L’équipage du porte-conteneurs Ever Given sourit dans sa première photo depuis que le navire a presque mis à genoux le commerce mondial en bloquant le canal de Suez.

Les 25 marins indiens sont à bord du mégaship de 1312 pieds depuis deux mois et n’ont aucune perspective immédiate de rentrer chez eux après que l’Égypte a exigé 1 milliard de dollars de compensation.

L’équipage de 25 personnes du Ever Given sourit pour la caméra Crédits: Nick Pisa

Le porte-conteneurs géant est détenu par l’Égypte au milieu d’un différend d’indemnisation Crédit: AP

Le commerce a été interrompu lorsque l’Ever Given – qui compte près de 20 000 conteneurs à bord – a traversé le canal de Suez le mois dernier.

Il a bloqué la voie navigable commerciale vitale pendant six jours avant qu’elle ne soit redressée à l’aide de creuseurs et d’une flottille de remorqueurs.

Le canal est une voie de passage vitale pour les navires venant d’Asie et se dirigeant vers l’Europe et évite le long voyage autour de l’Afrique.

Les experts disent que le blocage a coûté au commerce mondial 7 milliards de livres sterling par jour, car plus de 400 navires ont été bloqués lors de l’opération massive visant à la libérer.

L’Égypte affirme avoir perdu 15 millions de dollars en frais de transit pour chacun d’eux et refuse de laisser l’Ever Given continuer son voyage.

Elle est actuellement au mouillage sur le Grand lac amer à mi-chemin le long du canal de Suez après sa saisie par l’Égypte la semaine dernière dans le cadre d’une décision de justice.

Notre photo exclusive montre des représentants égyptiens de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) à bord pendant que la ligne d’indemnisation est battue.

L’équipage est photographié en train de sourire à la caméra, mais secrètement, les responsables syndicaux de leur pays d’origine, l’Inde, craignent d’être retenus en otage pendant des semaines jusqu’à ce que l’indemnisation soit payée par les propriétaires du navire.

Aucune identité n’a été révélée. La seule personne portant des épaulettes de la marine marchande est à l’extrême gauche avec un insigne l’identifiant comme un quatrième ingénieur.

Des représentants de la Fédération internationale des ouvriers du transport ont rencontré l’équipage d’Ever Given Crédits: Nick Pisa

Des fonctionnaires sont montés à bord du navire, qui est ancré dans le Grand lac Bitter Crédits: Nick Pisa

Le navire a été saisi après avoir bloqué le canal de Suez pendant six jours le mois dernier Crédit: AFP

Deux membres de l’équipage ont été autorisés à quitter l’Ever Given et sont en cours de remplacement tandis qu’un deuxième capitaine (capitaine) a quitté l’Inde pour rejoindre le navire.

Elle aurait dû arriver à destination à Hambourg plus tôt ce mois-ci après s’être arrêtée à Felixstowe, dans le Suffolk.

Aujourd’hui, Abdulgani Serang, de l’Union nationale des gens de mer de l’Inde, a déclaré au Sun: «La visite était avant tout une visite de bien-être – nous voulions nous assurer que tous les membres de l’équipage étaient sains et saufs et ne souffraient pas.

«Il était important de faire preuve de solidarité avec nos compatriotes et les gens de mer, ils ne devraient pas être tenus à rançon et devraient être autorisés à quitter le navire.

«Nous voulons nous assurer qu’ils ne sont victimes d’aucune injustice.

«J’ai personnellement parlé au capitaine (capitaine) deux fois et il m’a assuré que tout le monde à bord allait bien.

«Deux marins ont été autorisés à partir pour des raisons familiales personnelles chez eux en Inde.

» Les représentants de l’ITF ont passé plusieurs heures à bord et ont transmis nos bons vœux et notre solidarité à l’équipage.

«Le message de notre part est qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ont notre soutien et le soutien de tout le monde aux niveaux local, national et international.

«Le commandant de bord et l’équipage à bord ont déclaré qu’il n’y avait pas de problème de salaire, de nourriture ou de provisions. Ils comprennent parfaitement la situation.

« L’équipage a hâte de reprendre la navigation prochainement. L’équipe de l’ITF a également livré des appareils Internet à tout l’équipage. »

BATAILLE COMPO À 1 milliard de dollars

L’assureur du navire pour les pertes de tiers, le UK P&I Club, a déclaré dans un communiqué avoir reçu une réclamation de 916 millions de dollars, dont la taille est «largement non prise en charge».

Il a dit qu’il était déçu que le navire ait été saisi la semaine dernière.

Le UK P&I Club a déclaré que la réclamation comprenait une prime de sauvetage de 300 millions de dollars et 300 millions de dollars supplémentaires pour perte de réputation, mais pas la réclamation du sauveteur professionnel pour ses services.

Il a déclaré qu’une offre généreuse avait été faite pour régler la réclamation et que les négociations se poursuivraient.

Il a ajouté: « Lorsque l’échouement s’est produit, le navire était pleinement opérationnel sans défaut dans ses machines et / ou son équipement et il était entièrement dirigé par un capitaine et un équipage compétents et professionnels.

«La navigation était menée sous la supervision de deux pilotes de l’Autorité du canal de Suez, conformément aux règles de navigation du canal de Suez.

« Le UK Club travaille avec toutes les parties impliquées. Notre priorité est la résolution juste et rapide de cette réclamation pour garantir la libération du navire et de la cargaison et, plus important encore, de son équipage de 25 personnes qui restent à bord. »

Le Sun peut également révéler qu’il y a trois semaines devant la Haute Cour de Londres, les propriétaires ont également intenté une action en responsabilité limitée de 114 millions de dollars pour les propriétaires de conteneurs sur l’Ever Given qui contiendraient des pièces de rechange pour avions. machines à laver et autres appareils électriques.

On s’attend à ce que la société japonaise Shoei Kisen Kaisha, qui possède l’Ever Given battant pavillon panaméen, ou la société taïwanaise Evergreen Marine Corp, qui avait cartographié le navire, soit redevable de l’indemnisation.

Le navire aurait été initialement en difficulté après des vents violents et une tempête de sable, mais les responsables égyptiens ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore exclu une erreur humaine ou mécanique.

Des centaines de navires ont fait la queue pour entrer dans le canal alors que l’Ever Given était coincé Crédits: Julianne Cona

Des creuseurs ont été utilisés pour tenter de libérer l’énorme navire après qu’il s’est échoué Crédit: AP