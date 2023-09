L’équipage de la station spatiale de retour sur Terre après un séjour imprévu d’un an

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus sur Terre mercredi après avoir été bloqués dans l’espace pendant un peu plus d’un an. L’Américain Frank Rubio a établi le record du plus long vol spatial américain, résultat de son séjour prolongé.

Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan, descendant dans une capsule Soyouz qui a été rapidement remplacée après que leur voyage initial ait été heurté par des débris spatiaux et ait perdu tout son liquide de refroidissement alors qu’il était amarré à la Station spatiale internationale.

Ce qui aurait dû être une mission de 180 jours s’est transformé en un séjour de 371 jours. Rubio a passé plus de deux semaines de plus dans l’espace que Mark Vande Hei, qui détenait le précédent record d’endurance de la NASA pour un seul vol spatial.

La Russie détient le record mondial de 437 jours, établi au milieu des années 1990.

Capsule de remplacement

La capsule Soyouz qui a ramené Rubio et les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin a été lancée en février. Les ingénieurs russes soupçonnent qu’un débris spatial a percé le radiateur de leur capsule d’origine à la fin de l’année dernière, à mi-chemin de ce qui aurait dû être une mission de six mois.

Les ingénieurs craignaient que sans refroidissement, les composants électroniques de la capsule et les éventuels occupants puissent surchauffer à des niveaux dangereux, de sorte que l’engin est revenu vide.

Il n’y avait pas d’autre Soyouz pour lancer un nouvel équipage avant ce mois-ci. Leurs remplaçants sont finalement arrivés il y a près de deux semaines.

« Personne ne mérite plus que vous de rentrer chez lui auprès de sa famille », a déclaré plus tôt cette semaine le nouveau commandant de la station spatiale, le Danois Andreas Mogensen.

La capsule Soyouz transportant Rubio et les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin atterrit au Kazakhstan. (Bill Ingalls/NASA/Associated Press)

Prokopyev a déclaré aux contrôleurs au sol tout au long de la descente que tous les trois se sentaient bien. Ils ont subi une force de gravité plus de quatre fois supérieure lorsque leur capsule a traversé l’atmosphère et s’est posée dans les steppes arides du Kazakhstan, se retrouvant sur le côté. Des hélicoptères sont intervenus avec des équipes de récupération pour récupérer les astronautes.

« C’est bon d’être à la maison », a déclaré Rubio après avoir été retiré de la capsule.

Aspect psychologique difficile : Rubio

Rubio, 47 ans, médecin militaire et pilote d’hélicoptère, a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière qu’il n’aurait jamais accepté une année complète dans l’espace si on lui avait demandé dès le départ. Il a fini par rater des étapes familiales importantes, notamment l’aîné de ses quatre enfants qui a terminé sa première année à l’Académie navale américaine et un autre qui s’est rendu à West Point.

Rubio avait déclaré que l’aspect psychologique de passer si longtemps dans l’espace était plus difficile que prévu. Il pourrait conserver ce record pendant un certain temps. La NASA n’a pas prévu pour l’instant de missions d’une durée supérieure à un an.

Il s’agissait du premier vol spatial de Rubio et Petelin, 40 ans, ingénieur. Prokopyev, 48 ans, ingénieur et pilote, a désormais effectué deux longs séjours en station.

Ils ont parcouru 253 millions de kilomètres depuis leur lancement depuis le Kazakhstan en septembre dernier et ont fait près de 6 000 fois le tour du monde.