Nous ne sommes qu’à un jour de la première très attendue de UNE PIÈCE sur Netflix !

Basé sur du Japon série manga la plus vendue de l’histoire d’Eiichiro Oda, UNE PIÈCE est une aventure légendaire en haute mer qui ne ressemble à aucune autre. Monkey D. Luffy est un jeune aventurier qui aspire à une vie de liberté depuis toujours. Luffy quitte son petit village pour un périlleux voyage à la recherche du légendaire trésor légendaire, UNE PIÈCE, pour devenir le Roi des Pirates ! Mais pour remporter le prix ultime, Luffy devra rassembler l’équipage dont il a toujours rêvé avant de trouver un navire sur lequel naviguer, en fouillant chaque centimètre carré des vastes mers bleues, en devançant les Marines et en déjouant les dangereux rivaux à chaque tour. Avec Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Mackenyu dans le rôle de Roronoa Zoro, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Jacob Romero Gibson dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji, UNE PIÈCE est une aventure de pirates en direct créée en partenariat avec Shueisha et produite par Tomorrow Studios et Netflix.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

ET en prime spéciale, nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir. Dans le clip Monkey D. Luffy et Usopp échangent sur le drapeau que l’équipage utilisera et qui est le véritable capitaine du navire !

UNE PIÈCE commence la diffusion le 31 août exclusivement sur Netflix !