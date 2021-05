L’équipage de SpaceX revient sur terre après une mission record

Les quatre astronautes à bord de la capsule SpaceX Crew Dragon sont revenus sur terre, s’écrasant dans un atterrissage en parachute dans le golfe du Mexique après une mission record vers la Station spatiale internationale. Les astronautes ont passé cinq mois dans l’espace, la durée la plus longue jamais vue pour un équipage lancé dans un vaisseau spatial de construction américaine.

Shannon Walker, Mike Hopkins et Victor Glover de la NASA et Soichi Noguchi du Japon ont atteint la station spatiale via la capsule Dragon en novembre dernier.

