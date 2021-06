L’équipage du Challenger A probablement SURVÉCU à l’explosion avant que la capsule ne plonge sur terre et ne s’écrase dans l’océan Atlantique

L’équipage du Challenger A probablement SURVÉCU à l’explosion dramatique avant que la navette spatiale ne plonge sur terre et ne s’écrase dans l’océan Atlantique, selon un nouveau livre choquant.

L’auteur Kevin Cook dit avoir découvert « les erreurs et les détournements qui ont conduit une agence spatiale trop confiante à lancer un équipage qui n’avait aucune chance de s’échapper ».

Le Challenger de la navette spatiale Crédit : Getty Images – Getty

L’explosion a tué les sept passagers à bord de la navette Crédit : Getty Images – Getty

La navette spatiale Challenger explose peu après son décollage du Kennedy Space Center en Floride Crédit : AP : Presse associée

Le pilote de la navette spatiale Challenger, Michael J. Smith, s’est exclamé « Oh-oh 3/8 » au moment où le vaisseau spatial a explosé.

Le pilote alarmé a remarqué que quelque chose n’allait pas – peut-être de la vapeur ou un incendie – alors que la capsule filait dans les airs à deux fois la vitesse du son, rapporte le New York Post.

La fusée d’appoint droite fuyait du carburant.

Smith, Dick Scobee, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Gregory Jarvis et Christa McAuliffe ont survécu à la catastrophe initiale et « étaient conscients, au moins au début, et pleinement conscients que quelque chose n’allait pas », écrit M. Cook.

La catastrophe de la navette spatiale Challenger est un accident mortel du programme spatial aux États-Unis qui s’est produit le 28 janvier 1986.

Une explosion aérienne massive a horriblement coûté la vie à sept membres d’équipage – cinq astronautes de la NASA et deux spécialistes de la charge utile.

La navette a décollé juste avant midi du Kennedy Space Center près de Cap Canaveral, en Floride.

Mais la navette spatiale Challenger OV-099 a explosé dans les airs 73 secondes après le décollage, se désintégrant et tuant tout le monde.

Et maintenant, M. Cook a écrit sur la tragédie dans « Burning Blue: The Untold Story of Christa McAuliffe and NASA’s Challenger ».

Frederick Gregory (au premier plan) et Richard O Covey, communicateurs d’engins spatiaux à Mission Control à Houston, regardent impuissants la navette Challenger exploser au décollage Crédit : Getty Images – Getty

Les spectateurs ont été horrifiés après avoir assisté à l’explosion de la navette spatiale Challenger

Les images de la journée montrent des spectateurs horrifiés après avoir été témoins de l’explosion, tandis que les communicateurs de l’engin spatial étaient des images semblant impuissantes en voyant le flux en direct.

Parmi les personnes à bord se trouvait Christa McAuliffe, enseignante du lycée du New Hampshire, qui a été choisie par la NASA pour être la première enseignante dans l’espace.

Les informations publicitaires sur le livre de M. Cook expliquent qu’il « nous raconte ce qui s’est réellement passé lors de cette journée malheureuse et inoubliable.

« Il retrace les pressions – allant de la NASA à la Maison Blanche – qui ont déclenché l’ordre fatal de se lancer par un matin glacial de Floride.

« Cook emmène les lecteurs à l’intérieur de la navette pendant les minutes angoissantes qui ont suivi l’explosion, à laquelle les astronautes ont effectivement survécu.

« Avec drame, immédiateté et surprises choquantes, il révèle le prix humain que l’équipage du Challenger et l’Amérique ont payé pour la politique, le capital-P Progress et le rêve national d' »atteindre les étoiles ».

Les derniers instants de la navette spatiale Challenger alors qu’elle quittait la rampe de lancement

Les gardes-côtes récupèrent ce qui restait du Challenger lors d’une opération au large des côtes de la Floride Crédit : AP : Presse associée

La catastrophe a entraîné une interruption de 32 mois du programme de la navette spatiale et la formation de la Commission Rogers, une commission spéciale nommée par le président Ronald Reagan pour enquêter sur l’accident.

Le NYP rapporte que « le lancement a semblé mordu par un serpent dès le début et a été touché avec de multiples retards », à cause de la pluie et d’un dysfonctionnement de la trappe.

« Les trois programmes d’information du réseau présentaient le dernier embarras de la NASA », écrit M. Cook.

Son livre fait écho à un rapport de la NASA, qui a conclu que certains membres de l’équipage ont apparemment vécu assez longtemps pour activer les packs d’air d’urgence.

L’exclamation du pilote Michael J. Smith de « Uh-oh 3/8 » a été entendue sur une bande du système d’interphone de la navette, a écrit l’Associated Press.

C’était la première indication que l’un des sept astronautes tués était peut-être au courant de la catastrophe du 28 janvier, la pire de l’histoire de l’exploration spatiale.

Les astronautes ont probablement survécu à l’explosion et à la rupture de l’orbiteur de la navette.

Et ils auraient pu avoir six à 15 secondes de « conscience utile » à l’intérieur du compartiment de l’équipage après l’explosion, a déclaré le Dr Joseph Kerwin, un astronaute-médecin qui a enquêté sur la cause du décès de l’équipage.

La force du compartiment de l’équipage frappant l’océan était cependant si destructrice que la cause précise du décès de l’équipage n’a pas pu être déterminée, a-t-il ajouté.

