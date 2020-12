Cinq membres de l’équipage de Mission: Impossible ont démissionné après que Tom Cruise se soit lancé dans une autre diatribe sur le plateau, prétend-on.

L’acteur, qui incarne le personnage principal de la série de films Ethan Hunt, qui se serait lancé dans une autre tirade furieuse sur le tournage du film le plus récent, a tourné au Royaume-Uni et en Europe ces derniers mois tout en concurrençant tous les défis que le Covid- 19 pandémie présente.

Cela est venu après qu’il ait été rapporté que Tom s’est lancé dans une diatribe remplie de jurons contre l’équipage après avoir prétendument fait fi des mesures de santé et de sécurité de Covid.

Une source a déclaré: « La première explosion a été grande mais les choses ne se sont pas calmées depuis. La tension monte depuis des mois et c’est la goutte d’eau. Depuis qu’elle est devenue publique, il y a eu plus de colère et plusieurs membres du personnel ont marché.

«Mais Tom ne peut tout simplement plus en supporter après tout ce qu’ils ont fait pour continuer à filmer. Il est contrarié que les autres ne le prennent pas aussi au sérieux que lui. En fin de compte, c’est lui qui porte la canette. «

Dans l’audio publié par la publication plus tôt cette semaine, Tom, 58 ans, a déclaré à l’équipage « vous êtes parti » s’ils enfreignaient les règles du coronavirus.

Tom a perdu son sang-froid lorsqu’il aurait repéré deux membres de l’équipage se tenant à moins de deux mètres l’un de l’autre.

La star de cinéma a déclaré: « Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré, si je vous vois le faire à nouveau, vous êtes f *** ing disparu.

« Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et toi aussi et toi aussi. Et toi, ne recommence jamais. »

Tom a poursuivi: « Je suis au téléphone avec tous les foutus studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films.

« Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. »