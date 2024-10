L’équipage de SpaceX Polaris Dawn révèle les impacts d’une mission historique

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





CNN

—



Chacun des quatre membres d’équipage à bord de la mission Polaris Dawn de SpaceX a rapporté des sensations physiques différentes au cours de leur voyage historique, qui a envoyé les astronautes privés sur une orbite plus élevée autour de la Terre qu’aucun humain ne s’est aventuré depuis des décennies.

« Mon acuité visuelle a commencé à se détériorer au cours des premiers jours », a déclaré Scott « Kidd » Poteet, un ancien pilote de l’US Air Force, au Dr Sanjay Gupta de CNN dans une récente interview.

Sa coéquipière Anna Menon, une ingénieure de SpaceX qui était médecin de la mission Polaris Dawn, a déclaré qu’elle avait été frappée par le syndrome d’adaptation spatiale. C’est un phénomène qui touche à peu près 60% à 80% des personnes qui voyagent en orbite, même si les astronautes discutent rarement ouvertement de cette maladie.

« Cela peut être tout un spectre d’expériences allant des étourdissements aux nausées jusqu’aux vomissements », a déclaré Menon. «J’ai vraiment expérimenté toute la gamme.»

Voyager dans l’espace – avec ses secousses forces g et l’apesanteur désorientante – peuvent avoir divers effets sur le corps humain, allant de l’inconfortable au carrément dangereux.

La NASA connaît et étudie ces maladies depuis longtemps, car les astronautes de l’agence signalent de tels symptômes depuis des décennies.

Mais la mission Polaris Dawn – un voyage en orbite de cinq jours effectué par le secteur privé plutôt que par la NASA – a cherché à pousser ces recherches plus loin, dans l’espoir de résoudre certains des aspects les plus problématiques des vols spatiaux.

Au cours de la mission, l’équipage a mené diverses expériences axées sur la santé, notamment en portant des lentilles de contact spéciales mesurant la pression dans les yeux et en se soumettant à des IRM pour suivre les changements dans l’anatomie de leur cerveau.

L’équipe Polaris Dawn a recherché ces réponses parce que la mission vise à ouvrir la voie à davantage de personnes pour s’aventurer dans l’espace, a noté Jared Isaacman, fondateur milliardaire de la société de technologie de paiement Shift4. Isaacman a contribué au financement et a été le commandant de la mission sans précédent.

« Quelque 600 personnes ont été en orbite au cours des 60 dernières années, dont plus de la moitié ont souffert du syndrome d’adaptation spatiale », a déclaré Isaacman. « Et vous parlez (principalement des astronautes du gouvernement) – de certaines des personnes les plus contrôlées. … Cela ne fait que souligner l’importance de la raison pour laquelle nous devons résoudre ce problème, si nous voulons mettre des centaines ou des milliers de personnes dans l’espace un jour.

L’objectif fondateur de SpaceX est d’envoyer les premiers humains sur Mars et d’y établir éventuellement une colonie.

« Si vous pensez à un avenir dans lequel des milliers de personnes vivraient dans l’espace et qu’elles finiraient par – après neuf mois de voyage – arriver à la surface de Mars, et un pourcentage énorme (de personnes) aurait des changements de vision qui les rendraient incapables de le faire. leur travail, incapable de lire leurs procédures – c’est un gros problème », a déclaré Menon expliquant pourquoi SpaceX espère trouver des réponses aux problèmes médicaux urgents dans l’espace.

Au cours de la mission de septembre, l’équipage de Polaris Dawn a effectué la première sortie commerciale dans l’espace et s’est aventuré dans la bande inférieure des ceintures de rayonnement de Van Allen, qui sont des zones du champ magnétique terrestre où les réserves de rayonnement du soleil sont piégées.

Les premiers rapports de l’équipage de Polaris Dawn n’ont pas nécessairement révélé d’effets spécifiques sur la santé liés à l’exposition aux radiations, bien qu’Isaacman ait déclaré avoir vu « des étincelles ou des lumières » lorsqu’il fermait les yeux, tout comme d’autres membres de la NASA. les astronautes qui se sont aventurés dans des environnements à fort rayonnement ont signalé. Ce phénomène est pas encore bien compris.

Cependant, Poteet a déclaré que sa vision était sensiblement moins nette au cours des premiers jours dans l’espace, ce qui pourrait indiquer une maladie appelée syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux. ou SANS.

NASA estimations Jusqu’à 70 % des astronautes souffrent de cette condition, qui peut être causée par un déplacement de fluide corporel, entraînant des changements de pression dans les yeux.

