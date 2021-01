Les analystes de l’aviation ont déclaré que les données de suivi du vol montraient que l’avion avait fortement dévié de sa trajectoire prévue avant de s’engager dans une plongée raide, avec du mauvais temps, une erreur du pilote et un dysfonctionnement mécanique parmi les facteurs potentiels.

« Quelque chose d’assez dramatique s’est produit après le décollage », a déclaré Stephen Wright, professeur de systèmes aéronautiques à l’Université de Tampere en Finlande.

« La vitesse est beaucoup trop faible. L’avion n’a pas accéléré aux vitesses correctes pour un vol continu. »

– Bilan de sécurité irrégulier – Sriwijaya Air, qui dessert des destinations en Indonésie et en Asie du Sud-Est, a peu parlé de l’avion, qui était auparavant piloté par Continental Airlines et United Airlines, basées aux États-Unis.

Le transporteur indonésien n’a enregistré aucun accident mortel depuis qu’il a commencé ses opérations en 2003.

Mais le secteur de l’aviation à croissance rapide du pays est depuis longtemps en proie à des problèmes de sécurité, et ses compagnies aériennes ont été autrefois interdites d’entrer dans l’espace aérien américain et européen.

En octobre 2018, 189 personnes ont été tuées lorsqu’un avion Boeing 737 MAX de Lion Air s’est écrasé près de Jakarta.

Cet accident – et un autre en Éthiopie – a vu Boeing condamné à 2,5 milliards de dollars d’amendes pour avoir fraudé les régulateurs supervisant le modèle 737 MAX, qui a été immobilisé dans le monde entier à la suite des accidents.

Le modèle 737 qui est tombé samedi a été produit pour la première fois il y a des décennies et n’était pas une variante MAX.

En 2014, un avion d’AirAsia en direction de Surabaya à Singapour s’est écrasé, faisant 162 morts.

Un an plus tard, plus de 140 personnes, dont des dizaines au sol, ont été tuées lorsqu’un avion militaire s’est écrasé peu après le décollage à Medan sur l’île de Sumatra.