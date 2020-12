Le champion de la Coupe MLS, Columbus Crew SC, a signé mercredi le double vainqueur du Soulier d’Or de la ligue, Bradley Wright-Phillips. Les conditions n’ont pas été divulguées.

Il a récolté huit buts et six passes en 18 matchs avec LAFC en 2020 et a été nommé joueur de l’année MLS Comeback.

L’attaquant de 35 ans a mené la Major League Soccer avec 27 buts en 2014 et 24 buts en 2016, tous deux avec les Red Bulls de New York. Il se classe sixième dans l’histoire de la MLS avec 116 buts en 213 matchs avec NYRB (2013-19) et LAFC.

« Nous sommes ravis que Bradley ait choisi de rejoindre Crew SC alors que nous cherchons à tirer parti de notre titre de la Coupe MLS 2020 et à continuer de nous battre pour les trophées d’ici 2021 », a déclaré le président et directeur général de l’équipe Tim Bezbatchenko dans un communiqué de l’équipe. «En tant que l’un des attaquants les plus compétents de notre ligue au cours de la dernière décennie, Bradley apporte une précieuse expérience de vétéran à notre corps offensif et nous attendons avec impatience ses contributions.

« Nous pensons également que le caractère de qualité et la mentalité de Bradley sont un atout pour chaque équipe pour laquelle il a joué et a joué un rôle essentiel dans tout le succès personnel qu’il a connu dans sa carrière. »

Wright-Phillips est deux fois sélectionné MLS Best XI (2014, 2016) et trois fois vainqueur du MLS Supporters ‘Shield (2013, 2015, 2018).

Mercredi également, l’équipage a vu le gardien suppléant Andrew Tarbell signer avec le club d’expansion Austin FC. Il a fait plusieurs apparitions cette saison pour Columbus après avoir rejoint San Jose.