Les changements de vision de Poteet pourraient être apparus dans les données collectées par les lentilles de contact spéciales portées par l’équipage, qu’ils ont surnommées « l’expérience cyborg ». Les contacts ont été conçus pour collecter des données sur la pression interoculaire au cours de leur mission, a expliqué Menon.

« C’est nouveau parce que vous obtenez des données de longue durée. Et vous pouvez alors vraiment mieux comprendre comment cette transition se produit au fil du temps et en particulier au début de l’espace », a-t-elle déclaré. « Nous sommes vraiment intéressés de voir ce que les chercheurs donneront lorsqu’ils auront l’occasion d’examiner toutes ces données. »

Le Dr Allison Hayman, chercheuse et professeure agrégée à l’Université du Colorado à Boulder, qui a dirigé l’expérience cyborg, a déclaré vendredi que les chercheurs n’avaient pas encore reçu de données préliminaires de la mission.

Au total, l’équipe de Polaris Dawn a réalisé 36 expériences pour le compte de 31 établissements partenairesy compris les universités et la NASA.

De retour sur Terre, Poteet rapporta que sa vision était rapidement revenue à la normale.

Et même s’il a eu des problèmes de vision malheureux pendant le voyage, Poteet s’est dit heureux d’annoncer qu’il n’a ressenti aucune des nausées généralement associées au syndrome d’adaptation spatiale, qu’il a qualifié de « assez ironique ».

« Les gens supposent qu’il existe une corrélation entre le mal des transports (sur Terre) et le syndrome d’adaptation spatiale », a-t-il déclaré. « J’ai tendance à avoir le mal des transports à l’arrière d’un Uber. … Mais en réalité, je n’ai pas ressenti ces symptômes (dans l’espace).

Menon a noté qu’elle n’avait pas eu autant de chance.

« Cela m’a vraiment permis d’apprécier énormément l’impact que cela peut avoir sur votre capacité à travailler et à faire avancer les choses, en particulier en ces premiers jours d’adaptation », a déclaré Menon.

Avant le décollage, Isaacman – le seul membre d’équipage ayant une expérience de voyage dans l’espace – a déclaré à CNN que les médicaments administrés pour traiter les symptômes du syndrome d’adaptation spatiale peuvent endormir les gens pendant environ huit heures. (Il a dirigé un précédent voyage en orbite autofinancé appelé Inspiration4 en 2021.)

Sarah Gillis, ingénieure principale des opérations de SpaceX et spécialiste de mission à bord de Polaris Dawn, a également noté que les membres de l’équipage avaient subi une prise de sang avant et après la mission pour évaluer la façon dont leur corps traitait les drogues, telles que acétaminophène (ou Tylenol) – en orbite contre sur Terre.

Une autre expérience menée par l’équipage de Polaris Dawn pour comprendre les maladies dans l’espace impliquait une série d’examens IRM juste avant le décollage et immédiatement après le retour sur Terre.

L’équipage disposait même d’un appareil d’imagerie portable juste à l’extérieur de leur installation de quarantaine, a déclaré Isaacman. Cela a permis à l’équipe de collecter des données encore plus rapidement que la NASA n’a collecté de telles analyses sur les astronautes après leur retour de l’espace, a déclaré Menon.

« Même ces résultats d’IRM montrent des changements dans l’anatomie du cerveau », a-t-elle déclaré.

Les changements ont inclus le déplacement du cerveau vers le haut dans le crâne des astronautes, selon le Dr Donna Roberts, scientifique en chef adjointe au Laboratoire national de l’ISS qui a passé années de recherche les effets des vols spatiaux sur la structure du cerveau. Roberts a noté jeudi que les premiers examens des données IRM « n’ont montré aucun résultat cliniquement préoccupant ».

Les vols spatiaux peuvent également agrandir les cavités remplies de liquide au centre du cerveau, appelées ventricules, a ajouté Roberts.

« Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi cela se produit », a-t-elle déclaré.

Gillis, dont le travail chez SpaceX comprend la formation des astronautes de la NASA en direction de l’orbite, a déclaré dans une interview à CNN avant le décollage que « les vols spatiaux habités ne seront pas toujours glamour » en raison de l’inconfort que la microgravité peut causer au corps humain.

À son retour, Gillis a réfléchi aux effets. « Cela a été incroyablement fascinant de vivre tous ces changements pour voir comment votre corps réagit, comment le changement de fluide vous affecte et comment tous vos organes changent à l’intérieur de vous », a-t-elle déclaré.

« Nous ne prospérons pas sans atmosphère, sans oxygène », a ajouté Gillis. « Je pense que cela souligne vraiment l’importance pour moi de la recherche que nous effectuons, des données que nous collectons. »