La navette a explosé en l’air 73 secondes après le décollage Crédit : Reuters

Le nouveau livre de Kevin Cook sur la catastrophe

Les bandes d’interphone, qui incluent des discussions enthousiastes parmi l’équipage sur les moments qui ont suivi le décollage, ont été récupérées dans l’épave du Challenger.

Ils ont été analysés par les ingénieurs de la National Aeronautics and Space Administration et d’IBM.

Une transcription de la bande a ensuite été publiée par la NASA.

Mais il n’a offert aucune preuve que des membres d’équipage autres que Smith savaient que quelque chose était anormal avant sa seule exclamation 73 secondes après le lancement.

C’était la seconde même où les contrôleurs au sol perdaient toute communication avec l’engin.

Auparavant, les derniers mots connus du Challenger étaient ceux entendus par le commandant Dick Scobee aux contrôleurs au sol, lorsqu’il a répondu « Roger, montez les gaz », confirmant que les moteurs principaux de la navette avaient été portés à pleine puissance.

L’institutrice Christa McAuliffe et les spécialistes de mission Ronald McNair et Gregory B. Jarvis ne sont pas entendus sur l’enregistrement.

La NASA a déclaré que les trois « pouvaient surveiller toute l’activité vocale mais n’ont fait aucun… commentaire ».

L’explosion a tué cinq astronautes de la NASA et deux spécialistes de la charge utile Crédit : Time Life Pictures

Truly a déclaré qu’il n’était pas inhabituel qu’il n’y ait aucun commentaire de la part des membres d’équipage qui ne se trouvaient pas dans le poste de pilotage lors d’un lancement.

C’est parce qu’ils ne disent généralement rien à moins qu’il n’y ait une information d’urgence dont le poste de pilotage doit être au courant.

Auparavant, la NASA avait déclaré que ses examens de la bande vocale indiquaient que l’équipage n’était pas au courant des événements précédant la rupture de l’orbiteur.

La NASA a toutefois déclaré qu’une analyse plus approfondie montrait que le dernier commentaire de Smith offrait la première indication potentielle de la sensibilisation de l’équipage à l’accident.

L’exclamation de Smith pourrait indiquer « qu’il y a eu un moment de prise de conscience », a déclaré l’amiral Richard H. Truly, administrateur associé pour les vols spatiaux.

« Il pourrait y avoir quelque chose dans le cockpit, une valve ou quelque chose, qui a causé cette remarque, ou cela pourrait avoir été la conscience de l’explosion », a-t-il ajouté.

Quatre des packs d’air ont été récupérés et trois avaient été allumés, avec une analyse des jauges sur deux des packs d’air montrant que trois quarts à sept-huitièmes de l’air avaient été respirés, a déclaré Kerwin.

L’un des packs d’air qui avait été allumé appartenait à Smith, a déclaré Truly. On ne savait pas à qui appartenaient les deux autres packs d’air activés, et le pack d’air récupéré qui n’était pas allumé appartenait à Scobee, a déclaré la NASA.

Christa McAuliffe, enseignante du lycée du New Hampshire, était à bord de la navette après avoir été choisie par la NASA pour être la première enseignante dans l’espace Crédit : BBC

Après le lancement de la navette, un moteur d’appoint s’est brisé, ce qui a entraîné l’explosion Crédit : Getty – Contributeur

Smith et Scobee n’auraient pas pu facilement allumer leurs packs d’air sans sortir de leurs canapés de lancement, a déclaré Truly.

Les astronautes Judy Resnick et Ellison Onizuka roulaient juste derrière Smith et Scobee, et ils ont peut-être aidé Smith, a-t-il déclaré.

« L’explication la plus plausible est que l’un des deux a tendu la main et a allumé le pack d’air de Mike », a déclaré Truly.

Les réservoirs d’air d’urgence continueraient à fournir de l’air à un membre d’équipage, qu’il soit conscient ou non, tant que le visage du casque de l’équipage était en place, a déclaré Kerwin.

Les enquêteurs disent que l’accident s’est produit lorsqu’un joint d’un propulseur de fusée à poudre s’est rompu et a provoqué la combustion de gaz surchauffés à travers le réservoir de carburant externe contenant de l’hydrogène et de l’oxygène liquides, déclenchant l’explosion.

La cabine de l’équipage s’est détachée à 45 000 pieds, s’est arquée vers le haut à environ 65 000 pieds, puis a commencé une plongée de 2 minutes et 45 secondes dans l’océan Atlantique, a déclaré Kerwin.

Les forces d’accélération au moment de la rupture ont été estimées à 12 à 20 Gs pendant environ deux secondes, selon le rapport.

« L’analyse médicale indique que ces accélérations sont survivables et que la probabilité de blessures graves aux membres d’équipage est faible », a-t-il déclaré.

Une analyse a montré que si les membres d’équipage perdaient connaissance en raison d’une perte de pression, ils n’auraient pas eu le temps de se rétablir car le compartiment de l’équipage tombait dans un air plus dense à basse altitude, a déclaré Kerwin.

La tragédie a été vue par des millions d’Américains qui ont regardé en direct à la télévision le Challenger entrer dans l’histoire.

C’était le dixième vol effectué par la navette spatiale Challenger.

Les noms des victimes ont été ajoutés au Space Memorial Mirror du NASA Kennedy Space Center.