la découverte de cocaïne, l’Association des pilotes de ligne, le Syndicat canadien de la fonction publique et Unifor ont déclaré que leurs membres avaient été arbitrairement détenus, menacés et poursuivis malgré le respect des protocoles de Transports Canada et des lois internationales.

En juin, l’un des pilotes, le capitaine Robert Di Venanzo, a déclaré à CBC News que lui et l’autre pilote, deux agents de bord et un ingénieur de maintenance, “vivaient un cauchemar” après avoir fait ce qu’ils pensaient être la bonne chose en signalant le médicaments aux autorités.

“Nous pensions que nous étions des héros, ce que nous avons trouvé et ce que nous avons rapporté”, avait-il déclaré à l’époque. “Nous pensions avoir fait une chose incroyable en ne permettant pas à ces choses de revenir au Canada.”

REGARDER | Le pilote décrit comment lui et les autres membres d’équipage ont été détenus : “Chaque jour est une lutte”, déclare le pilote canadien Robert Di Venanzo, coincé en République dominicaine Cinq membres d’équipage canadiens sont en liberté sous caution après avoir signalé un sac suspect dans le ventre de l’avion de Pivot Airlines

En prison, a déclaré Di Venanzo, on leur a dit qu’ils seraient tués.

“Nous avons été menacés de mort par des narco-criminels, extorqués par des détenus et avons vécu dans des conditions inhumaines et humiliantes”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée en ligne avec son équipe la semaine dernière, implorant l’aide du gouvernement canadien.

“En prison, un cadavre a été placé à l’extérieur de notre cellule et on nous a dit que nous serions les prochains. Nous vivons un cauchemar.”

Dans sa déclaration de jeudi, Edmondson a déclaré qu’il était reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé pour ramener les cinq à la maison, “y compris le SCFP, l’ALPA, Unifor, le sénateur David Wells, ainsi que nos partenaires gouvernementaux”.

Il a dit que tous ont été réunis avec leurs proches.

« L’équipage a fait preuve d’un courage et d’une résilience incroyables tout au long de l’épreuve atroce qui les a vus détenus à tort en République dominicaine pendant près de huit mois. Leur engagement inébranlable envers la sécurité publique et la primauté du droit témoigne du professionnalisme de tous les équipages aériens canadiens. “

La compagnie aérienne a embauché Navigator, une agence de relations publiques bien connue et une entreprise de gestion de crise à Ottawa, pour travailler en son nom.